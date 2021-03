Allocution liminaire du Directeur général de l’OMS lors du point presse sur la COVID-19 – 15 mars 2021

Cela fait aujourd’hui 10 ans que la crise en Syrie a éclaté. L’OMS continue de travailler sur le terrain avec ses partenaires pour mettre à disposition des services et des fournitures, protéger la santé publique et soutenir un réseau de plus de 1 700 établissements de soins.

Depuis notre dernière conférence de presse, qui s’est tenue vendredi dernier, d’autres pays ont suspendu l’utilisation des vaccins AstraZeneca à titre de précaution. Le Comité consultatif de l’OMS sur la sécurité des vaccins a examiné les données disponibles, est en contact étroit avec l’Agence européenne des médicaments (AEM) et doit se réunir demain.

Voilà un an aujourd’hui que le Fonds de solidarité pour la riposte à la COVID-19 a été créé. Nous invitons à présent tout le monde à appuyer le Plan stratégique de préparation et de riposte pour 2021 par l’intermédiaire du Fonds.

L’argent récolté sera utilisé pour mettre fin à la transmission, sauver des vies, lutter contre l’infodémie et parvenir plus rapidement à un accès équitable aux vaccins, aux produits de diagnostic et aux traitements.

Bonjour, bon après-midi ou bonsoir,

Je voudrais commencer par prendre acte du fait que cela fait aujourd’hui 10 ans que la crise en Syrie a éclaté.

L’OMS continue de travailler sur le terrain avec ses partenaires pour mettre à disposition des services et des fournitures, protéger la santé publique et soutenir un réseau de plus de 1 700 établissements de soins.

Le conflit en Syrie a mis à genoux un système de santé autrefois très efficace.

Malheureusement, il ne s’agit pas d’un cas isolé. La Syrie compte parmi les nombreux pays en crise dans le monde, du Myanmar au Yémen en passant par le Tigré en Éthiopie, où des millions de personnes se sont vues refuser l’accès à des services de santé essentiels, et où des établissements de soins ont été détruits et des soignants attaqués et intimidés. Cette situation doit cesser.

Aujourd’hui plus que jamais, il incombe que les soignants, les fournitures de santé et les établissements de soins soient soutenus, afin d’être opérationnels et mis au service de tous.

Aujourd’hui plus que jamais, il incombe que les parties à tous les conflits se conforment aux normes internationales convenues en matière de protection de la santé.

===

Depuis notre dernière conférence de presse, qui s’est tenue vendredi dernier, d’autres pays ont suspendu l’utilisation des vaccins AstraZeneca à titre de précaution, suite à des informations faisant état de la formation de caillots sanguins chez des personnes s’étant fait administrer des doses de vaccins provenant de deux lots produits en Europe.

Cela ne signifie pas nécessairement que ces événements sont liés à la vaccination, mais c’est une pratique courante de les examiner et cela montre que le système de surveillance fonctionne et que des contrôles efficaces sont en place.

Le Comité consultatif de l’OMS sur la sécurité des vaccins (SAGE) a examiné les données disponibles, est en contact étroit avec l’Agence européenne des médicaments (AEM) et doit se réunir demain.

Mais ce qui constitue, à l’heure actuelle, la plus grande menace pour la plupart des pays est le manque d’accès aux vaccins.

Presque tous les jours, je reçois des appels de hauts dirigeants politiques du monde entier, qui me demandent quand leur pays recevra ses doses de vaccins par l’intermédiaire du Mécanisme COVAX.

Certains d’entre eux se sentent frustrés, et je comprends pourquoi. Ils voient certains des pays les plus riches au monde acheter suffisamment de doses pour immuniser leur population plusieurs fois, alors que leur propre pays n’a rien.

Nous saluons l’engagement pris par les pays de la Quadrilatérale de fournir jusqu’à un milliard de doses dans la Région Asie-Pacifique par l’intermédiaire du Mécanisme COVAX.

Et nous continuons d’appeler tous les pays à unir leurs forces pour garantir que la vaccination soit engagée dans tous les pays au cours des 100 premiers jours de l’année.

Il nous reste 26 jours.

Aucun pays ne peut user de la vaccination pour se sortir seul de cette pandémie. Nous sommes tous dans le même bateau.

===

Voilà un an aujourd’hui que le Fonds de solidarité pour la riposte à la COVID-19 a été créé. Fruit d’une collaboration sans précédent entre l’OMS, la Fondation pour les Nations Unies, la Swiss Philanthropy Foundation et de nombreux autres partenaires, cet organisme est destiné à générer des fonds pour la lutte contre la pandémie, ce qui inclut le Plan stratégique de préparation et de riposte de l’OMS.

Grâce à la générosité de particuliers et d’entreprises, nous avons pu recueillir, au cours de l’année écoulée, 242 millions de dollars É.-U. auprès de plus de 662 000 donateurs.

Pour la première fois de son histoire, l’OMS reçoit des dons du grand public.

Je tiens à remercier chaque particulier et organisation qui a contribué.

Vos dons ont eu un impact considérable dans le monde entier.

Grâce à votre soutien, nous avons pu livrer plus de 250 millions d’articles composant les équipements de protection individuelle ;

Fournir un soutien technique à des centaines de laboratoires ;

Mettre à disposition plus de 250 millions de tests de dépistage de la COVID-19 ;

Coordonner le déploiement de plus de 180 équipes et missions ;

Fournir de l’oxygène et prendre en charge plus de 12 000 lits de soins intensifs pour éviter une surcharge des systèmes de santé ;

Dispenser des formations via la plateforme OpenWHO.org, qui compte plus de cinq millions d’inscriptions pour des cours dispensés dans plus de 50 langues, de l’albanais au zoulou ;

Et bien plus encore.

Mais comme vous le savez, la pandémie n’est pas terminée.

Il y a trois semaines, nous avons lancé le Plan stratégique de préparation et de riposte pour 2021, qui décrit la façon dont l’OMS aidera les pays à faire face à la pandémie et les ressources requises à cette fin.

Le plan prévoit des besoins s’élevant à 1,96 milliard de dollars É.-U. au total.

Nous remercions tous les pays et organisations qui ont déjà pris des engagements financiers.

Nous invitons à présent tout le monde à appuyer le Plan stratégique de préparation et de riposte pour 2021 par l’intermédiaire du Fonds de solidarité pour la riposte à la COVID-19.

L’argent récolté sera utilisé pour mettre fin à la transmission, sauver des vies, lutter contre l’infodémie et parvenir plus rapidement à un accès équitable aux vaccins, aux produits de diagnostic et aux traitements.

Nous avons créé le Fonds de solidarité pour la riposte à la COVID-19 il y a un an, et la Fondation pour les Nations Unies a joué un rôle crucial dans cette démarche.

Aujourd’hui, c’est un grand honneur pour moi d’accueillir Elizabeth Cousens, Présidente et Directrice générale de la Fondation pour les Nations Unies.

Elizabeth, merci beaucoup pour votre soutien et votre coopération au cours de l’année écoulée, et pour tout ce que votre équipe a fait. Vous avez la parole.

[MME COUSENS S’ADRESSE AUX MÉDIAS]

Merci beaucoup, Elizabeth. Je tiens une fois encore à vous remercier, vous et votre équipe, de votre soutien ; nous nous réjouissons à l’idée de continuer d’œuvrer à vos côtés.

En mai dernier, j’ai annoncé la création de la Fondation pour l’OMS, un nouvel organe indépendant qui permettra de financer les travaux de l’OMS à partir de sources auxquelles nous n’avons jamais eu accès auparavant. La Fondation pour l’OMS s’inscrit dans le processus de transformation de l’OMS.

Son objectif est de lever un milliard de dollars É.-U. pour la santé mondiale au cours des trois prochaines années.

La Fondation pour l’OMS jouera un rôle de premier plan dans la gestion du Fonds de solidarité pour la riposte à la COVID-19 au cours de cette prochaine phase, et j’ai l’honneur d’accueillir aujourd’hui Anil Soni, son premier Directeur général.

Bienvenue, Anil, vous avez la parole.

[M. SONI S’ADRESSE AUX MÉDIAS]

Merci beaucoup, Anil, j’attends avec intérêt la poursuite de notre partenariat dans les semaines, les mois et les années à venir. Et en tant que premier Directeur général de la Fondation pour l’OMS, je vous souhaite tout le meilleur.

Bien entendu, l’OMS a poursuivi ses autres activités dans le monde entier, même durant cette pandémie, et je voudrais remercier les nombreux donateurs qui continuent de soutenir notre budget programme pour 2020 et 2021.

Plus tôt dans la journée par exemple, j’ai eu le plaisir d’accepter une contribution entièrement flexible de 10 millions de dollars É.-U. de l’État du Qatar. Shukran jazeelan, Qatar.

Les financements flexibles comme celui-ci sont essentiels pour que l’OMS puisse s’acquitter de sa mission, qui est de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale et de servir les populations vulnérables.

Christian, c'est à vous.