Le Canada annonce l’octroi d’une aide aux personnes touchées par la crise au Venezuela

Le 4 février 2019 – Ottawa (Ontario) – Affaires mondiales Canada

Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd’hui qu’il versera 52,89 millions de dollars dans le cadre d’une intervention intégrée axée sur la stabilisation, l’aide humanitaire et le développement afin d’aider les personnes touchées par la crise au Venezuela, ainsi que les pays voisins recevant un afflux de réfugiés et de migrants.

Un nombre croissant de Vénézuéliens sont contraints de fuir vers les pays voisins en raison de l’aggravation de la crise économique, politique et humanitaire.

Au moyen de l’aide annoncée, le Canada s’efforcera de répondre aux besoins fondamentaux des personnes les plus touchées, notamment les migrants et les réfugiés. Il s’agira notamment de fournir une aide alimentaire d’urgence et d’améliorer l’accès aux soins de santé, à l’eau et aux installations sanitaires, ainsi qu’aux services d’éducation et de protection, en mettant l’accent sur les besoins des femmes et des filles. Le Canada collaborera aussi avec des partenaires internationaux pour aider les voisins du Venezuela qui accueillent un grand nombre de réfugiés et de migrants, et pour accroître son soutien de manière à aider à surveiller la situation des droits de la personne au Venezuela et à en rendre compte.

Cette annonce coïncide avec la 10e réunion ministérielle du Groupe de Lima, qui a lieu aujourd’hui à Ottawa, en Ontario.

Citations

« Les Vénézuéliens qui ont été contraints de fuir leur foyer font face à des conditions de plus en plus difficiles, et les pays qui les accueillent ont du mal à répondre à leurs besoins. L’appui du Canada aidera des organismes partenaires expérimentés à alléger les souffrances des plus vulnérables et à renforcer les capacités des pays qui accueillent des migrants et des réfugiés. »

Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international

Faits en bref

Depuis 2015, plus de 3 millions de Vénézuéliens ont été contraints de fuir leur pays par manque de nourriture, de soins de santé et d’autres services de base.

Depuis 2017, le Canada a versé 2,21 millions de dollars en aide humanitaire pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables touchées par la crise au Venezuela. Les 52,89 millions de dollars supplémentaires dédiés à l’aide humanitaire, à la stabilisation et au développement portent à plus de 55 millions de dollars la contribution globale du Canada pour répondre directement aux effets de la crise au Venezuela.

Produits connexes

Liens connexes

Personnes-ressources

Justine Lesage Attachée de presse Cabinet de la ministre du Développement international 343-203-5977 justine.lesage@international.gc.ca

Service des relations avec les médias Affaires mondiales Canada 343-203-7700 media@international.gc.ca Suivez-nous sur Twitter : @DevCanada