All in Diary 6ème edition : Guide essentiel pour les bonnes practiques humanitaires

Avant-propos

Les besoins humanitaires évoluent, avec d’une part un nombre croissant de personnes déplacées à cause de violences et conflits, et d’autre part des catastrophes naturelles nécessitant une aide humanitaire d’urgence. Cette 6e édition du All In Diary apporte des nouvelles fiches pratiques sur des domaines clés comme ‘conflit and fragilité’, des nouvelles tendances comme ”l’assistance monétaire” ainsi que les dernières références en termes de ressources.

Voici un message des co-fondateurs:

Après 12 ans, nous rédigeons avec tristesse mais aussi une grande fierté, notre dernier Avant-propos pour l’All In Diary. Le succès de l’All In Diary comme une ressource clé pour le secteur humanitaire n’a jamais été aussi grand. Le model existant de gestion sur une base de bénévolat ne permet plus de répondre à cet intérêt croissant.

Le All In Diary a toujours constitué un support pour la formation et renforcement de capacités des humanitaires, notamment, comme Musa (voir panneau de droite) les salariés et bénévoles d’organisations locales et nationales Ces dernières années, grâce aux applications mobiles, des sessions de formation et aux développements des contenus, nous avons pu constater une forte augmentation i de la portée du All In Diary. Cependant, le modelé opérationnel existant a limité notre capacité à répondre davantage à cet intérêt croissant.

Nous sommes, donc, ravis d’annoncer qu’à la suite de la publication de cette 6e édition la gestion de l’All In Diary sera reprise par International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection (PHAP). Ceci représente une merveilleuse opportunité pour combiner les conseils pratiques et références du All In Diary avec les différentes initiatives pilotées par PHAP pour soutenir les salariés et bénévoles, le développement et l’apprentissage de standards basés sur la pratique, et la promotion de conduites éthiques et professionnelles dans le secteur humanitaire.

Au moment où nous passons la main à PHAP, nous aimerions en profiter pour remercier les nombreux individus et organisations qui ont joué un rôle si important dans la création, le développement et le succès du All In Diary Tout d’abord, nous aimerions remercier les membres du Conseil d’Administration qui ont contribué à orienter le All In Diary vers un bel et durable avenir – notamment Charlie Dalrymple (Président), Helen Varma, John Damerell, Sean Casey et Sam Coverdale. Aussi, nos sincères remerciements aux bénévoles qui nous ont soutenus en 2017 et pour le développement de cette 6e édition – Abir Soleiman,

Phoebe Weller and Tristan Weller.

Un très grand merci à l’Institut Bioforce et l’Institut KALU qui, grâce aux traductions des 5e et 6e éditions, ont facilité la diffusion et la connaissance de l’All In Diary dans les régions francophones et hispanophones. Sans oublier DisasterReady donc la traduction et promotion du All In Diary au Moyen Orient a constitué un formidable soutien à de très nombreux humanitaires de la région.

Enfin, nous voulons vous remercier – vous – les utilisateurs de l’All In Diary, pour votre intérêt, collaboration et feedback pendant les 12 dernières années. Nous espérons que vous pourrez fournir autant de soutien à PHAP pour l’avenir de l’ All In Diary et ses développements et innovations