Uzbekistan

Uzbekistan COVID-19 Situation Report (25 February 2021)

Format
Situation Report
Sources
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Total Cases: 79,773

Total Recovered: 78,290

Total Deaths: 622

Daily new cases: 24

HIGHLIGHTS

• UNICEF handed over to the Government of Uzbekistan 223 vehicles for vaccine safety, supply and delivery

Epidemiological update (cont’d): New cases by region

• 18 February: +50. Tashkent City +36; Tashkent region +3; Andijan +3; Syrdarya +3; Fergana +2;
Karakalpakstan +1; Khorezm +1; Surkhandarya +1.

• 19 February: +34. Tashkent City +21; Andijan +3;
Fergana +3; Syrdarya +2; Tashkent region +2; Jizzakh +1; Khorezm +1; Namangan +1.

• 20 February: +22. Tashkent City +16; Andijan +2;
Khorezm +2; Tashkent region +2.

• 21 February: +27. Tashkent City +17; Tashkent region +6; Andijan +3; Surkhandarya +1.

• 22 February: +36. Tashkent City +17; Tashkent region +15; Andijan +3; Fergana +1.

• 23 February: +32. Tashkent City +20; Tashkent region +10; Fergana +1; Samarkand +1.

• 24 February: +24. Tashkent City +16; Tashkent region +6; Andijan +1; Samarkand +1.

(MoH on coronavirus.uz and via Public Relations Dept)

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