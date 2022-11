Allez de l’avant - Agissez pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles

Déclaration de Sima Bahous, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive d’ONU Femmes, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre 2022

Il y a cinq ans, le mouvement mondial #MeToo a apporté une nouvelle urgence et une nouvelle visibilité à l’ampleur de la violence à l’égard des femmes et des filles. Des millions de survivantes sont venues de l’avant pour partager leur expérience. Elles ont forcé le monde à reconnaître une réalité qui fait honte à chacun d’entre nous. Leur courage et leur voix ont conduit à un militantisme collectif puissant et à un changement en profondeur en matière de sensibilisation.

Ce signe d’alarme continue à résonner aux côtés d’autres initiatives de valeur inestimable dans le monde. Les activistes évoluant sur le terrain, celles qui plaident la cause des droits humains des femmes et les défenseures des survivantes nous le rappellent tous les jours, partout dans le monde. Elles révèlent l’ampleur de cette violence, elles collectent et établissent des statistiques, documentent les attaques et mettent en évidence la violence qui se produit d’habitude sans aucune visibilité. Leur travail reste aussi crucial que toujours. Elles nous offrent une voie pour mettre fin à cette violation des droits des femmes.

Le travail accompli par les mouvements de défense des droits des femmes et les activistes est le fondement de la responsabilité et donne l’assurance que les promesses faites à plusieurs reprises finissent par se concrétiser. Ils mobilisent et sont puissants. Nous les célébrons aujourd’hui.

Les **preuves **sont là. Nous devons investir d’urgence dans des organisations de défense des droits des femmes qui sont fortes et autonomes pour parvenir à des solutions efficaces.

Cette leçon nous a été enseignée très récemment pendant la pandémie de COVID-19. Les pays dotés de mouvements féministes puissants, de démocraties fortes et de femmes parlementaires en nombre adéquat ont été les plus efficaces dans les réponses apportées à l’augmentation de la violence fondée sur le genre, cette pandémie parallèle à la COVID. Dans ce domaine comme dans d’autres, nous constatons de manière répétée que, lorsque les femmes dirigent, tout le monde gagne. Nous bénéficions tous d’une réponse plus inclusive et plus efficace aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous profitons tous d’économies et de sociétés plus résilientes.

Parallèlement à ces efforts, les hommes doivent intensifier leurs efforts et continuer à progresser. Ils doivent assumer leur rôle dans les changements à venir. Ils peuvent commencer à apporter leur contribution là où ils vivent. Pour certaines femmes et certaines filles, il y a une vérité qui dérange: au lieu d’être un lieu de sécurité, tel qu’on s’attend qu’il soit, le foyer peut apporter la mort. Les dernières estimations mondiales de féminicide présentent une image alarmante, une situation aggravée par les confinements de la COVID-19. Notre nouveau rapport, publié avec l’ONUDC, montre qu’en moyenne dans le monde, plus de cinq femmes ou filles sont tuées chaque heure par une personne membre de leur propre famille.

Ces décès ne sont pas inévitables. Cette violence à l’égard des femmes ne doit pas avoir lieu. Les solutions sont mises à l’essai, testées et avérées, et elles comprennent des interventions précoces, accompagnées de services de police et de justice formés et de soutien, et d’un accès à une aide et à une protection centrés sur les survivantes.

Je lance trois appels à l’action. J’estime que ce sont là nos priorités et nos prérequis essentiels. Elles constituent la base à partir de laquelle nous pouvons avancer et traduire dans la réalité des engagements déclarés en faveur de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles.

Premièrement, je demande aux gouvernements et aux partenaires du monde entier d’accroître le financement et le soutien à long terme aux organisations de défense des droits des femmes, de prendre des engagements envers la Coalition d’action de la Génération Égalité sur la violence basée sur le genre et de faire des dons à des organisations de la société civile par le biais du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies et de l’appui à l’Initiative Spotlight. Les ressources comptent, alors que le niveau du soutien financier à cette cause ne correspond pas à l’ampleur du dossier ni aux motifs de préoccupation formulés par les personnes occupant des postes de direction.

Deuxièmement, je demande que nous tous, chacun à sa propre façon, résistions au recul des droits des femmes, amplifions la voix des mouvements de femmes féministes et mobilisions davantage d’acteurs. Nous pouvons tous être des défenseurs et nos voix combinées peuvent encourager le changement que nous recherchons. Ce faisant, nous devons également veiller à la promotion d’un leadership et d’une participation pleins et égaux des femmes et des filles à tous les niveaux des espaces politiques, à la formulation de politiques et à la prise de décisions. Une accélération des progrès vers l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles n’est que l’un des résultats recherchés.

Troisièmement, je demande que les mécanismes de protection des femmes défenseures des droits humains et des activistes des droits des femmes soient renforcés. Personne, n’importe quand et où que ce soit, ne devrait faire l’objet de violences ou de harcèlement en demandant l’avènement de ce qui est juste et en faisant appel à ce qui est nécessaire.

Nous ne pouvons pas laisser faiblir notre détermination à « continuer à progresser » vers l’égalité des sexes. Il nous est possible d’atteindre notre objectif d’un monde où la violence à l’égard des femmes et des filles n’est pas seulement condamnée, mais stoppée également. En progressant ensemble, nous pouvons y parvenir.