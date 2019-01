Accélérons le mouvement : argumentaire d’investissement, résumé - sixième reconstitution des ressources 2019

Le Fonds mondial vise 14 milliards de dollars US en vue de la conférence de Lyon en octobre 2019 pour accélérer le mouvement contre le sida, la tuberculose et le paludisme

PARIS – Le Fonds mondial a annoncé aujourd’hui sa cible de collecte de fonds pour le prochain cycle triennal en expliquant comment un montant minimum de 14 milliards de dollars US contribuerait à sauver 16 millions de vies, à réduire de moitié les taux de mortalité imputables au VIH, à la tuberculose et au paludisme, et à construire des systèmes de santé plus solides d’ici 2023. Le résumé de l’argumentaire d’investissement de la sixième reconstitution des ressources expose ce qu’il est possible de réaliser avec un Fonds mondial pleinement reconstitué. Il évoque aussi les nouvelles menaces qui entravent actuellement les progrès en matière de santé mondiale et les risques encourus si nous n’accélérons pas le mouvement maintenant.

Le Président de la République française, Emmanuel Macron, a dit soutenir fermement l’objectif de reconstitution des ressources du Fonds mondial. Accompagné à Paris de Peter Sands, Directeur exécutif du Fonds mondial, du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, et d’Agnès Buzyn, Ministre française des Solidarités et de la Santé, le Président Macron a insisté sur la nécessité d’une collaboration mondiale pour en finir avec les épidémies. La France compte parmi les membres fondateurs du Fonds mondial, dont elle accueillera la sixième conférence de reconstitution des ressources à Lyon, le 10 octobre 2019.

Cette cible de reconstitution des ressources intervient à un moment crucial. Par les Objectifs de développement durable (ODD), la communauté internationale s’est engagée à en finir avec les épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme d’ici 2030. Pourtant, après des années d’avancées remarquables dans la lutte contre ces trois épidémies, de nouvelles menaces – déficits de financement ou résistance accrue aux insecticides et aux médicaments, par exemple – ont ralenti les progrès et permis aux maladies de regagner du terrain.

Pour Peter Sands, « le moment est décisif. Décidons-nous d’accélérer le mouvement ou allons-nous baisser la garde ? Les nouvelles menaces nous obligent à choisir. Nous devons accélérer le mouvement pour protéger les avancées que nous avons réalisées et aller plus loin. Faute de quoi, nous les laisserons s’éroder, les infections et les décès repartiront à la hausse et nous verrons disparaître la perspective de mettre fin aux épidémies. L’heure est venue de tenir cette promesse. Si nous accélérons le combat maintenant, nous sauverons des millions de vies supplémentaires. »

Pour sauver 16 millions de vies et contribuer à la réalisation de l’ODD n° 3 « santé et bien-être pour toutes et tous », nous devons innover davantage, collaborer plus et assurer une meilleure mise en œuvre. Parvenir à 14 milliards de dollars US permettra au Fonds mondial de continuer à assumer son rôle vital de mobilisateur et de chef de file dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.

« Nous ne pouvons qu’être impressionnés de voir à quel point l’impact du Fonds mondial s’est amplifié en 17 ans », a déclaré le Dr Tedros. « J’ai eu l’honneur d’en présider le Conseil d’administration et je me réjouis désormais à l’idée de pouvoir travailler avec les collègues du Fonds sur le nouveau Plan d’action mondial commun en vue de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous. »

Depuis sa création en 2002, le partenariat du Fonds mondial a obtenu un impact formidable. Dans les pays où il investit, plus de 27 millions de vies ont été sauvées. Le nombre de décès liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme a baissé d’un tiers. Rien qu’en 2017, dans les pays où le Fonds mondial investit, 17,5 millions de personnes étaient sous traitement antirétroviral contre le VIH, 5 millions de patients atteints de tuberculose ont été traités et 197 millions de moustiquaires ont été distribuées. Il obtient cet impact avec un large éventail de partenaires : organismes publics bilatéraux, institutions multilatérales et techniques, entreprises privées, fondations, pays maîtres d’œuvre, groupements de la société civile et personnes touchées par les maladies.

La version intégrale de l’argumentaire d’investissement pour la sixième reconstitution des ressources sera discutée par les dirigeants de la santé mondiale à la réunion préparatoire que le Gouvernement indien accueillera à New Delhi, le 8 février 2019.

Argumentaire d’investissement pour la sixième reconstitution des ressources du Fonds mondial

Résumé: télécharger en English | Français

