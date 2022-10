2020 indice de la faim dans le monde : transformation des systèmes alimentaires et gouvernance locale (synthèse)

Les crises se multiplient tandis que les perspectives s’assombrissent L’édition 2022 de l’Indice de la Faim dans le Monde (GHI) dévoile un horizon incontestablement sombre de la situation de la faim dans le monde. Les crises multiples auxquelles le monde est confronté, mettent en lumière les défaillances des systèmes alimentaires (tant au niveau mondial que local) et la vulnérabilité des populations à la faim.

Les progrès mondiaux dans la lutte contre la faim sont presqu’au point mort

Les progrès mondiaux contre la faim ont fortement stagné ces dernières années. Le score GHI 2022 pour la planète est considéré comme modéré, mais il ne présente qu’une légère baisse par rapport au score de 2014: de 19,1 à 18,2. Par ailleurs, la prévalence de la sous-alimentation, un des indicateurs utilisés dans le GHI, montre en effet que la proportion de personnes souffrant d’un apport calorique insuffisant est en hausse. En 2021, quelques 828 millions de personnes sont en situation de sous-alimentation; ce qui signifie que plus de dix années de progrès dans la lutte contre la faim ont été remises en cause. Tel que mesuré par le GHI, à moins de changement majeur, ni le monde dans son ensemble, ni quelque 46 pays ne devraient parvenir à un niveau de faim faible d’ici 2030.

Les crises s’amoncellent et mettent à mal la lutte contre la faim

La situation pourrait se détériorer au regard des crises mondiales actuelles qui se superposent – conflits, changement climatique et retombées économiques de la pandémie de la COVID-19 – et qui sont toutes de puissants moteurs de la faim. La guerre en Ukraine a fortement contribué à la flambée des prix des denrées alimentaires, du carburant et des engrais à l’échelle internationale et cette tendance devrait se poursuivre en 2023 et au-delà et aggraver davantage la faim. Ces crises viennent s’ajouter à une myriade de facteurs sous-jacents, notamment la pauvreté, les inégalités, la mauvaise gouvernance, le mauvais état des infrastructures, une faible productivité agricole, qui dans leur ensemble, contribuent à la faim chronique et à la vulnérabilité. Au niveau mondial et dans de nombreux pays et régions, les systèmes alimentaires actuels ne sont pas aptes à relever ces défis ni à éliminer la faim.

La faim persiste dans de nombreuses régions

La faim est grave en Asie du Sud (où le taux est le plus élevé) et en Afrique subsaharienne (qui a le second taux le plus élevé). L’Asie du Sud enregistre le taux de retard de croissance infantile le plus élevé et de loin le taux d’émaciation infantile le plus élevé de toutes les régions du monde.1 Quant à l’Afrique subsaharienne elle présente des taux de prévalence de la sous-alimentation et de mortalité infantile plus élevés que ceux des autres régions du monde. Il est à noter que certains pays de l’Afrique de l’Est subissent l’une des sécheresses les plus graves des 40 dernières années, et par conséquent, la survie de millions de personnes est menacée. En Asie de l’Ouest et en Afrique du Nord, où la faim est modérée, certains signes laissent présager un renversement inquiétant des progrès accomplis dans la lutte contre la faim. Enfin, la faim est considérée comme faible en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Asie de l’Est et du Sud-Est, en Europe et en Asie centrale.

Les conflits, les conditions climatiques extrêmes et les répercussions de la COVID-19 aggravent la faim dans plusieurs pays

La faim est à un niveau alarmant dans cinq pays: la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, Madagascar et le Yémen, et elle est provisoirement considérée comme alarmante dans quatre autres pays: le Burundi, la Somalie, le Soudan du Sud et la Syrie. Dans 35 autres pays, la faim est considérée comme grave. Elle s’aggrave dans bon nombre de pays: depuis 2014, la faim augmente dans 20 pays avec des niveaux modérés, graves ou alarmants dans plusieurs régions. Des foyers d’insécurité alimentaire et nutritionnelle persistent jusque dans des régions et des pays pourtant considérés comme épargnés. Toutefois, l’on enregistre certains progrès: depuis 2000, 32 pays ont vu leur score GHI diminuer de 50 % ou plus, avec au moins un pays dans presque toutes les régions du monde.