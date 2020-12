Afrique de l'Ouest - Pendemie de la COVID-19: Impact des mesures de restriction, December 2020

Resumé exécutif

Le présent document analyse l’impact de la COVID-19 dans la zone CEDEAO. Il est articulé autour d’une revue de la situation épidémiologique et des réponses des pays de la CEDEAO, ainsi que d’une analyse de l’impact socio-économique des mesures de restriction.

La situation épidémiologique de la pandémie du coronavirus fait apparaître à la date du 3 août 2020 un niveau de cas diagnostiqués positifs de 131 680.[1] Ce nombre représente 13,6% des cas du continent, soit un niveau d’incidence relativement faible pour une zone qui abrite 30% de la population africaine.[2] La CEDEAO affiche, à la date du 6 Août 2020, un taux de létalité relativement bas, soit 1,5% contre 2,1% et 3,8%pour le reste de l’Afrique et le monde respectivement. La région enregistre, à l’instar du continent, un taux de guérison relativement favorable, évalué respectivement à 69% et 65%. A partir de données observées entre le 3 et le 5 août 2020 dans certains Etats de la CEDEAO, il ressort que le nombre de tests effectués reste relativement faible, comparé à des pays comme le Maroc et l’Afrique du Sud. Le taux de personnes testées (pour 1000 habitants) varie en moyenne de 1,3 à 13,4 dans la région alors qu’il est de 29,6 en Afrique du Sud.

Sans préjudice des efforts accomplis par les Etats de la CEDEAO, l’amélioration des capacités de test, ne serait-ce qu’au niveau enregistré par l’Afrique du Sud entre juin et juillet 2020, et en tenant compte des taux de positivité moyens dans la région au cours de la même période, le nombre de cas positifs effectifs est estimé à 1,3 millions, soit près de douze (12) fois le nombre officiellement déclarés. En conséquence, la mise en œuvre de mesures de déconfinement et de quasi-retour à la vie normale devrait tenir compte à la fois de l’évolution du nombre de cas positifs recensés mais également de la capacité des Etats à faire une évaluation effective du risque sanitaire à travers la réalisation d’un nombre important de tests.

Outre ces exigences, les décisions des Autorités publiques obéissent à la nécessité de faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. En effet, le rythme de propagation de l’infection et les mesures de restriction prises, mettent à rude épreuve le système économique et social des Etats de la CEDEAO. Plusieurs facteurs de vulnérabilité et de fragilité socioéconomique auxquels ils sont confrontés pourraient exacerber les effets de la crise sanitaire. La région est caractérisée notamment par : (i) des économies peu diversifiées tournées vers les exportations de produits primaires ; (ii) un espace fiscal limité ; et (iii) un important secteur informel.

Les perspectives de croissance de la région sont beaucoup moins favorables au cours du deuxième et du troisième trimestre 2020, devant conduire à une croissance annuelle négative. En effet, selon les prévisions, la CEDEAO devrait rentrer en récession en 2020, avec une contraction de 3,6% de l’économie régionale. Ce résultat d’ensemble est conforme à la croissance négative anticipée au Nigeria (5,4%) et au Cabo Verde (5,5%), en Guinée Bissau (1,6%) et en Sierra Leone (2,3%).

Au Libéria, la récession économique débutée en 2019 (2,3%) devrait s’accentuer en 2020 (2,6%). Les autres pays de la région ne devraient pas rentrer en récession en 2020. Mais il est prévu des divergences de leur rythme de croissance et un ralentissement économique d’au moins 3½ points de pourcentage dans la région.

La situation de crise pourrait induire une plus grande instabilité des prix à la consommation en 2020. Mais de façon générale, il est anticipé en moyenne une légère détente de la hausse des prix à la consommation en raison de la baisse de la demande et de la chute brutale des cours du pétrole, dont l'effet conjugué devrait plus que compenser la hausse du prix de certains produits particuliers provoquée par les ruptures d'approvisionnement liées aux mesures de restriction.

La crise de la COVID-19 entrainerait un important creusement du déficit public dans les Etats membres de la CEDEAO. Le déficit budgétaire de l’ensemble de la CEDEAO devrait ressortir à 6,4% en 2020 après une hausse de 4,7% en 2019 et de 2,9% en 2018. Cette forte détérioration du déficit budgétaire de la région en 2020 est le reflet d’une aggravation généralisée dans l’ensemble des pays.

La récession économique et les réponses rapides des gouvernements à la crise sanitaire de la COVID-19 auraient des conséquences plus ou moins importantes sur l’évolution de la dette publique par rapport au PIB. Les prévisions suggèrent en moyenne une hausse de la dette publique de la CEDEAO en proportion du PIB qui ressortirait à 41% en 2020 et 42% en 2021, contre 35% en 2019. Cependant, la situation de la dette publique demeure globalement peu préoccupante.

La région est fortement affectée par la contraction du commerce mondial, entrainant une forte chute des prix de plusieurs produits d’exportation comme le pétrole, les minerais et certains produits agricoles.

En 2020, bien qu’encore sujette à de fortes incertitudes, les prévisions tablent sur un déficit du compte courant pour l’ensemble de la CEDEAO en forte dégradation qui devrait s’établir à 4,3% alors qu’il était de 2% en 2019.

Une baisse, parfois importante, des prix des matières premières exportées par la CEDEAO est observée du fait de la contraction de la demande mondiale. L’indice des prix des produits de base exportés a accusé un repli de -11,4% en mars 2020. Les baisses des prix concernent à la fois les produits énergétiques (-36,1%) dont un effondrement de -39,8% du prix du pétrole et les produits non énergétiques (-7,2%).

Le fait de dépendre fortement de quelques produits pour les exportations ou d’un nombre réduit de clients (dont l’Inde, l’Union Européenne les Etats Unis et l’Afrique du Sud, durement affectés par la pandémie) amplifie les répercussions de la crise sur l’économie régionale.

Les travailleurs migrants sont particulièrement exposés aux pertes de revenus, car ils travaillent dans les secteurs les plus affectés par les mesures restrictives, notamment la restauration, l'hôtellerie, la vente au détail et en gros, le tourisme ou encore les transports et la construction.

Se fondant sur un recul estimé à 23,1% en Afrique Subsaharienne, l’envoi de fonds de la CEDEAO pourrait chuter à 25,9 milliards de dollar en 2020, son niveau le plus bas depuis dix ans.

Par ailleurs, l’enquête réalisée auprès des ménages confirme l’impact négatif de la pandémie et des mesures restrictives sur la situation socio-économie globale et le bien-être des populations. En particulier, les mesures de fermeture des lieux de travail, des écoles, des marchés et les restrictions de mouvements internes ont le plus affectés les ménages.

Quatre groupes de pays se dégagent clairement en lien avec ces mesures restrictives.

De ce qui suit, les recommandations ci-dessous peuvent être formulées:

Le premier groupe composé du Togo, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Liberia, du Nigeria et de la Sierra Leone, enregistre une hausse des prix, la baisse des stocks de marchandises par rapport à l’année passée, des difficultés à mener les activités du fait des mesures de restriction des évènements publics et de la fermeture des écoles, toutes choses qui favorisent des tensions sociaux et une augmentation du taux de criminalité.

Le deuxième groupe, composé du Benin, du Burkina Faso, du Ghana, du Niger et du Sénégal, a été impacté par les fermetures des marchés locaux, la restriction des mouvements transfrontaliers et internes, ayant tout de même contribué à générer de nouvelles opportunités d’emploi.

Le troisième groupe de pays est formé par le Cabo Verde où la COVID-19 n’a pas eu d’impact significatif sur les stocks alimentaires et sur les prix, et ce, grâce à la campagne d’information publique et des investissements sanitaires mise en place.

Enfin la Côte d'Ivoire qui compose le dernier groupe où les bidonvilles et établissements informels subissent un impact sévère sur les revenus et une perte d'emploi a cause de la fermeture des lieux de travail. Cette situation est similaire pour l'ensemble des bidonvilles et établissements informels de la sous-region.

