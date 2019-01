Bachelet responde a la invitación de Venezuela de visitar el país

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha contestadi a las autoridades venezolanas que antes de su visita, un equipo de su oficina debería viajar al país para asegurar que tenga “acceso a todas las áreas necesarias”.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha recibido una invitación formal del Gobierno de Venezuela para visitar el país.

Así lo ha confirmado este viernes la portavoz de su oficina en rueda de prensa. La Alta Comisionada ha contestado a las autoridades venezolanas exponiendo la necesidad de que un equipo técnico visite antes el país.

La portavoz, Ravina Shamdashani, explicaba que el envío de un equipo técnico es algo que se hace siempre antes de la visita de la Alta Comisionada y ellos se encargan de asegurar que tenga acceso a “todas las áreas necesarias”.

En este caso, de momento no se han concretado una fecha ni los lugares que Bachelet querría visitar. "Habitualmente cuando un Alto Comisionado va a un país suele llevar a cabo viajes fuera de la capital, a zonas donde haya denuncias de violaciones de los derechos humanos, o a centros de detención", dijo la portavoz, que aclaró que por ahora sólo ha habido un contacto inicial con las autoridades venezolanas, por lo que, de momento, no hay puntos de desacuerdo sobre la visita.

El septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que elaborara un nuevo informe “exhaustivo” sobre la situación de los derechos humanos y que éste sea presentado ante el Consejo. Además, pidió al Gobierno venezolano que colabore con la Oficina de Derechos Humanos y el resto de los mecanismos del Consejo.

En una entrevista con Noticias ONU, Michelle Bachelet, ha explicado que cuando se reunió con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en Ginebra le pidió “acceso al país”.

Durante su visita a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, el presidente Nicolás Maduro dijo a la prensa que Bachelet sería bienvenida en Venezuela “cuando quiera”. La invitación se formalizó por carta el pasado noviembre, según confirmó el ejecutivo venezolano.

Informes de la Oficina de Derechos Humanos

La Oficina de Derechos Humanos ya elaboró en los últimos dos años informes sobre las violaciones cometidas en Venezuela, pero éstos no se pudieron presentar en el Consejo para ser debatidos al no haber sido solicitados por el organismo. El Gobierno de Venezuela no otorgó a la Oficina el acceso al país, pese a las repetidas solicitudes cursadas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, se dirigió al Consejo de Derechos Humanos el pasado 11 de septiembre y afirmó que su país pretendía volver a colaborar con la Oficina tras la toma de posesión del cargo de Bachelet.

Salida de venezolanos

Actualmente, 3,3 millones de venezolanos se encuentran en 16 países de Sudamérica y las proyecciones de la ONU prevén la salida de dos millones más en 2019.

La salida de venezolanos de su país se aceleró en 2017 y aumentó aún más en 2018, con un promedio estimado en 5500 personas diarias abandonando el territorio nacional.

La ONU ha presentado un plan regional con el objetivo de socorrer a 2,7 millones de personas en 16 países durante 2019. De ellas, 2,2 millones son venezolanos y el otro medio millón son habitantes de las comunidades de acogida y para ello requiere de 738 millones de dólares, incluidos recientemente en el llamamiento humanitario global de la ONU.