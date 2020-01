Evaluación Regional Sobre Necesidades de Información y Comunicación: Entendiendo las necesidades de información y comunicación de las personas refugiadas y migrantes en la Situación de Venezuela (Noviembre 2019)

Acerca de la evaluación

El objetivo de la Evaluación sobre Necesidades de Información y Comunicación en el contexto de la Situación de Venezuela era crear una línea de base común para comprender las necesidades de información y comunicación de los diferentes grupos de la población. Los aportes proporcionados por las personas refugiadas y migrantes guiarán y mejorarán nuestras estrategias, intervenciones y herramientas para la comunicación con las comunidades en 2020.

Se han llevado a cabo varias iniciativas en la región para recopilar información sobre las necesidades de comunicación y las fuentes de información utilizadas por las personas refugiadas y migrantes; sin embargo, no fueron ejercicios independientes (por ejemplo, parte de diagnósticos participativos generales), coordinados entre los actores en el terreno y no fueron llevados a cabo de manera estructurada y sistematizada en todos los países. El objetivo de este ejercicio es llevar a cabo una evaluación con preguntas básicas en los países involucrados en la respuesta a la Situación de Venezuela para poder analizar la información, comparar tendencias y medir el impacto en toda la región. Servirá para recopilar datos basados en evidencia para ayudar a desarrollar herramientas para compartir información, evitar la creación y duplicación de herramientas y mejorar el acceso a la comunicación y la información para personas refugiadas y migrantes.

Fue la primera vez que se realizó una evaluación simultánea en el contexto de esta emergencia, o se centró en las necesidades de información y comunicación de las personas refugiadas y migrantes en toda la región. Las preguntas cubren los canales utilizados, el acceso a la información, las necesidades, preferencias, fuentes confiables y cómo las personas desean interactuar con los actores humanitarios y la manera como reciben información de las estructuras comunitarias. Esta evaluación nos permite ver las diferentes necesidades de las personas refugiadas y migrantes con un enfoque en la edad, el género y la diversidad. La metodología y las herramientas se desarrollaron y contextualizaron utilizando diversas fuentes para la evaluación de las necesidades de información y comunicación, como: “Comunicación con las Comunidades Afectadas por Desastres (CDAC)”,8 Comunicación con las Comunidades9 de ACNUR, evaluaciones de Internews, entre otras.

La “Evaluación Regional sobre Necesidades de Información y Comunicación para la Situación de Venezuela” se llevó a cabo en quince países: Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. Este ejercicio dirigido por el ACNUR y la FICR se realizó en el marco de la coordinación interagencial, con la participación de personas refugiadas, migrantes y comunidades de acogida y diferentes actores humanitarios, incluidas ONG nacionales e internacionales, organismos de las Naciones Unidas, Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Federación Internacional, organizaciones religiosas, comités de derechos humanos, organizaciones de personas refugiadas e instituciones estatales, entre otros. Fue un esfuerzo conjunto entre el Grupo de Trabajo CwC/C4D de la Plataforma Regional y las Plataformas Nacionales, liderando la fase de implementación, coordinando esfuerzos con los diferentes miembros que los integran. Fue una interacción positiva entre las organizaciones involucradas en la plataforma, con planificación estructurada y evaluaciones complementarias conjuntas.

El ejercicio se implementó en varias etapas: 1) Realización de una revisión de documentos; 2) Desarrollo y prueba de las herramientas; 3) Recopilación de datos; 4) Revisión, análisis y presentación de los datos. La población objetivo eran personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de otras nacionalidades, en destino (que residen en países de acogida) o en tránsito en países afectados principalmente por la Situación de Venezuela, actores humanitarios, autoridades locales y comunidades de acogida. El Grupo de Trabajo Regional CwC/C4D llevó a cabo una capacitación en línea con puntos focales y se organizaron otros a nivel local para revisar las herramientas y la metodología con los/as encuestadores/as antes de comenzar el proceso y llevar a cabo las encuestas y los grupos focales de discusión. Se identificó y priorizó al personal con experiencia en recopilación de datos y trabajo de protección para llevar a cabo este ejercicio. La observación también fue un aspecto importante del proceso de evaluación.

Las herramientas se desarrollaron en un proceso consultivo, diseñado y revisado con los actores regionales y nacionales. Estas incluyeron: 1) Encuesta principal realizada con encuestadores (encuesta principal); 2) Encuesta auto-administrada en línea (encuesta en línea); 3) Entrevistas con personas informantes clave (KII, por sus siglas en inglés); y 4) Grupos Focales de Discusión (GFD). Con la excepción de los grupos focales de discusión, las herramientas fueron diseñadas usando la herramienta KOBO con un navegador de Internet en un teléfono móvil o tableta. Las herramientas también estaban disponibles sin conexión.

Se realizó un ejercicio piloto en Colombia antes de iniciar la evaluación, que ayudó a ajustar las herramientas y probarlas en tiempo real con personas refugiadas y migrantes. Los comentarios sobre las herramientas también se recopilaron e integraron para reflejar los diferentes contextos y perfiles de la población entrevistada. Este fue un aspecto importante de la evaluación, ya que en el contexto de la Situación de Venezuela, las personas tienen un alto grado de movilidad, por lo que hubo necesidad de diferentes iteraciones de la herramienta y de cambiar significativamente las que se adoptaron de otros contextos.

Una planificación detallada de tres meses, con plazos, fue establecida e implementada por actores regionales y nacionales. Se brindó orientación sobre el número mínimo de entrevistas y GFD que se realizarán en cada país. Sin embargo, todas se realizaron de acuerdo con sus capacidades y recursos existentes. No todas las ubicaciones dentro de cada país con presencia de personas refugiadas y migrantes fueron parte de esta evaluación. En muchos países, el número de entrevistas realizadas no es representativo del número de personas refugiadas y migrantes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la información recopilada sirve como una indicación y los resultados no son representativos de la situación general en cada país.