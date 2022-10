Alors que l’UNICEF célèbre le 60e anniversaire de ses opérations à Copenhague, la demande de fournitures vitales en faveur des enfants n’a jamais été aussi forte

Liam Neeson, Ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, s’est rendu dans notre entrepôt humanitaire afin de marquer ce jalon historique

COPENHAGUE/NEW YORK, le 5 octobre 2022 – L’UNICEF fête les 60 ans de son Centre mondial d’approvisionnement et de logistique de Copenhague, dont la mission est de faire parvenir des fournitures d’urgence aux enfants les plus vulnérables du monde.

Depuis quelques années, le Centre de Copenhague expédie des fournitures, telles que des instruments médicaux, des médicaments, des articles d’hygiène, du matériel pédagogique et du matériel d’assainissement, à un rythme sans précédent en réponse au nombre croissant de crises humanitaires sévissant à travers le monde, notamment en Afghanistan, en Éthiopie, au Pakistan, au Soudan du Sud, en Ukraine et au Yémen ainsi que dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

« Les besoins humanitaires des enfants n’ont jamais été aussi élevés, ce qui signifie que le travail du Centre d’approvisionnement et de logistique de l’UNICEF à Copenhague n’a jamais été aussi important », affirme Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF. « La meilleure manière de marquer ce jalon historique est donc de redoubler d’efforts afin que tous les enfants en danger reçoivent les fournitures essentielles qui pourront les aider à survivre aux crises et à reconstruire leur vie. L’UNICEF est extrêmement reconnaissant envers le Gouvernement et le peuple danois qui le soutiennent dans ce travail crucial, et se tient prêt à acheminer des fournitures vitales partout où cela sera nécessaire et à tout moment au cours des 60 prochaines années. »

Cette année, à ce jour, 480 000 tonnes de fournitures d’urgence ont été expédiées de notre entrepôt, parmi lesquelles 10 484 tonnes de fournitures acheminées par 1 400 camions en réponse à la guerre en Ukraine. Plus de 800 000 kits d’urgence, notamment des kits obstétricaux, des kits médicaux d’urgence et des kits d’hygiène pour les familles, ont ainsi été livrés.

Dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le Centre mondial d’approvisionnement et de logistique a dirigé les activités d’achat, de transport et de logistique pour le compte du Mécanisme COVAX – une initiative mondiale visant à garantir un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19. Depuis la première expédition réalisée en février 2021, 1,7 milliard de doses de vaccins contre la COVID-19 ainsi que des millions de seringues, de matériel d’entreposage frigorifique et d’équipements de protection individuelle pour les agents de santé ont pu être acheminés en toute sécurité dans 146 pays et territoires grâce au Centre.

La semaine dernière, à l’occasion de cet anniversaire, Liam Neeson, Ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, s’est rendu dans l’entrepôt et a participé à l’emballage de fournitures destinées à des enfants en Afghanistan.

« Dans les situations d’urgence, les fournitures expédiées depuis l’entrepôt de l’UNICEF à Copenhague sont parfois une question de vie ou de mort pour les enfants qui ont été contraints d’abandonner leur maison, leur école et leur communauté », indique l’acteur. « Des appareils d’oxygénation aux comprimés de purification de l’eau, en passant par les moustiquaires, les ballons de volley et les écoles en boîte, l’UNICEF fait parvenir sans relâche des fournitures aux enfants afin de s’assurer qu’ils survivent et s’épanouissent. Le Centre fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption ! »

Les locaux qui hébergent les bureaux et l’espace d’entreposage du Centre, établi en 1962, et qui constituent aujourd’hui le plus grand entrepôt humanitaire du monde, sont un don du Gouvernement danois à l’UNICEF afin de permettre à l’organisation d’héberger ses opérations mondiales d’approvisionnement et de logistique. Depuis, des dizaines de milliers d’avions-cargos, de bateaux, de camions et de trains chargés de tonnes de fournitures vitales sont partis de Copenhague afin d’atteindre les enfants vivant dans des zones affectées par des conflits, frappées par des catastrophes naturelles ou touchées par d’autres situations d’urgence à travers le monde.

En tout, l’année dernière, la fonction d’approvisionnement et de logistique de l’UNICEF a acheté 7,181 milliards de dollars É.-U. de biens et de services au profit des enfants et de leur famille dans 160 pays et régions.

Note aux rédactions :

Vendredi 7 octobre, à 16 h 30, Son Altesse Royale la princesse Mary de Danemark et Catherine Russel, Directrice générale de l’UNICEF, se joindront aux soutiens de l’UNICEF afin de célébrer le soixantième anniversaire de la création de la Division de l’approvisionnement de l’UNICEF au Danemark dans le cadre d’un événement organisé conjointement avec le Ministère danois des affaires étrangères.

Les médias sont invités à contacter Stephanie Brickman, chargée de la communication de la Division de l’approvisionnement de l’UNICEF, par téléphone, au +45 40 87 48 76, ou par courriel, à l’adresse sbrickman@unicef.org, pour s’inscrire à l’événement.

L’événement aura lieu à l’entrepôt de l’UNICEF, à l’adresse Oceanvej 10-12, 2150 København.