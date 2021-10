Note to Correspondents - Venezuela: Establishment of UN Panel of Electoral Experts [scroll down for Spanish version]

Following the completion of a technical assessment, the Secretariat of the United Nations has responded positively to the request of the National Electoral Council of Venezuela to deploy a UN Panel of Electoral Experts for the November 2021 regional and municipal elections.

A team of three experts will deploy to the country in November to follow the electoral process and will provide the Secretary-General with an independent internal report of the overall conduct of the elections.

A Panel of Electoral Experts is one of the various types of electoral assistance that the United Nations may provide to Member States at their request. Unlike UN electoral observation missions, which require a specific mandate by the Security Council or the General Assembly, Panels of Electoral Experts do not issue evaluative public statements on the overall conduct of the electoral process or their results.

Tras finalizar un proceso de evaluación técnica, la Secretaría de las Naciones Unidas ha respondido positivamente a la solicitud del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para el despliegue de un Panel de Expertos Electorales de la ONU para las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021.

Un equipo de tres expertos se desplegará al país en noviembre para dar seguimiento al proceso electoral y proporcionar al Secretario General un informe independiente e interno sobre el desarrollo general de las elecciones.

Un Panel de Expertos Electorales es uno de los diversos tipos de asistencia electoral que pueden brindar las Naciones Unidas a solicitud de los Estados Miembros. A diferencia de las misiones de observación electoral de la ONU, que requieren un mandato específico por parte del Consejo de Seguridad o la Asamblea General, los Paneles de Expertos Electorales no emiten declaraciones públicas evaluando la conducción general de un proceso electoral o sus resultados.