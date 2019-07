Alternatives Humanitaires: Numéro 11 - Juillet 2019

EDITORIAL

Les humanitaires au défi du changement climatique

Par Christophe Buffet - Les humanitaires sont-ils prêts à relever le défi du changement climatique ? » nous interrogions-nous déjà en 2009, à l’orée de la COP15 à Copenhague. Dix ans plus tard, qu’en est-il ? [Lire la suite]

FORUM : CHANGEMENT CLIMATIQUE: COMPRENDRE, ANTICIPER S'ADAPTER

Anticiper l’incertain, se préparer à l’inattendu : les acteurs humanitaires face aux enjeux liés au changement climatique

Par Guillaume Devars, Julien Fouilland, François Grünewald, Thuy-Binh Nguyen et Julie Mayans - Le premier article dresse un état des lieux des enjeux auxquels sont et seront confrontés les humanitaires tout en soulevant les ambiguïtés qui persistent. Cadres normatifs insuffisants et non contraignants n’empêchent pas la mise en place d’outils d’anticipation par des acteurs qui, eux-mêmes, génèrent un impact environnemental non négligeable. [Lire la suite]

Au nom du climat : pour la disparition des frontières entre aide humanitaire et aide au développement

Par Runa Khan, Marc Elvinger et William Lebedel - Les conséquences du changement climatique sur les populations vulnérables peuvent-elles contribuer à repenser la structuration de l’aide ? S’appuyant sur le double exemple du Bangladesh et d’un partenariat innovant avec la Coopération luxembourgeoise, trois dirigeants de l’ONG Friendship militent en ce sens. [Lire la suite]

De la compensation carbone à la solidarité climatique

Par Marie-Noëlle Reboulet - Le parcours du GERES est intéressant à plusieurs égards. Association de scientifiques créée pour valoriser l’énergie solaire, elle devient ONG de développement puis s’engage dans la finance carbone avant de rejoindre les mobilisations citoyennes. Retour sur une trajectoire qui pourrait bien croiser celle des humanitaires. [Lire la suite]

La question des choix à l’heure de l’urgence climatique

Par Bruno Jochum, François Delfosse, Maria Guevara, Léo L. Tremblay, Carol Devine - Connaître les réflexions qui travaillent Médecins Sans Frontières de l’intérieur, comme les actions qu’elle entend mettre en œuvre pour s’adapter au changement climatique, est précieux. S’ils s’expriment en leurs noms, les cinq auteurs – issus des sections suisse et canadienne – en disent beaucoup sur les débats en cours au sein du mouvement, sur les actions engagées comme sur les possibles atermoiements. Des enseignements valables pour l’ensemble du milieu humanitaire. [Lire la suite]

Comment soigner une humanité à +2°C ?

Par Audrey Sala - Les 15 et 16 avril derniers s’est tenue la conférence « Santé et changements climatiques : soigner une humanité à +2°C », organisée par la Croix-Rouge française à l’occasion des cent ans de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette « première COP humanitaire » avait pour objectif de recenser les principaux défis du changement climatique sur la santé et le secteur humanitaire. Regroupant des participants du monde académique et humanitaire, elle s’est articulée autour d’une quinzaine de débats et d’ateliers de travail. La rédaction était présente pour en livrer, ici, une synthèse non exhaustive. [Lire la suite]

La difficile prise en compte juridique des migrants

Par Arjun Claire et Jérôme Élie - Arjun Claire et Jérôme Élie nous invitent dans les arcanes des débats qui ont présidé à l’adoption des deux Pactes mondiaux sur les migrations et les réfugiés. Si ces textes expriment une prise en compte « édulcorée » des enjeux climatiques, c’est notamment du fait de craintes formulées par certains pays que la définition internationale des réfugiés ne soit par trop étendue. Ils ouvrent néanmoins la voie à une protection plus étoffée. [Lire la suite]