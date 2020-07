Alternatives Humanitaires: Numéro 14 - Juillet 2020

Covid-19 : impacts dans le champ humanitaire

EDITORIAL

Par Boris Martin - Le monde entier a pour le moins été « saisi » par la pandémie de la Covid-19(1). Et le « petit » monde humanitaire n’y a pas échappé. Sans doute a-t-il d’ailleurs été le moins surpris par cette déflagration, même s’il tente encore d’en mesurer tous les dommages directs et collatéraux. C’est tout le sens de ce numéro qui, dans l’urgence ainsi provoquée, nous a amenés à revoir notre programme de publication. [Lire la suite]

PERSPECTIVES

Entretien avec Jean-François Mattei - La crise sanitaire mondiale due à l’épidémie de la Covid-19 confirme que la plupart des épidémies modernes sont liées à la transmission interspécifique de virus entre la faune sauvage et l’être humain. Selon Jean-François Mattei, puisqu’elles sont la conséquence du déséquilibre causé par l’homme d’écosystèmes jusque-là préservés, il est urgent de considérer qu’environnement et santé humaine sont indissociablement liés. [Lire la suite]

Par Jean Freney - D’où viennent les épidémies, comment se propagent-elles et de quelle manière agissent-elles ? Pour ouvrir ce dossier, il fallait resituer la pandémie de la Covid-19 dans la longue lignée de celles qui l’ont précédée et mieux comprendre celles qui viendront. Jean Freney s’est attelé de manière magistrale à cet exercice. [Lire la suite]

Par Stéphanie Maltais - De la fragilité peut naître la résilience. C’est ce que Stéphanie Maltais a observé à la suite de ses recherches menées après la crise Ebola en Guinée survenue entre 2013 et 2016. Des enseignements qui montrent toute leur utilité dans la présente pandémie. [Lire la suite]

Par François Grünewald - La capacité de tirer les leçons de crises précédentes et de les adapter à tout nouveau contexte est une des clés de la gestion des catastrophes, y compris sanitaires. L’article de François Grünewald cherche à mettre en perspective la gestion de la crise de la Covid-19 à la lumière des enseignements tirés des crises sanitaires passées. [Lire la suite]

Par Chloé Cébron, Shelley-Rose Hyppolite et Nadja Pollaert - L’approche communautaire serait-elle une des solutions à la distanciation sociale qui, à la faveur de la pandémie actuelle, a montré toute son étendue ? C’est toute l’argumentation que développent ici les trois auteures, membres de Médecins du Monde Canada. [Lire la suite]

Par Miriam Kasztura et Françoise Duroch - Le caractère proprement inédit de la pandémie a autant mobilisé que déconcerté les ONG humanitaires et leurs personnels. L’inaction forcée mêlée à la mise en place de programmes dans un contexte très incertain a engendré des expériences morales fortes, parfois douloureuses. Le projet de recherche initié au sein de Médecins Sans Frontières Suisse a déjà permis de recueillir des données utiles aussi bien pour la présente crise que pour d’autres à venir. [Lire la suite]

Par Michiel Hofman - Dans cet article, Michiel Hofman évoque la difficulté de mettre en œuvre une réponse sanitaire dans les zones de guerre, en particulier dans des contextes où les États inspirent la défiance, où les groupes armés non étatiques appellent à une intensification des hostilités et où les acteurs humanitaires doivent faire face à des restrictions de déplacement, des pénuries d’approvisionnement et des lacunes dans la collecte de fonds. [Lire la suite]

Par Yannick Jaffré, Fatoumata Hane, Hélène Kane - Vue d’Afrique et vécue en Afrique. C’est à cette double lecture que se livrent les trois auteurs dont l’analyse anthropologique permet une mise en perspective salutaire dans la manière dont la pandémie de la Covid-19 a été appréhendée par les populations, les scientifiques et les politiques. Elle offre aussi – et peut-être surtout – une lecture fine des représentations mobilisées comme des revendications de dignité qui se sont exprimées. [Lire la suite]

Par Karl Blanchet - Des camps de réfugiés au Kenya ou en Jordanie aux pays en conflit comme le Yémen ou la Syrie, l’expertise des acteurs humanitaires est la clé pour limiter la progression de la pandémie dans ces pays où les systèmes de santé sont fragiles. Afin de mieux définir les enjeux et les différents outils mobilisables, la nouvelle plateforme Covid-19 Humanitarian permet de systématiser la production de documents d’orientation et de partager les leçons apprises pour un meilleur impact des programmes humanitaires. [Lire la suite]

Par Norah Niland - À l’heure de l’effondrement du multilatéralisme et de l’essor des populismes, Norah Niland souligne les nouvelles fragilités que la Covid-19 a révélées dans les systèmes de gouvernance locaux et internationaux. Si la pandémie complique davantage l’accès aux communautés déjà touchées par la guerre, quel devrait être notre devoir d’indignation face à des déclarations politiques vides de sens et à des actions qui permettent les conflits armés et le massacre des civils ? [Lire la suite]

Par Anna Khakee - La déflagration sanitaire, sociale et politique que représente la pandémie actuelle doit-elle amener les humanitaires à s’émanciper du principe de neutralité ? C’est une réponse fermement positive que l’auteure apporte ici à cette question. Anna Khakee estime que les ONG humanitaires doivent prendre parti afin de ne pas être instrumentalisées en contribuant seulement à revenir au statu quo ante. [Lire la suite]

TRANSITIONS

Par Martin Vielajus et Jean-Martial Bonis-Charancle - Le débat sur la localisation et, au-delà, sa mise en pratique pourraient-ils trouver un inattendu regain à la faveur de la crise sanitaire mondiale ? Cette dernière est en tout cas l’occasion de dresser l’état de la question, un exercice auquel s’étaient livrés les deux auteurs juste avant que ne survienne la pandémie. [Lire la suite]

TRIBUNE

Par Alain Caillé et Bertrand Livinec - Si désormais nous sommes tous devenus épidémiologistes amateurs, nous avons aussi touché du doigt les effets néfastes induits par le néolibéralisme. Dans un parallèle aussi pertinent que jubilatoire, les deux auteurs retracent l’émergence, puis la dissémination de cette pandémie qui n’est sans doute pas sans lien avec celle que nous vivons. Laquelle survivra à l’autre ? [Lire la suite]