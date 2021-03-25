Uzbekistan
Uzbekistan COVID-19 Situation Report (25 February 2021)
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Total Cases: 79,773
Total Recovered: 78,290
Total Deaths: 622
Daily new cases: 24
HIGHLIGHTS
• UNICEF handed over to the Government of Uzbekistan 223 vehicles for vaccine safety, supply and delivery
Epidemiological update (cont’d): New cases by region
• 18 February: +50. Tashkent City +36; Tashkent region +3; Andijan +3; Syrdarya +3; Fergana +2;
Karakalpakstan +1; Khorezm +1; Surkhandarya +1.
• 19 February: +34. Tashkent City +21; Andijan +3;
Fergana +3; Syrdarya +2; Tashkent region +2; Jizzakh +1; Khorezm +1; Namangan +1.
• 20 February: +22. Tashkent City +16; Andijan +2;
Khorezm +2; Tashkent region +2.
• 21 February: +27. Tashkent City +17; Tashkent region +6; Andijan +3; Surkhandarya +1.
• 22 February: +36. Tashkent City +17; Tashkent region +15; Andijan +3; Fergana +1.
• 23 February: +32. Tashkent City +20; Tashkent region +10; Fergana +1; Samarkand +1.
• 24 February: +24. Tashkent City +16; Tashkent region +6; Andijan +1; Samarkand +1.
(MoH on coronavirus.uz and via Public Relations Dept)