Aider à faire de l’éducation une réalité pour les 75 millions d’enfants dans les zones de conflit

BONN, Allemagne / NATIONS UNIES, 18 septembre 2020 (IPS) – Aryan est une jeune fille afghane de 15 ans qui vit avec sa famille dans un refuge dans un pays non divulgué en Europe. Elle ne va pas à l’école. Mais elle est extrêmement créative. Et cela montre comment elle occupe son temps pendant la journée – écrire de la poésie et fabriquer des bracelets et des boucles d’oreilles qu’elle espère vendre en ligne un jour.

Sa mère est aussi créative. Bien que sa créativité découle davantage de la nécessité et du besoin de prendre soin de sa famille. Au plus fort des verrouillages du COVID-19, lorsque la mère d’Aryan ne pouvait pas trouver de masques de protection que sa famille pouvait porter, elle les fabriquait à partir des chaussettes.

Aryan compare les verrouillages du COVID-19 à une guerre, une guerre sans lâcher de bombes.

Mais elle dit que la vie est plus difficile pour ceux qui n’ont pas de logement, pas de maison ni d’abri.

Elle pense spécifiquement à ce qui se passe à la frontière de la Grèce et de la Turquie. Dans les camps de réfugiés, en particulier Moria, situé sur l’île grecque de Lesbos.

«Comme c’est bondé là-bas et il y fait froid, comment les gens peuvent-ils être si aveugles pour oublier les enfants, comment leurs jouets peuvent être infectés par l’eau sale et les ordures partout», dit-elle.

Pas seulement une crise sanitaire mais aussi une crise de l’éducation

Aryan n’est malheureusement qu’un des 40 millions d’enfants déplacés dans le monde. Son histoire n’est qu’un chapitre de l’histoire plus large à laquelle sont confrontés non seulement les enfants réfugiés, mais aussi les 75 millions d’enfants vivant dans les zones de conflit. Des enfants dont la vie est devenue plus compliquée par la pandémie du COVID-19. Selon les Nations Unies, les fermetures d’écoles résultant de la pandémie ont affecté 1,6 milliard d’apprenants dans plus de 190 pays.

«Nous sommes confrontés à une crise économique et sanitaire, devenue aujourd’hui une crise de l’éducation. Et les personnes les plus durement touchées sont les 30 millions de réfugiés, les 40 millions d’enfants déplacés, les 75 millions d’enfants des zones de conflit. Et nous savons d’après les rapports que nous venons d’entendre… malgré tous nos efforts, la situation ne fait que s’aggraver et ne s’améliore pas et nous devons faire plus », a déclaré hier 17 septembre, l’ancien Premier ministre du Royaume-Uni Gordon Brown.

Brown s’exprimait lors d’un webinaire en marge de la 75e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies organisée par Education Cannot Wait (ECW) – un fonds mondial multilatéral pour l’éducation dans les situations d’urgence et les crises prolongées – intitulé «L’avenir de l’éducation est là pour ceux qui sont laissés le plus loin derrière ». Il a été rejoint par des défenseurs de l’éducation, des dirigeants et des politiciens, ainsi que des enseignants du monde entier.

Voir de jeunes enfants de Moria, forcément en mouvement, doit être un catalyseur pour soutenir leur éducation

Brown, président du groupe de pilotage de haut niveau de l’ECW et également envoyé spécial des Nations Unies pour l’éducation mondiale, a attiré l’attention sur la situation actuelle à Moria, qui a été dévastée le 8 septembre par un incendie.

Selon Human Rights Watch, la destruction du plus grand camp de réfugiés d’Europe a laissé quelque 13 000 réfugiés et demandeurs d’asile sans abri ni services.

Les autorités grecques ont tenté de déplacer des personnes vers un nouveau camp, tandis que l’Allemagne a proposé de donner refuge à certains des réfugiés et des demandeurs d’asile.

Mais Brown avait évoqué la situation tragique du camp il y a deux ans.

«J’ai souligné la situation tragique de trois jeunes adolescents qui n’ont pas pu obtenir [une] éducation ni aucune ressource au camp de Moria en Grèce. Des jeunes qui ont été poussés à tenter à se suicider. Perdant espoir, désolés, ils ont tenté de se suicider. Et j’ai demandé plus de fonds pour aider les réfugiés là-bas et dans les autres camps à proximité », se souvient-il.

«Il y a quelques semaines, alors que j’essayais avec d’autres d’obtenir de l’argent pour ce camp pour aider à l’éducation, nous avons eu l’un des pires incendies que nous ayons vus. Aujourd’hui, nous voyons des centaines de personnes déménager de cette zone vers d’autres camps de la région mais inquiètes pour leur avenir », a déclaré Brown.

Il a dit que s’il y avait de quoi persuader les gens à faire plus et à s’engager dans l’éducation des enfants en conflit, c’était de voir de jeunes enfants de Moria, forcément en mouvement, «devant trouver un nouveau camp pour eux-mêmes mais ayant toujours besoin de l’éducation, et l’aide et le soutien que nous n’avons pas été en mesure d’apporter jusqu’à présent », a déclaré Brown, soulignant que c’était là la mission et la tâche de l’ECW de garantir un avenir meilleur à des millions de personnes et de réfugiés déplacés.

ECW a atteint 2,6 millions d’enfants et a collecté 23,6 millions de dollars supplémentaires

Brown a déclaré que depuis sa création il y a quelques années, l’ECW a créé plusieurs millions d’opportunités pour que les jeunes reçoivent une éducation lorsqu’ils sont déplacés ou en situation de réfugiés. Il a également souligné que l’ECW a été le catalyseur pour que d’autres organisations se rassemblent et fassent davantage.

En collaboration avec 75 organisations partenaires dans le monde, ECW a jusqu’à présent fourni 662,3 millions de dollars pour soutenir l’éducation dans les situations d’urgence.

En août, l’ECW a lancé son rapport annuel sur les résultats de 2019, intitulé Stronger Together in Crisis, montrant que rien qu’en 2019, le fonds a fourni une éducation à 2,6 millions d’enfants vulnérables, collectant 252,8 millions de dollars auprès de donateurs privés et publics. Au total, depuis sa création, ECW a levé 600 millions de dollars.

L’événement de jeudi, qui a accueilli une nouvelle fonctionnalité de dons en partenariat avec Zoom et la plateforme de collecte de fonds en ligne Pledgeling, a permis de collecter 23,6 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les enfants et les jeunes vulnérables, en particulier ceux touchés par les conflits, les déplacements forcés et les crises protégées. L’aide se focalisera sur les plus marginalisés, notamment les filles, les réfugiés et les enfants handicapés, a indiqué l’ECW dans un communiqué. Dans les premières minutes de la réunion, 4 donateurs avaient déjà promis plus de 12 000 dollars.

Mais Brown a souligné qu’ECW aura besoin de 300 millions de dollars dans l’année à venir pour fournir aux enfants les prestations nécessaires.

La directrice de l’ECW, Yasmine Sherif, a déclaré qu’en dépit des progrès réalisés au fil des ans, «l’éducation n’est toujours pas là pour une grande partie des enfants et des jeunes touchés par les conflits, les crises et les déplacements forcés».

Elle a déclaré que l’ECW voulait faire de l’éducation une réalité pour les 75 millions d’enfants vivant dans les zones de conflit, dont plus de la moitié – quelque 39 millions – sont des filles.

Elle a également souligné que le type d’enseignement dispensé était également très important «pour garantir que nous dispensons une éducation de qualité, une éducation pertinente».

Elle a expliqué qu’il était important que le programme prenne en compte ce qui était pertinent et important à apprendre au XXIe siècle, mais qu’il aborde également les besoins spécifiques des enfants ou des jeunes qui avaient grandi dans un pays de violence ou avaient été déracinés de leurs foyers et forces à fuir.

«Il faut une approche holistique et la nécessité d’examiner tous les besoins et le potentiel qu’ils ont en raison de ce qu’ils ont vécu», a déclaré Sherif.

La crise mondiale de l’éducation – les enjeux sont bien plus importants avec COVID-19

Fervente partisane de l’ECW et ministre britannique des Territoires d’Outre-mer et du Développement Durable au ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, la baronne Liz Sugg a déclaré que s’il y avait déjà une crise mondiale avant la pandémie, les enjeux sont désormais «bien, bien plus importants». .

«Là où les conflits font rage, l’accès à l’éducation n’est pas seulement crucial pour l’avenir de chaque enfant, mais aussi pour la réintégration, le développement économique et l’édification d’une paix durable que nous voulons vraiment voir», Sugg, qui est également l’envoyé spécial du Royaume-Uni pour L’Éducation des Filles, a déclaré.

Elle a ajouté que le simple fait que chaque pays soit confronté à l’instabilité économique en ce moment n’est pas une excuse pour l’inaction en matière d’éducation.

Catherine, 16 ans, du Soudan du Sud, a déclaré que la partie la plus difficile de la pandémie de COVID-19 était de ne pas pouvoir aller à l’école. «Avant, je n’ai pas été scolarisée pendant un an et demi parce que je suis orpheline», a-t-elle expliqué.

Les préoccupations de Catherine quant à la possibilité de retourner à l’école sont valables. Selon une récente note d’orientation des Nations Unies sur l’impact du COVID-19 sur l’éducation, les pays à faible développement humain sont confrontés au plus fort des verrouillages scolaires, avec plus de 85% de leurs élèves qui ne seront effectivement plus scolarisés d’ici le deuxième trimestre de 2020. Il a également été estimé que quelque 23,8 millions d’enfants de plus abandonneraient l’école et que 5,6 millions de mariages d’enfants supplémentaires devraient être attendus en raison de la pandémie de coronavirus. Les femmes et les filles porteront en fin de compte le poids des pires effets de la pandémie.

Les ministres du Burkina Faso, de la Somalie et de l’Éthiopie ont également souligné le sort de bon nombre de leurs enfants réfugiés.

Abdullahi Godah Barre, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de la Somalie, a déclaré que 68% des enfants du pays n’étaient pas scolarisés.

Le Ministre de l’Éducation de l’Éthiopie, Dr. Eng. Getahun Mekuriya, a expliqué comment, avec l’une des plus grandes populations de réfugiés d’Afrique, le pays fait face à la crise actuelle. Dans les camps de réfugiés, a déclaré Mekuriya, il y a une insécurité alimentaire accrue, l’incapacité de payer le loyer, entre autres problèmes – encore exacerbés par la pandémie, qui à son tour a de graves effets sur l’éducation.

Le gouvernement éthiopien a créé un plan d’apprentissage à distance qui aide les enfants à apprendre à travers la télévision, la radio et d’autres plateformes numériques.

«On estime que 5,1 millions d’enfants des écoles primaires et secondaires ont reçu ce service», a déclaré Mekuriya, ajoutant que l’accès à la technologie et la connectivité restaient un défi pour de nombreux membres de la communauté.

Le chef de l’éducation à l’ONU appelle à repenser l’éducation

Henrietta Fore, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, qui héberge le secrétariat de l’ECW, a appelé à une réimagination de l’éducation – «de changer notre façon de penser, de réécrire notre histoire».

«Nous devons vraiment rafraîchir notre réflexion sur ce que l’éducation peut être», a-t-elle déclaré.

Elle a partagé ses recommandations sur ce sur quoi les étapes à suivre devraient se focaliser:

• Qualité: faire en sorte que les jeunes acquièrent des compétences fondamentales, des compétences entrepreneuriales à avoir comme outils s’ils n’ont pas la possibilité de poursuivre l’enseignement supérieur.

• Universalité: «Tous les enfants en ont besoin», a-t-elle dit, «peu importe si vous êtes dans un monde urbain ou rural. Nous devons proposer des solutions hybrides. »

• Promotion des cas humanitaires: «Les zones humanitaires sont plus difficiles», a-t-elle déclaré, «Ceux qui vivent et fuient un conflit sont difficiles à trouver, difficiles à recaser- il peut être difficile de les amener dans un espace d’apprentissage.»

• Sécurité: les écoles sont également des espaces sûrs pour les enfants, et elle a déclaré qu’il était essentiel de les aider à créer cet espace pour eux-mêmes

Malgré les inquiétudes et le nombre élevé d’étudiants que la crise affecte, les dirigeants ont bon espoir. Dag-Inge Ulstein, Ministre norvégien du développement international, a déclaré qu’il y avait de la lumière devant sur la route.

«L’histoire sur la manière dont l’humanité a géré le COVID-19 est en cours d’écriture, et l’éducation aura une place centrale dans la conclusion», a-t-il déclaré. «Qu’il ne devienne pas l’histoire d’une génération perdue, ni d’une communauté qui a renoncé à sa promesse de ne laisser personne de côté quand les choses se sont concrétisées.»

Brown a fait écho à ces sentiments. «Je sais que tout le monde partagera le même objectif, construisons un avenir meilleur pour cette génération de jeunes. Donnez-leur l’éducation dont ils ont besoin. Ils sont plus talentueux et ont plus de potentiel que les systèmes éducatifs sous-financés que nous leur fournissons actuellement. Faisons en sorte que nous puissions voir le talent d’une nouvelle génération se réaliser et s’épanouir », a déclaré Brown.

Mais jusque-là, la vie d’Aryan reste une vie nomade.

Aujourd’hui, Aryan est assise à l’extérieur du refuge où sa famille a séjourné. Son sac à dos plein de ses affaires.

Elle a découvert que la famille devait déménager. «C’est ainsi que se déroule la situation de la plupart des réfugiés. Avoir leur sac à dos, leur valise, se déplacer, d’un endroit à un autre », dit-elle dans une vidéo qu’elle a réalisée pour Global Girl Media – une formation en journalisme numérique et une plate-forme dédiée à la fourniture de contenu par, pour et sur les filles et les jeunes femmes, dans le monde entier.

«Je peux décrire ma situation comme un coup de pied dans le ballon, et c’est très difficile. C’est très difficile.”