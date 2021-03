Allocution liminaire du Directeur général de l’OMS lors du point presse sur la COVID- 19 – 12 mars 2021

Le Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale de l’OMS examine systématiquement les signaux de sécurité et évalue minutieusement les récentes notifications concernant le vaccin AstraZeneca.

Plus de 335 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 ont été administrées dans le monde à ce jour, et aucun décès dû à un vaccin contre la COVID-19 n’a été observé. Mais, le virus a entraîné au moins 2,6 millions de décès.

Aujourd’hui, l’OMS a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin anti-COVID-19 de Johnson & Johnson, soit le quatrième vaccin à recevoir l’approbation de l’OMS. L’autorisation d’utilisation d’urgence donne le feu vert au Mécanisme COVAX pour acheter et déployer des vaccins. Le Mécanisme COVAX a réservé 500 millions de doses du vaccin J&J, et nous sommes impatients de les recevoir dès que possible.

Alors que les pays déploient des vaccins anti-COVID-19, l’OMS continue de surveiller étroitement leur innocuité.

L’OMS est consciente que certains pays ont suspendu l’utilisation du vaccin AstraZeneca, sur la base de notifications de formation de caillots sanguins chez certaines personnes ayant reçu des doses du vaccin provenant de deux lots.

Il s’agit d’une mesure de précaution en attendant la fin de l’investigation complète en cours.

Il est important de noter que l’Agence européenne des médicaments a déclaré que rien ne permettait d’établir un lien entre le vaccin et la formation de caillots sanguins, et que le vaccin pouvait continuer à être utilisé pendant la durée de l’investigation en cours.

Dès que l’OMS aura une vision suffisamment précise de ces événements, les résultats et les modifications des recommandations actuelles seront immédiatement publiés.

Mais le virus a entraîné au moins 2,6 millions de décès. Et davantage de décès seront enregistrés si l’on tarde à distribuer les vaccins aussi rapidement et aussi équitablement que possible.

Le Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), dont le Mécanisme COVAX, a été lancé il y a près d’un an en tant qu’instrument international pour la distribution équitable de vaccins, de produits de diagnostic et de traitement contre la COVID-19.

L’émergence de nouveaux variants du virus, l’approvisionnement limité en vaccins, le retard dans l’adoption de nouveaux produits de diagnostic et le manque de financement pour soutenir la distribution de ces outils vitaux constituent un défi majeur pour la maîtrise de la pandémie à l’échelle mondiale.

Aujourd’hui, l’OMS a publié sa nouvelle stratégie et son nouveau budget pour l’Accélérateur ACT en 2021.

Jusqu’à présent, 11 milliards USD ont été engagés dans l’Accélérateur ACT, mais nous sommes toujours confrontés à un déficit de financement s’élevant à 22,1 milliards USD.

Plus ce déficit persiste, plus il est difficile de comprendre pourquoi, étant donné qu’il ne s’agit que d’une infime fraction des 13 000 milliards de dollars qui, selon les estimations du FMI, ont été consacrées à ce jour au financement des plans de relance budgétaire dans les pays à revenu élevé.

Nous exhortons les pays à financer pleinement l’Accélérateur ACT en tant que meilleur investissement pour le relèvement mondial.

Comme vous le savez, le vaccin J&J est le premier à figurer sur la liste des vaccins à administrer en une dose unique.

L’OMS convoquera la semaine prochaine son Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination (SAGE) pour formuler des recommandations relatives à l’utilisation de ce vaccin.

À mesure que de nouveaux vaccins seront disponibles, nous devrons veiller à ce qu’ils fassent partie de la solution mondiale, et non pas qu’ils soient une autre raison pour laquelle certains pays et certaines personnes seront laissés de côté.

Nous espérons que ce nouveau vaccin contribuera à réduire les inégalités en matière de vaccination, et non à les creuser.

Les personnels de santé et les personnes âgées du monde entier ont besoin de ce vaccin, le Mécanisme COVAX est prêt à le livrer et les pays sont prêts à le déployer.

Au total, le Mécanisme COVAX a livré plus de 29 millions de doses de vaccins à 38 pays.

À l’échelle mondiale, 335 millions de doses de vaccins ont été administrées dans 144 économies. Soixante-seize pour cent se trouvent dans 10 pays.

La distribution inéquitable des vaccins demeure la plus grande menace pour les efforts visant à mettre fin à la pandémie et à s’engager dans le processus de relèvement à l’échelle mondiale.

Comme je l’ai indiqué la semaine dernière, l’un des principaux défis que nous devons relever consiste à déterminer comment augmenter considérablement la production de vaccins.

Cette semaine, l’OMS et les partenaires du Mécanisme COVAX ont rencontré des représentants de l’industrie et d’autres parties prenantes pour identifier les problèmes et rechercher des solutions.

La fabrication d’un vaccin nécessite un grand nombre de fournitures, notamment des flacons de verre et des filtres en plastique, ainsi que les matières premières nécessaires pour les fabriquer.

L’augmentation soudaine de la demande de vaccins a entraîné une pénurie de ces fournitures et d’autres, ce qui limite la production de vaccins anti-COVID-19 et pourrait mettre en péril l’approvisionnement en vaccins destinés aux enfants dans le cadre de la vaccination systématique.

Certains pays ont imposé des restrictions juridiques à l’exportation de fournitures essentielles. Ces mesures mettent des vies en danger dans le monde entier.

Nous appelons tous les pays à ne pas stocker les approvisionnements qui sont nécessaires de toute urgence pour accélérer la production de vaccins.

Dans un contexte de pandémie mondiale, aucun pays ne peut agir de manière isolée. Nous sommes tous interdépendants.

Et aucun pays ne peut simplement se sortir de cette pandémie grâce à la vaccination.

Nous ne mettrons fin à la pandémie nulle part si nous n’y mettons pas fin partout.

Plus la circulation du virus se prolonge, plus on assistera à l’apparition de nouveaux variants qui rendront les vaccins moins efficaces.

Toutefois les variants ne diminuent en rien l’efficacité de la distanciation physique. Ils ne diminuent pas non plus l’efficacité de l’hygiène des mains, du port du masque, des mesures de ventilation et d’autres mesures de santé publique.

Nous devons continuer à respecter toutes ces mesures.

