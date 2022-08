Activités de l’OMS dans la Région africaine : rapport annuel de la Directrice régionale 2021-2022

La pandémie de COVID-19 est le principal facteur qui a conditionné les activités menées par le Secrétariat de l’OMS dans la Région africaine entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Malgré les problèmes rencontrés, nous avons mis à profit les enseignements tirés au cours de cette période non seulement pour soutenir la riposte, mais aussi pour répondre à d’autres priorités sanitaires et définir les stratégies à venir.

Si les prévisions selon lesquelles la Région serait durement touchée par une morbidité et une mortalité élevées ne se sont pas confirmées, nous avons enregistré près de neuf millions de cas et 172 546 décès au cours de la période visée. Malgré des pénuries de fournitures, et de façon notoire des pénuries de vaccins, surtout au cours de la troisième vague qui a frappé le monde entier, nous avons été en première ligne avec d’autres partenaires tels que le Centre africain de lutte contre les maladies (CDC-Afrique) pour accompagner les États Membres dans la consolidation de la riposte et, partant, pour sauver des vies.

Dans le même temps, le Secrétariat a continué à apporter son appui aux États Membres pour qu’ils puissent faire face aux urgences de santé publique en cours et se préparer aux prochaines situations d’urgence ; à assurer durablement la prestation des services de santé essentiels ; à agir sur les déterminants de la santé en s’appuyant sur les données et la recherche ; et à intégrer l’innovation. Les travaux engagés sur la réforme du Secrétariat pour pouvoir mieux répondre aux besoins des États Membres restent importants.

Les activités de transformation du Secrétariat sont axées sur un certain nombre de principes, notamment : le renforcement des bureaux de pays de l’OMS pour qu’ils répondent mieux aux priorités des pays ; la consolidation et l’élargissement du programme de leadership ; l’évolution vers la parité hommes -femmes, tout en créant un environnement de travail inclusif et respectueux ; la consolidation des partenariats et une communication efficace ; et l’application effective de la responsabilisation, de l’efficience et de la transparence.