Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur le Sahara occidental

SC/13686

31 JANVIER 2019

On trouvera ci-après le texte de la déclaration à la presse faite, aujourd’hui, par le Président du Conseil de sécurité pour le mois de janvier, José Singer Weisinger (République dominicaine):

Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur soutien sans réserve à l’Envoyé personnel pour le Sahara occidental, l’ancien Président de la République fédérale d’Allemagne, Horst Köhler. Les membres du Conseil se sont félicités de l’exposé de l’Envoyé personnel et sont prêts à continuer de soutenir ce dernier dans l’exercice de son mandat.

Conformément à la résolution 2440 (2018), les membres du Conseil ont accueilli favorablement la participation du Maroc, du Front POLISARIO, de l’Algérie et de la Mauritanie aux discussions de la table ronde initiale tenue les 5 et 6 décembre 2018, ont pris note de leur volonté de participer à une deuxième table ronde au premier trimestre 2019, et ont exprimé leur appui à leur collaboration constante et constructive avec l’Envoyé personnel.