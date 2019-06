La OIM lamenta el naufragio de embarcaciones y la desaparición de más de 80 venezolanos en el Caribe

Curaçao – Más de 80 venezolanos han perdido la vida o desaparecido en el Mar Caribe en los últimos dos meses en tres naufragios que fueron informados por NTN24 y por otros medios de comunicación y confirmados por las autoridades de Venezuela. El primer bote naufragó el 23 de abril y el segundo el 16 de mayo. Ambos se dirigían hacia Trinidad y Tobago y aproximadamente 67 refugiados y migrantes venezolanos desaparecieron en estos desastres. El tercer bote, con destino hacia Curaçao, desapareció el 8 de julio. 21 venezolanos se encuentran aún desaparecidos.

De acuerdo con testimonios de los sobrevivientes y parientes de los venezolanos desaparecidos, estos viajes son organizados por traficantes. Los traficantes de migrantes sacan ventaja de la búsqueda desesperada de una mejor vida por parte de los venezolanos, y les venden estos viajes en barcos generalmente sobrecargados y que no son adecuados para transporte de pasajeros en mar abierto.

“La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lamenta profundamente las muertes y desapariciones de tantos nacionales de Venezuela,” sostuvo Marcelo Pisani, Director Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. “Estos incidentes desafortunados ponen de relieve las medidas desesperadas que los venezolanos están dispuestos a tomar para llegar a sus destinos, incluso poniendo en riesgo sus vidas en manos de los traficantes”.

Los barcos que recientemente se hundieron habían zarpado clandestinamente en la ciudad de Aguide, que se encuentra en el Estado de Falcón en Venezuela.

“Considerando que las redes de contrabando operan en entornos transfronterizos, se hace necesario que todos trabajemos de forma coordinada. La cooperación entre los países se vuelve esencial para la provisión de una respuesta integral”, agregó Pisani.

Estas rutas irregulares y estos servicios provistos por los contrabandistas ponen a los venezolanos en situaciones de vulnerabilidad adicional, en las cuales pueden convertirse en víctimas de abusos y explotación. Pagan altos precios sin garantía alguna respecto de su seguridad o de que logren realmente llegar a destino. En muchos casos los viajes son realizados en barcos en los cuales la capacidad está sobrepasada y esto los hace más proclives a naufragar.

“Actualmente, más que nunca, es necesaria una perspectiva regional para luchar contra el contrabando en el caso del flujo mixto de venezolanos. Esto se refleja muy bien también en un aumento significativo de los flujos migratorios en todo el Caribe”, agregó Pisani.

Más de 4 millones de refugiados y migrantes venezolanos han dejado su país desde 2015. Más de 110.000 de ellos se encuentran residiendo en el Caribe.

Missing Migrants Project

2019 es el sexto año de los esfuerzos de la OIM para registrar de manera sistemática las muertes en rutas migratorias de todo el mundo por medio de su Proyecto Migrantes Desaparecidos. Desde que empezó el año 2014, el proyecto ha registrado las muertes de 32.046 personas, de las que 1.089 fallecieron en 2019 (ver el cuadro inferior).

Debido a los desafíos que implica la recopilación de información sobre estas personas y los contextos en los cuales los decesos se produjeron, la cifra real de vidas perdidas durante la migración es probablemente mucho mayor. Los registros del Proyecto Migrantes Desaparecidos no solamente deben ser considerados como indicativos de los riesgos asociados con la migración sino como representativos de la verdadera cifra de muertes en el tiempo o el ámbito geográfico.

Este mes se ha visto marcado por varias tragedias en la frontera entre los Estados Unidos y México, en la que al menos unas 23 personas han perdido la vida desde el 30 de mayo, es decir, más de una por día. Se supo en los últimos días que una niña de seis años de la India falleció por deshidratación en Arizona tras haber cruzado a los Estados Unidos desde México. También otro niño de 12 años de El Salvador falleció tras ser baleado cerca de Coatzacoalcos, en el estado sureño de Veracruz en México, y hubo un ahogamiento el pasado fin de semana cerca de Piedras Negras en la frontera entre Texas y México.

La Patrulla Fronteriza de EE.UU. informó que encontraron restos en el Río Bravo, algo que es bastante común en el verano. El lunes 10 de junio las autoridades encontraron los restos de tres hombres en un desagüe pluvial cerca de Ascarate Park, en El Paso. Ese mismo día, el cuerpo de un cuarto hombre fue encontrado en un canal cerca de Upper Valley Road. Los restos de una mujer fueron encontrados el sábado 8 de junio en un canal a lo largo de Passmore Road, también en El Paso. El miércoles 13 de junio los cuerpos de un adulto y de una niña fueron recuperados de un canal en el Lower Valley. Los niveles de agua en el Río Bravo y en sus canales han aumentado recientemente debido a la liberación de agua en diques río arriba, lo cual ocurre una vez al año en ocasión de la temporada de riego de verano.

Sin contar otros reportes no verificados – unas 42 muertes potenciales que el Proyecto Migrantes Desaparecidos considera como aún bajo investigación en México, y otras docenas más que involucran a refugiados y migrantes que cruzan el Estrecho de Darién en Panamá — hasta la fecha al menos 380 personas han perdido la vida en las Américas en 2019, en comparación con las 241 registradas hasta mediados de junio en 2018.

La marca de 300 decesos,superada el 12 de junio, constituye la primera ocasión en la que, en tan poco tiempo, tantas muertes fueron registradas en corredores migratorios del hemisferio occidental en los últimos cuatro años. El año pasado, la cifra de 300 muertes no fue registrada sino hasta pasada la primera mitad de julio (24/07), en tanto que en 2017 la marca mencionada se alcanzó a finales de junio (29/06) y el 15 de julio en 2016.

Los datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM son compilados por el equipo de la OIM que tiene su oficina principal en el Centro de Análisis de Datos de la OIM sobre la Migración Mundial pero proceden de una variedad de fuentes, algunas de las cuales no son oficiales. Para conocer más acerca del modo en el que los datos sobre muertes y desapariciones de migrantes son recopilados por favor presione aquí. Para las últimas llegadas y muertes en el Mediterráneo, presione aquí. Conozca más acerca del Proyecto Migrantes Desaparecidos.

