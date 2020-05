Accélérons le mouvement: Gros plan sur la mise en place de systèmes résistants et pérennes pour la santé

Des systèmes de santé solides sont indispensables non seulement pour mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme, mais aussi pour obtenir des résultats au-delà de ces trois maladies, en dispensant des services de santé de façon durable, équitable et efficace. Le systèmes résistants et pérennes pour la santé permettent d’avancer plus rapidement vers la couverture sanitaire universelle et d’aider les pays à se préparer aux nouvelles menaces pour la santé mondiale.

Le Fonds mondial est le premier investisseur multilatéral pour la mise en place de systèmes résistants et pérennes pour la santé auxquels il alloue un milliard de dollars US chaque année. Cela comprend : l’amélioration des achats et des chaînes d’approvisionnement, le renforcement des systèmes et de l’utilisation des données, la constitution d’une main-d’œuvre suffisante, la consolidation des ripostes et systèmes communautaires et la promotion de prestations de service mieux intégrées afin que les patients puissent recevoir des soins complets tout au long de leur vie.

La stratégie du Fonds mondial pour la période 2017/2022 réaffirme notre engagement à investir activement dans la mise en place de systèmes résistants et pérennes pour la santé. Nous mettons en œuvre notre stratégie actuelle en accordant des subventions et en soutenant des initiatives spéciales dans le cadre du nouveau mécanisme de financement à effet catalyseur. Les investissements du Fonds mondial dans le traitement et la prévention du VIH, de la tuberculose et du paludisme améliorent la riposte à ces maladies, mais aussi les systèmes de santé en général, en renforçant la qualité des soins, le suivi des données, les services, ainsi que les investissements transversaux dans le système de santé.