DTM: Vulnerabilidad de las personas venezolanas a la explotación, la trata de personas y la discriminación - Centroamérica y el Caribe

Los flujos de salidas de la República Bolivariana de Venezuela se han intensificado en los últimos dos años. Ahora se estima que el número de ciudadanos venezolanos en todo el mundo llegó a más de tres millones. La mayoría de ellos están alojados en países de América Latina y el Caribe.

Este informe de situación busca contribuir al conocimiento sobre algunos de los riesgos de protección a los que están expuestas las personas venezolanas una vez que salen de su país. Ofrece detalles sobre el perfil de las personas que reportaron haber vivido experiencias de discriminación y explotación que podrían equivaler a trata de personas. Esta información se basa en las respuestas proporcionadas por más de 4,000 personas encuestadas en el contexto de las encuestas de la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM por sus siglas en inglés) de la OIM realizadas en Centroamérica y el Caribe. Además, el análisis ilustra las necesidades y las brechas en la asistencia a esta población.

Las encuestas en las que se basan los resultados no tienen como objetivo la identificación de casos de trata de personas según lo definido por los instrumentos legales internacionales, y no reemplazan el monitoreo de la protección o las evaluaciones de vulnerabilidad. Además, no son representativas estadísticamente de todas las personas venezolanas que abandonaron su país o de las llegadas a los países donde se aplicaron encuestas DTM, sino que brindan una visión general de las experiencias de las personas encuestadas. Para obtener más información sobre las limitaciones inherentes en este tipo de recopilación de datos y una interpretación correcta de los resultados de la encuesta, consulte las secciones “Metodología” y “Limitaciones” a continuación.