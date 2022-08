Adoption de la Stratégie et des instruments de mise en œuvre pour l’insertion de l’enseignement de la CADEG dans les programmes scolaires des Etats membres, ainsi que de l’outil pédagogique pour les acteurs de l’état de droit

Dans le cadre de son mandat de promotion de l'Etat de droit et de la diplomatie préventive sur le continent, conformément à la vision de l'Union africaine, l'Unité Constitutionnalisme et Etat de droit du Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la Commission de l'Union africaine (DAPPS-AUC) organise à Abidjan (République de Côte d'Ivoire), deux réunions de validation : la première portant sur : "la stratégie, de l’insertion de l’enseignement de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG) dans les programmes scolaires des États membres de l'Union africaine" et deuxième, portant sur l’outil pédagogique à l’usage des acteurs de l'État de droit en Afrique" .

***La réunion de validation ***de la Stratégie et des instruments de mise en œuvre pour l’insertion de l’enseignement *de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance *dans les programmes scolaires des Etats membresvise àancrer la culture de la démocratie, de la bonne gouvernance, ainsi que le respect de l'État de droit et des droits de l'homme au sein de la future génération, et de favoriser la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Cet atelier de validation a été organisé pour permettre aux représentants des Communautés Economiques et Régionales et des Mécanismes régionaux de contribuer à l’adoption desdits instruments en vue de leur soumission aux instances de décision de l’Union africaine y compris le Comité Technique Spécialisé (CTS) sur l’éducation.

***La réunion de validation de l’outil pédagogique de l'Union africaine pour les acteurs de l'État de droit en Afrique ***est organisée pour valider le manuel de formation sur l’état de droit destinée aux acteurs nationaux de l'état de droit en Afrique, incluant : les magistrats, le personnel de l’administration pénitentiaire, les agents chargés de l'application de la loi, les parlementaires, les professionnels du droit et les représentants de la société civile. Cette initiative fait suite à la demande croissante des professionnels de l'état de droit, pour la mise à disposition d’un manuel de formation tenant compte du contexte africain.