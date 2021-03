Accélérateur ACT : publication d’une stratégie et d’un budget assortis d’échéances pour 2021 en vue de changer le cours de la pandémie de COVID-19

Lancé en avril 2020 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Commission européenne, la France et la Fondation Bill & Melinda Gates, l’Accélérateur ACT est un partenariat fondé sur l’équité qui réunit des organismes de santé publique de premier plan.

En moins d’un an, l’Accélérateur ACT a entraîné de réels progrès en vue de mettre plus vite un terme à la pandémie de COVID-19. Ce dispositif a accéléré la mise au point de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins pour lutter contre la COVID-19 ainsi que le renforcement des systèmes de santé ; il transforme la capacité de combattre la COVID-19 à l’échelle mondiale, pour autant que le monde soit capable d’assurer une distribution équitable de ces outils essentiels.

Toutefois, la COVID-19 continue de faire planer sur le monde une menace sans précédent et en évolution rapide. Trois changements majeurs relatifs à la pandémie et à l’environnement opérationnel de l’Accélérateur ACT ont rendu nécessaire une actualisation des priorités, des besoins de financement et de l’argumentaire d’investissement du dispositif. Premièrement, les vaccins contre la COVID-19 sont désormais disponibles, mais d’importantes difficultés se font sentir en matière d’approvisionnement. Deuxièmement, des variantes du virus apparaissent, avec des caractéristiques toujours plus préoccupantes. Troisièmement, en dépit du précieux soutien apporté par les gouvernements, les organismes de réglementation, les fabricants et d’autres parties prenantes, les investissements dans des solutions mondiales permettant de déployer les outils de lutte contre la COVID-19 à plus grande échelle ont été insuffisants.

L’Accélérateur ACT est idéalement placé pour relever ces défis. En 2020, l’accent a fortement été mis sur l’élaboration et l’évaluation d’une solide gamme de produits moyennant l’investissement dans la recherche-développement, l’évaluation de produits et la structuration du marché, en même temps qu’ont été jetés les fondements de l’approvisionnement à grande échelle et de la livraison dans les pays. Maintenant qu’un premier ensemble d’outils de lutte contre la COVID-19 – efficaces et d’un coût abordable – est disponible, les ressources sont de plus en plus axées sur l’optimisation de l’impact que ceux-ci peuvent avoir sur la santé publique. En 2021, l’Accélérateur ACT a pour objectif de tirer pleinement parti des outils existants et des volumes disponibles puis de développer la fabrication, tout en continuant d’investir davantage dans la recherche-développement et l’optimisation des produits.

L’argumentaire d’investissement de l’Accélérateur ACT publié en septembre 2020 prévoyait qu’un financement total de 38,1 milliards de dollars É.-U. serait nécessaire pour financer intégralement les travaux du dispositif. Sur la base des priorités stratégiques actualisées précédemment énoncées, les besoins en ressources des différents axes de travail de l’Accélérateur ACT ont été ajustés. En dépit des généreuses contributions des donateurs qui s’élèvent, à ce jour, à 11 milliards de dollars É.-U., l’Accélérateur ACT nécessite encore 22,1 milliards de dollars supplémentaires en 2021 pour tenir pleinement ses promesses et financer ses activités essentielles en vue de fournir plus de deux milliards de doses de vaccins, 900 millions de tests et jusqu’à 100 millions de nouveaux traitements. La publication d’une stratégie et d’un budget plus détaillés permet d’expliquer précisément ces chiffres.

La lutte contre la COVID-19 exige certes des investissements financiers substantiels, mais les répercussions financières et économiques de l’inaction sont bien plus importantes. En janvier 2021, une étude commandée par la Chambre de commerce internationale a démontré que, même si la couverture du vaccin contre la COVID-19 est large dans les pays à revenu élevé, un accès inéquitable aux outils de lutte contre la COVID-19 ailleurs aurait pour ces économies un coût de 2 400 milliards de dollars É.-U. supplémentaires pour la seule année 2021. Les investissements dans l’Accélérateur ACT éclipsent les effets multiplicateurs potentiels d’un soutien budgétaire sous la forme d’investissements nationaux. Si la transmission de la COVID-19 n’est pas maîtrisée partout dans le monde, la maladie reste une menace pour tous, en tout lieu.

À propos de la publication de la stratégie et du budget de ce jour, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, a déclaré : « L’Accélérateur ACT a permis de grands progrès. Mais de nouveaux variants viraux, un approvisionnement limité en vaccins et un sous-investissement ont rendu nécessaire l’actualisation de la stratégie et du budget qui tracent la feuille de route visant à sortir de la pandémie. Alors que l’Accélérateur ACT fêtera bientôt son premier anniversaire, nous appelons toutes les nations à se rassembler dans un élan de solidarité mondiale. Ce n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est également le moyen le plus rapide et le plus efficace de sauver des vies, de protéger les systèmes de santé et de redresser les économies.»

Le Dr Richard Hatchett, Directeur général de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), a affirmé : « Ces dernières semaines, le Mécanisme COVAX a commencé à inverser la tendance de l’inégalité observée lorsque les vaccins ont été lancés à travers le monde. Toutefois, avec l’augmentation de la propagation des variants du virus de la COVID-19, nous sommes entrés dans une phase nouvelle et moins prévisible de la pandémie. Il est absolument indispensable que les vaccins que nous avons mis au point soient partagés à l’échelle mondiale, de toute urgence, afin de réduire la prévalence de la maladie, de ralentir la mutation du virus et de mettre fin à la pandémie. Parallèlement à cela, nous devons redoubler d’efforts dans le domaine de la recherche-développement afin de disposer des outils nécessaires pour lutter contre les nouveaux variants du virus. »

Emma Hannay, cheffe du service d’accès à la vaccination et responsable de l’Accélérateur ACT à la Fondation pour l’innovation en matière de nouveaux diagnostics (FIND), a déclaré : « En moins d’un an, le partenariat de l’Accélérateur ACT a permis de stimuler l’élaboration et la mise à disposition de tests rapides, abordables et fiables, d’intensifier la fabrication et de réserver des volumes importants aux pays à revenu faible ou intermédiaire. Mais, si nous progressons rapidement, c’est aussi le cas du virus : l’émergence de nouveaux variants dans le monde souligne la nécessité constante d’un accès équitable aux tests et à des systèmes de surveillance forts afin que nous ne naviguions pas à l’aveuglette au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie. Il est essentiel de détecter les résurgences et les foyers afin d’empêcher le nombre de cas de repartir à la hausse pendant le déploiement des vaccins. »

Le Dr Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi, l’Alliance du Vaccin, a déclaré : « Grâce aux 6 milliards de dollars É.-U. engagés par ses donateurs à ce jour, le système de garantie de marché du COVAX coordonné par Gavi a pu commencer à protéger les groupes à risque dans les pays à revenu faible à l’aide de vaccins vitaux contre la COVID-19. Alors que notre travail ne fait que commencer, nous pouvons maintenant voir les avantages qu’il y a à apporter une solution multilatérale à cette pandémie. J’encourage les pays et les autres partenaires à continuer de soutenir la mission essentielle de l’Accélérateur ACT à travers tous ses axes de travail. »

Peter Sands, Directeur exécutif du Fonds mondial, a affirmé que « le partenariat de l’Accélérateur ACT a réalisé des progrès importants en moins d’un an, notamment l’achat de plus de 50 millions de produits de diagnostic de la COVID-19 pour les pays à revenu faible ou intermédiaire. Toutefois, nous devons maintenant livrer un combat difficile en raison de l’émergence de nouveaux variants, qui nous emmènent sur un terrain inconnu. Il est indispensable de réduire les inégalités en matière de dépistage si nous voulons réussir à endiguer la propagation du virus et à surveiller l’émergence de nouveaux variants. Nous devons continuer de renforcer la mise à disposition et le déploiement de tests rapides et abordables pour aider les pays à faire face à une pandémie qui évolue rapidement. »

Henrietta Fore, Directrice générale de l’UNICEF, a déclaré : « Tandis que la production et la disponibilité des vaccins contre la COVID-19 augmentent, la stratégie révisée permettra aux pays de disposer des ressources et du soutien dont ils ont besoin pour administrer les vaccins de manière équitable. Dans le cadre du soutien apporté par l’UNICEF à cette initiative historique, nous continuerons également de mettre l’accent sur d’autres services essentiels de santé maternelle et infantile, notamment la vaccination, qui sont indispensables pour sauver des vies pendant que nous nous efforçons de faire reculer la pandémie. »

Le Dr Philippe Duneton, Directeur exécutif d’Unitaid, a indiqué : « Cette nouvelle stratégie reflète la réalité épidémiologique à laquelle nous sommes tous confrontés aujourd’hui – un virus en mutation qui ne s’arrête pas aux frontières nationales et qui compromet l’efficacité des outils dont nous disposons pour lutter contre cette pandémie. Le moment est désormais venu d’aller de l’avant en prenant un engagement ferme en faveur d’un accès équitable pour tous aux traitements et aux produits de diagnostic dont nous avons besoin pour vaincre la COVID-19, parallèlement au déploiement des vaccins. La recherche-développement, la préparation des pays et l’achat de traitements éprouvés, notamment d’oxygène médical, seront autant d’éléments essentiels dans les mois à venir. »

Nous devons agir maintenant, ensemble, ACTivement, pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie.

FIN -

Note aux rédacteurs :

Le Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT) est une collaboration mondiale efficace et déjà opérationnelle, qui vise à accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 et à en assurer un accès équitable. Il a été créé à la suite d’un appel des dirigeants du G20 en mars 2020 puis lancé par l’OMS, la Commission européenne, la France et la Fondation Bill et Melinda Gates en avril 2020.

L’Accélérateur ACT n’est ni un organe décisionnaire ni une nouvelle organisation, mais il vise à accélérer les efforts de collaboration entre les organisations existantes pour mettre fin à la pandémie. Il offre un cadre de collaboration conçu pour réunir autour d’une même table les principaux acteurs, l’objectif étant d’en finir aussi rapidement que possible avec la pandémie en accélérant la mise au point de tests, de traitements et de vaccins, en veillant à leur juste répartition et en renforçant leur livraison, de façon à protéger les systèmes de santé et à redresser à brève échéance les sociétés et les économies. Il s’appuie sur l’expérience de grandes organisations mondiales du secteur de la santé qui s’attaquent aux enjeux sanitaires les plus difficiles au monde et qui, en travaillant ensemble, sont en mesure d’aboutir à de nouveaux résultats plus ambitieux contre la COVID-19. Ses membres s’engagent tous à veiller à ce que chacun ait accès à tous les outils nécessaires pour vaincre la COVID-19 et à travailler en partenariat comme jamais auparavant pour y parvenir.

L’Accélérateur ACT est organisé en quatre axes de travail : les produits de diagnostic, les traitements, les vaccins et le renforcement du système de santé.

Co-dirigé par le Fonds mondial et FIND, l’axe de travail produits de diagnostic a pour ambition de garantir l’accès équitable aux tests nouveaux et existants, d’aider les pays dans l’utilisation et le déploiement de ces tests et de renforcer la gamme de produits de diagnostic au moyen d’investissements dans la recherche-développement de tests à faible coût, faciles à utiliser et de qualité. En 2021, son objectif principal est l’achat d’au moins 900 millions de tests moléculaires et de tests de diagnostic rapide par la détection des antigènes (TDR-Ag) et leur distribution aux populations des pays à revenu faible ou intermédiaire.

L’axe de travail traitements est dirigé par Unitaid et le Wellcome Trust. Les traitements ont un rôle à jouer à toutes les étapes de la COVID-19 : prévenir l’infection ; supprimer les symptômes et empêcher la transmission de l’infection à d’autres personnes ; traiter ou prévenir les symptômes ; offrir un traitement vital en cas de symptômes sévères ; et assurer un traitement susceptible d’accélérer le rétablissement des malades. Pour les 12 prochains mois, l’objectif est de mettre au point, de fabriquer et de distribuer des millions de traitements afin d’aider les malades de la COVID-19 à se remettre de la maladie.

L’axe de travail vaccins, dirigé par la CEPI, l’Alliance GAVI et l’OMS, œuvre à l’accélération des travaux de recherche en vue d’obtenir un vaccin efficace pour tous les pays. Parallèlement à cela, il soutient le renforcement des capacités de fabrication et l’achat anticipé de fournitures afin qu’au moins deux milliards de doses puissent être équitablement distribuées aux populations les plus à risque et les plus exposées au niveau mondial d’ici fin 2021.

L’axe de travail connecteur des systèmes de santé, dirigé par la Banque mondiale, le Fonds mondial et l’OMS, entend faire en sorte que ces outils aillent aux personnes qui en ont besoin.

L’axe de travail transversal accès et allocation est dirigé par l’OMS.

Depuis avril 2020, l’Accélérateur ACT soutient l’effort mondial le plus rapide, le plus coordonné et le plus réussi de l’histoire visant à mettre au point des outils de lutte contre une maladie. Grâce aux progrès importants réalisés dans le domaine de la recherche-développement par les milieux universitaires, le secteur privé et les initiatives publiques, l’Accélérateur ACT nous permet de mieux comprendre ce qui fonctionne pour lutter contre la maladie. L’Accélérateur ACT a transformé notre capacité de combattre la COVID-19 à l’échelle mondiale : les vaccins sont sur le point d’être lancés dans le monde entier, des tests antigéniques de diagnostic rapide, d’un coût modique et très performants, peuvent maintenant détecter une transmission partout, un traitement abordable contre les formes graves de la maladie peut sauver des vies dans tous les contextes et les systèmes de santé sont actuellement préparés pour le déploiement des outils.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page du Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT).