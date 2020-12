Afrique de l’Ouest et le Sahel | Mesures anticipatives face à la menace du criquet pèlerin I Aperçu de la situation - décembre 2020

Dec 2020

Depuis mars 2020, la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO) et le Service d’information sur le criquet pèlerin (DLIS) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) alertaient sur la possible arrivée d’essaims en Afrique de l’Ouest et au Sahel en provenance de la Corne de l’Afrique. Grâce à l’efficacité des opérations de lutte menées en Afrique de l’Est et en Asie du Sud-Ouest, ainsi qu’à des conditions climatiques et directions des vents favorables, le risque annoncé a significativement baissé pour la région occidentale. Toutefois, la bonne pluviométrie relevée cette dernière saison dans les pays du Sahel, qui représentent une zone de reproduction estivale de population acridienne autochtone, recommandent de maintenir la vigilance. La FAO travaille en étroite collaboration avec les gouvernements pour mettre en place une stratégie d’anticipation et de préparation afin de réduire l’impact et le coût d’une crise acridienne, et de permettre un relèvement rapide des populations vulnérables grâce au renforcement de leur résilience et la préservation de leurs moyens d’existence.