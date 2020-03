Alternatives Humanitaires: Numéro 13 - Mars 2020

EDITORIAL

Les impacts du changement générationnel sur l’humanitaire

Par Boris Martin et Sophie Zaccaria - En humanitaire comme ailleurs, le changement générationnel a ses impacts. À l’heure où de nombreuses ONG françaises célèbrent leurs trois, quatre, voire cinq décennies d’existence, quelles mutations observons-nous et, surtout, en quoi transforment-elles le milieu humanitaire ? Des médecins post-soixante-huitards prenant des congés pour se rendre bénévolement en mission aux « community managers » d’aujourd’hui, quel rapport à l’engagement, aux convictions, au « terrain », à la formation, au politique, aux thèmes mobilisateurs, aux outils technologiques, à l’histoire même du mouvement humanitaire ? Lire la suite

PERSPECTIVES

Haïti : mieux comprendre le bilan mitigé de l’action humanitaire internationale Par Diane Alalouf-Hall et François Audet - Dix ans après le tremblement de terre qui a dévasté « la perle des Antilles », devenue « république des ONG » aux dires de certains, les auteurs nous permettent de nous souvenir, tout simplement. Mais aussi, et peut-être surtout, de ne pas oublier le nécessaire travail de critique de l’aide internationale qu’il reste à faire. Lire la suite

FOCUS

**Par Étienne Baudon *- ***Donner la parole à un jeune salarié d’une ONG nous a semblé pertinent au moment d’ouvrir ce dossier du « changement générationnel ». C’est là une bonne manière de connaître et de mieux comprendre les représentations que la jeune génération s’est forgées de l’humanitaire, d’identifier les points d’accroche comme de rupture avec ses aînés. Et d’envisager ce que, toutes générations confondues, elles pourront inventer. [Lire la suite]

**Par Éric Gazeau *- ***Fondée en 2002 pour offrir un appui aux anciens expatriés de la solidarité internationale dans leur repositionnement social et professionnel, Résonances Humanitaires est de fait un poste d’observation privilégié. Éric Gazeau, son cofondateur, livre ici sa perception autant que son analyse de l’évolution des profils et du vécu de l’engagement sur plusieurs générations de personnels humanitaires. [Lire la suite]

Par Amélia Houmaïri-Romy et Vincent Taillandier - S’il n’a pas valeur d’enquête, encore moins d’étude sociologique, le sondage réalisé par Amélia Houmaïri-Romy et Vincent Taillandier n’en est pas moins riche d’enseignements. Semblant endosser les aspirations de leurs aîné.e.s , tout en ayant une conscience claire des écueils du monde humanitaire, les « jeunes pousses » auraient les clés du changement, pour peu qu’on ne leur fasse pas endosser la responsabilité de celui-ci. Pour dépasser cette dichotomie, les auteurs avancent l’idée d’une alliance intergénérationnelle. [Lire la suite]

Par William Empson, Cécile Pétriat et Stefano Manfredi**** - Organisation avec une histoire forte et une image emblématique, Médecins Sans Frontières s’est interrogée quant à l’intégration des nouvelles générations la rejoignant. Pragmatique mais tâtonnante, dogmatique mais consciente de la nécessité de laisser les jeunes faire leur place, elle a mis en œuvre différents dispositifs pour permettre la greffe et évoluer elle-même sans renier ses principes d’action. [Lire la suite]

Par Stéphanie Tchiombiano **** - Pour former les jeunes générations désireuses de s’engager, l’Hexagone ne manque pas de formations. À la tête de l’un des plus prestigieux master, Stéphanie Tchiombiano s’interroge ici sur la nécessaire adéquation entre les besoins du milieu et les attentes des étudiants. [Lire la suite]

TRANSITIONS

Les leçons de la localisation : expériences croisées de la Fondation de France au Népal et en Indonésie Par Karine Meaux, Haryanti Sunarta, Chaerul Umam et Patrick Verbruggen - À l’heure où la reconnaissance des capacités des acteurs locaux s’affirme progressivement dans la sphère de l’aide internationale(1), quelles leçons tire la Fondation de France de ses vingt dernières années de priorité donnée à ces mêmes acteurs ? Deux expériences récentes sont décryptées de façon croisée, au Népal et en Indonésie, pour mieux comprendre les tendances actuelles et relever les défis qu’elles posent. [Lire la suite]

INNOVATIONS

**Par Valéry Ridde, Solange Dabiré, Christian Dagenais *- ***Les auteurs rappellent l’importance de tenir compte des résultats de recherche pour les interventions des ONG et montrent les défis techniques et politiques que cela pose. Ils suggèrent plusieurs démarches favorables à la prise en compte des recherches, tout en expliquant que l’on manque encore de connaissances et d’actions à ce propos. Ainsi, ce texte brosse un portrait succinct de l’état de la question pour suggérer la participation en 2021 à un possible dossier d’Alternatives Humanitaires centré sur le transfert des connaissances par les ONG. [Lire la suite]

**Par Amador Gomez, Pascal Revault, Pawankumar Patil *- ***De nombreuses ONG ont déjà répondu à l’exigence de lier action et recherche. Il en va ainsi d’Action contre la Faim qui, depuis 2016, organise une conférence permettant de faire le point sur ces éclairages mutuels et les avancées en matière de malnutrition. Les trois auteurs font ici une synthèse de sa dernière édition qui s’est tenue en novembre dernier. [Lire la suite]

TRIBUNE

**Par Fabrice Weissman *- ***Notre numéro sur le changement climatique a manifestement nourri le débat au sein du mouvement Médecins Sans Frontières. Suite à un article co-écrit par des membres des sections suisse et canadienne, Fabrice Weissman a développé une analyse critique des arguments de ses collègues. Une analyse qui pourrait bien être utile au mouvement tout entier, et au milieu humanitaire dans son ensemble. [Lire la suite]

REPORTAGE

**Par Denis Rouvre et Médecins du Monde *- ***Unsung Heroes est un projet photographique construit par le photographe Denis Rouvre et Médecins du Monde. Il est né de « la volonté de l’association de témoigner de la violence du monde telle qu’elle s’impose aux femmes », précise le photographe. « Pendant huit mois, dans neuf pays à travers le monde, elles ont été plus de cent à me faire confiance, à m’accepter derrière le micro, derrière l’objectif. Malgré la barrière de la langue, les codes culturels et les épreuves personnelles, ces femmes ont livré leur histoire. [Lire la suite]

CULTURE

Une couverture universelle des soins de santé en 2030 pour tous les êtres humains, du Nord au Sud ? Réaliser cet objectif de développement durable aussi ambitieux que nécessaire exigera une exceptionnelle volonté politique, mais aussi de solides données probantes sur les moyens d’y arriver, notamment sur les interventions de santé mondiale les plus efficaces. [Lire la suite]

Cet ouvrage trouve ses origines dans une rencontre : celle des acteurs de terrain issus de l’épopée humanitaire avec les juristes de la Faculté de droit de Paris 8. Médecins, journalistes, avocats, politiques, et militaires se sont ainsi retrouvés dans cette université aux idées jugées très souvent « avant-gardistes » afin de débattre du concept de l’accès aux victimes ici et là-bas. [Lire la suite]