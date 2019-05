25e Pyramide de chaussures en soutien aux victimes des guerres - 25 ans de mobilisation citoyenne. Et maintenant ?

Le 28 septembre 2019 marquera la 25e édition de la Pyramide de chaussures de Handicap International. En 1995, la première Pyramide s’élevait pour dire non aux mines antipersonnel. 25 ans plus tard, la mobilisation citoyenne a payé : deux traités internationaux interdisent désormais les mines et les bombes à sous-munitions (BASM).

Mais aujourd’hui, le combat de Handicap International s’intensifie au rythme du nombre de victimes civiles frappées par les bombes. Dans les villes syriennes, irakiennes ou yéménites, les bombardements massifs font 92% de victimes civiles. Il est urgent de se mobiliser pour mettre fin à ces pratiques indignes.**

Des victoires historiques contre les armes de « lâches »

En 1992, face au scandale des mines antipersonnel, Handicap International (HI) et cinq autres ONG fondent la Campagne Internationale pour interdire les mines antipersonnel (ICBL). Cette « arme des lâches », qui mutile et tue en temps de guerre comme en temps de paix, sans distinguer le civil du soldat, est alors fabriquée et exportée par les grands pays occidentaux. Face aux enjeux économiques, le combat semble perdu d’avance. Mais en 1995, l’indignation bat son plein lorsque Handicap International lance les Pyramides de chaussures qui contribueront à récolter plus de 2 millions de signatures.

Cet engagement massif des citoyens, relayé par les médias, marquera un tournant dans le droit international. Pour la 1ère fois, deux traités majeurs seront signés : le Traité d’Ottawa contre les mines antipersonnel en 1997 et le Traité d’Oslo contre les BASM en 2008. Une victoire citoyenne qui a permis de diviser par quatre le nombre de victimes des armes explosives dans le monde.

Ne pas relâcher le combat contre les pratiques irresponsables de la guerre

Mais le combat se poursuit à l’heure où les guerres actuelles se déroulent au cœur des villes, noyées sous des tapis de bombes ou piégées par des engins explosifs, faisant des civils les premières victimes. Opération « Roundup » c’est le nom donné à l’opération menée par la coalition pour la bataille d’Hajin en Irak. Un nom qui en dit long sur les guerres menées à distance, marquées par des frappes aériennes massives et disproportionnées qui mettent en ruines des villes entières. Les images se suivent et se ressemblent, du Yémen et sa guerre à huis-clos, à la Syrie où l’on estime que 80 000 personnes ont été tuées ou blessées par des armes explosives et que 10 millions de personnes sont aujourd’hui exposées aux restes explosifs de guerre. Les ravages de ces pratiques sont désormais connus et documentés, il est urgent d’agir.

Se mobiliser pour faire pression sur les Etats

En 2015, HI et 19 ONG lançaient une campagne internationale visant à mettre fin à l’usage des armes explosives en zones peuplées, contraire aux principes du Droit International Humanitaire (DIH). Quatre ans plus tard, la mobilisation des citoyens et des ONG s’apprête à franchir un cap majeur avec l’ouverture en novembre prochain d’une déclaration politique visant à interdire ces pratiques. La France « championne des Droits de l’Homme », aujourd’hui placée face à ses contradictions au Yémen, est aux abonnés absents.

A l’occasion de la 25e édition de la Pyramide de chaussures, Handicap International appelle les français à se mobiliser pour qu’Emmanuel Macron s’engage concrètement dans le processus diplomatique visant à mettre fin à ces pratiques.

Le 28 septembre, partout en France, les citoyens sont invités à venir lancer une chaussure, symbole depuis 25 ans de la solidarité avec les victimes mutilées, sur la Pyramide et à signer la pétition. À travers la réalité virtuelle, des démonstrations de déminage, chacun sera aussi amené à s’imaginer le parcours d’une victime et à agir à son échelle pour dire NON aux bombardements des civils.

Liste des villes organisatrices Aurillac (15) Nantes (44)

Avignon (84) Nice (06)

Bordeaux (33) Paris (75)

Lille (59) Reims (51)

Lyon (69) Rennes (35)

Montbrison (42) Toulouse (31)

Montpellier (34) Tours (37)