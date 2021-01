Allocution liminaire du Directeur général de l’OMS lors du point presse sur la COVID-19 – 8 janvier 2021

Le COVAX – mis en place par Gavi, la CEPI et l’OMS en avril 2020 – a maintenant passé des contrats portant sur 2 milliards de doses de vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19, qui sont prêts à être déployés dès qu’ils auront été livrés.

Cependant, un problème se pose aujourd’hui. Les pays riches ont acheté la majorité des stocks de multiples vaccins. Je souhaite qu’à compter d’aujourd’hui, les fabricants donnent la priorité au Mécanisme COVAX pour l’approvisionnement et le déploiement.

Si j’avais un seul message à faire passer aux habitants des zones où le nombre de cas est élevé, ce serait d’éviter tout brassage avec des membres d’autres foyers, en particulier à l’intérieur.

Nous célébrons en 2021 l’Année internationale des personnels de santé et d’aide à la personne. Témoignons aux soignants tout le respect et la reconnaissance qu’ils méritent en nous protégeant mutuellement et en vaccinant maintenant tous les personnels de santé, partout dans le monde.

Bonjour, bon après-midi et bonsoir.

Le COVAX – mis en place par Gavi, la CEPI et l’OMS en avril 2020 – a maintenant passé des contrats portant sur 2 milliards de doses de vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19, qui pourront être déployés dès qu’ils auront été livrés.

Nous bénéficions également du droit de premier refus sur 1 milliard de doses supplémentaires.

Cependant, un problème se pose aujourd’hui.

À ce jour, sur 42 pays qui déploient des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19, 36 sont des pays à revenu élevé et six à revenu intermédiaire.

Il est donc clair que les pays à revenu faible ou intermédiaire n’ont pas encore commencé à recevoir le vaccin.

C’est un problème que nous pouvons et devons résoudre ensemble avec le mécanisme COVAX et l’Accélérateur ACT.

Dès le départ, les pays riches ont acheté la majorité des stocks de multiples vaccins.

Nous voyons également maintenant des pays à revenu faible ou intermédiaire, qui participent au mécanisme COVAX, passer des accords bilatéraux supplémentaires.

Cela risque d’entraîner une augmentation des prix pour tous et signifie que les personnes à risque qui vivent dans les pays les plus pauvres et les plus marginalisés n’ont pas accès au vaccin.

De plus, certaines entreprises et certains pays n’ont pas présenté les données dont nous avons absolument besoin pour délivrer les autorisations pour situations d’urgence, ce qui bloque tout le système d’approvisionnement et de distribution.

Le nationalisme vaccinal nuit à tous, y compris à ceux qui veulent l’appliquer.

À l’inverse, une vaccination équitable sauve des vies, stabilise les systèmes de santé et pourrait conduire à une reprise économique véritablement mondiale stimulant la création d’emplois.

Fait important, elle limiterait aussi le potentiel de mutation du virus.

Les variants actuels montrent que le virus cherche à s’adapter pour circuler plus efficacement dans la population humaine.

Tous les virus fonctionnent comme cela, mais, si nous ne réduisons pas la transmission et ne vaccinons pas équitablement, nous intensifions le phénomène.

Je souhaite qu’à compter d’aujourd’hui, les fabricants donnent la priorité au Mécanisme COVAX pour l’approvisionnement et pour le déploiement.

J’exhorte les pays qui ont acheté un nombre de vaccins supérieur à leurs besoins, et qui contrôlent l’offre mondiale, à faire des dons immédiats au Mécanisme COVAX, qui est prêt dès aujourd’hui à procéder à un déploiement rapide.

J’exhorte aussi les pays et les fabricants à cesser de passer des accords bilatéraux aux dépens du COVAX.

Aucun pays ne peut prétendre à une exception, ne saurait passer devant les autres et vacciner sa population alors que d’autres n’ont pas accès au vaccin.

La science a fait son travail. Ne gâchons pas aujourd’hui l’occasion qui nous est donnée de protéger la vie des plus exposés et de donner à tous les pays des chances équitables de reprise économique.

===

Pour être en mesure de déployer les vaccins alors même que la pandémie de COVID-19 fait rage, la tâche est gigantesque du point de vue de la planification du système de santé, de la coordination, de la formation et de la logistique.

L’initiative 100/100 menée par l’OMS, l’UNICEF et la Banque mondiale a pour objet d’aider plus d’une centaine de pays à réaliser une évaluation rapide de l’état de préparation et à élaborer des plans spécifiques à chaque pays pour le déploiement des vaccins.

Nous avons atteint notre cible : 100 pays ont mené à terme cette procédure déterminante et leurs gouvernements et systèmes de santé attendent désormais le déploiement mondial des vaccins.

Nous sommes prêts. Le Mécanisme COVAX est prêt. Les pays sont prêts.

Le moment est venu de distribuer les vaccins équitablement !

===

Nous traversons actuellement une phase très dangereuse de la pandémie et je ne voudrais pas que les gens baissent la garde alors même que les vaccins commencent à être distribués.

Ces derniers jours, le nombre de décès a atteint des pics jamais observés depuis le début de la pandémie.

Cette évolution tient au fait qu’au cours des dernières semaines, dans plusieurs pays, les instructions données par les autorités de santé n’ont pas été respectées.

Le virus en a profité et se propage actuellement à un rythme alarmant dans certains pays.

Vous pensez peut-être que vous êtes à l’abri et qu’il est inutile pour vous de respecter les mesures.

Or, sans même que vous le réalisiez, ces infractions deviennent des habitudes, vos proches vous imitent et, de fil en aiguille, c’est tout le système qui est mis à mal.

Le non-respect des mesures recommandées crée des failles qui favorisent la propagation du virus, ce qui vous expose, vous et vos proches, au risque d’infection et augmente les cas graves et la pression exercée sur les soignants.

Les gens doivent savoir qu’ils peuvent faire obstacle à la course du virus.

Si j’avais un seul message à faire passer aux habitants des zones où le nombre de cas est élevé, ce serait d’éviter tout brassage avec des membres d’autres foyers, en particulier à l’intérieur.

En effet, le virus se propage plus facilement au sein des regroupements, notamment à l’intérieur, où les gens sont moins disposés à garder une distance physique, à porter un masque et à se laver les mains, en particulier quand les fenêtres sont fermées et que la ventilation est insuffisante, ce qui signifie alors que tout le monde respire le même air.

En cette période difficile, les rencontres virtuelles sont préférables, mais si vous devez absolument voir d’autres personnes, prenez vos précautions. Rencontrez-vous à l’extérieur chaque fois que possible.

Nous sommes tous logés à la même enseigne : plus nous parviendrons à briser les chaînes de transmission et à arrêter nous-mêmes le virus, plus nous éviterons de cas graves et de décès tragiques.

===

Nous célébrons en 2021 l’Année internationale des personnels de santé et d’aide à la personne. Témoignons aux soignants tout le respect et la reconnaissance qu’ils méritent en nous protégeant mutuellement et en vaccinant maintenant tous les personnels de santé, partout dans le monde.

Souvenez-vous-en : mettre un terme à cette pandémie est l’un des grands combats de l’humanité. Que cela nous plaise ou non, ce sera ensemble que le remporterons ou non.

Je vous remercie.