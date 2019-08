30 Ans de contribution à l’éducation et à la formation en Afrique

Le présent livret est une publication spéciale commémorant 30 ans d’histoire remarquable, de réalisations et de services extraordinaires de l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) à l’éducation et à la formation sur le continent. Trente ans dans la vie d’un individu constituent un temps relativement court et ne donnent généralement pas lieu à d’importantes célébrations. Cependant, Pour une organisation, cela représente une longue période, d’autant plus que nous nous situons dans un contexte marqué par un taux de mortalité élevé des organisations. Fait encore plus important, les énormes réalisations pendant cette période attestent de façon éloquente de plusieurs années d’engagement, de dévouement et de travail acharné. C’est donc avec fierté que l’ADEA célèbre trois décennies de services d’excellente qualité rendus à l’éducation ainsi que les perspectives de plus grandes réalisations en matière de transformation de l’éducation pour une croissance inclusive et un développement durable.

Cette publication est aussi une célébration des gouvernements africains, des partenaires de la coopération au développement, des organisations philanthropiques et des personnes dont le courage, l’engagement, l’expertise technique et le soutien financier considérable ont soutenu l’ADEA pendant ces trente dernières années. Nous remercions toutes les personnes et entités merveilleuses et généreuses qui ont soutenu les réalisations remarquables de l’ADEA dans l’arène du développement et de la transformation de l’éducation sur le continent africain.