All In Diary 6a edicion: Guía esencial para la buena práctica humanitaria

Prólogo

Las necesidades humanitarias están cambiando, con cifras crecientes de personas forzosamente desplazadas como consecuencia de conflictos y violencia, y muchas otras con necesidad de ayuda de emergencia como consecuencia de los desastres naturales. Esta 6ª edición de All In Diary tiene como objetivo proporcionar una guía renovada sobre temas clave como "conflicto y fragilidad", o reflejar tendencias como la "asistencia en efectivo", así como hacer referencia a los recursos más recientes.

Los cambios se están sucediendo en All In Diary. Este es el mensaje de sus cofundadoras.

Tras 12 años, tristes pero al mismo tiempo orgullosas, escribimos este último prólogo para All In Diary. Nunca ha sido más pronunciado el éxito de All In Diary como recurso fundamental para el sector humanitario, lo cual significa además que ha crecido más allá del modelo actual de funcionamiento voluntario.

All In Diary se ha utilizado para apoyar la formación y capacitación de los trabajadores humanitarios, en particular de personal y voluntarios como Musa (ver el panel lateral), de organizaciones locales y nacionales. En los últimos años ha crecido el alcance de All In Diary hasta un interés en crear aplicaciones móviles, cursos cortos y una mayor adaptación del contenido. Sin embargo, debido a las limitaciones de nuestro modelo operativo actual, ha sido difícil responder a estos intereses.

Así pues, nos complace anunciar que tras la publicación de esta 6ª edición, la gestión y el funcionamiento de All In Diary pasarán a formar parte de la Asociación de Profesionales en Acción Humanitaria y Protección (PHAP), una fantástica oportunidad para combinar la orientación práctica y actualizada, así como las referencias dentro de All In Diary, con la gama de iniciativas impulsadas por PHAP para apoyar al personal y a los voluntarios, promover el aprendizaje y el desarrollo de estándares basados en la práctica, y promover la ética y la conducta profesional en el sector humanitario.

En este momento de traspaso de la responsabilidad a PHAP nos gustaría aprovechar para reconocer y agradecer a las numerosas personas y organizaciones que han desempeñado un papel fundamental en la creación, el crecimiento y el éxito de All In Diary. En particular, nos gustaría agradecer al actual Consejo Directivo por su apoyo a la hora de encauzar All In Diary hacia un futuro prometedor y más sostenible – Charlie Dalrymple (Presidente), Helen Varma, John Damerell, Sean Casey y Sam Coverdale. Además, nuestro más sincero agradecimiento a los voluntarios que nos han apoyado durante 2017 en el desarrollo de esta 6ª edición, Abir Soleiman,

Phoebe Weller y Tristan Weller.

Vaya igualmente un especial reconocimiento a los Institutos Bioforce y KALU por su contribución al aumento del conocimiento y la accesibilidad del All In Diary en las comunidades de lengua española y francesa mediante la traducción de las ediciones 5ª y 6ª. Del mismo modo, el apoyo a un número significativo de trabajadores humanitarios en Oriente Medio ha sido posible gracias a Disaster Ready, quien se ha encargado de la traducción al árabe y la promoción de la 5ª edición.

Finalmente, nos gustaría agradecerles a Vds. los usuarios de All In Diary por su interés, colaboración y comentarios constructivos durante los últimos 12 años. Esperamos que puedan seguir ofreciendo el mismo apoyo a PHAP a medida que All In Diary continúa avanzando e innovando.

Linda Richardson and Gill Price, Cofundadoras de All In Diary