Actualización de la situación en los departamentos afectados por los reciente eventos meteorológicos

Durante la vigencia de las alertas emitidas por INUMET (naranja y roja), en las últimas horas y de acuerdo a las previsiones, se produjeron intensas lluvias y tormentas que provocaron daños en viviendas, arbolado y tendido eléctrico, además del desborde de algunos cursos de agua. De acuerdo al informe preliminar permanecen 112 personas desplazadas de sus viviendas. De ese total 91 son evacuadas y 21 autoevacuadas. La Dirección Nacional de Bomberos realizó un total de 60 intervenciones: 25 entre Montevideo y Canelones y el resto en el interior del país. La Dirección Nacional de Policía de Tránsito informó que permanecen 2 rutas nacionales cortadas y UTE confirmó que 77.000 clientes resultaron afectados.

Durante la vigencia de las alertas emitidas por INUMET (naranja y roja), en las últimas horas y de acuerdo a las previsiones, se produjeron intensas lluvias y tormentas que provocaron daños en viviendas, arbolado y tendido eléctrico, además del desborde de algunos cursos de agua. Según los datos registrados en las estaciones meteorológicas de INUMET, entre las 7 de la mañana del jueves 13 de diciembre , y las 7 de la mañana del viernes 14 de diciembre, los máximos acumulados de precipitación tuvieron lugar en Soriano, Colonia, Montevideo, Canelones y Maldonado de acuerdo al detalle que sigue:

ver cuadro

La Dirección Nacional de Bomberos realizó un total de 60 intervenciones: 25 entre Montevideo y Canelones y el resto en el interior del país. La mayoría de las intervenciones se deben a caídas de árboles, voladuras de techos y asistencia en evacuaciones. De acuerdo al informe preliminar permanecen 112 personas desplazadas de sus viviendas. De ese total 91 son evacuadas y 21 autoevacuadas. En el siguiente cuadro figura el detalle de personas evacuadas, autoevacuadas y desplazadas por departamento.

La Dirección Nacional de Policía de Tránsito informó que permanecen 2 rutas nacionales cortadas según se detalle en el cuadro que figura a continuación:

OSE informa que en Maldonado, a consecuencia de las abundantes lluvias, se produjo una rotura importante en el troncal ubicada en la Ruta Interbalnearia a la altura del balneario Punta Negra, el que abastece a toda la zona oeste del departamento.

Como consecuencia de esta situación los lugares afectados son Piriápolis y toda la zona costera comprendida entre Punta Ballena y balneario Solís, así como también la ciudad de Pan de Azúcar y las localidades de La Capuera y Gregorio Aznárez.

Autoridades de UTE informaron que permanecen 77.000 clientes sin suministro de energía eléctrica siendo Canelones, San José y Colonia los departamentos más afectados.

Situación por departamento

De acuerdo a la información proporcionada por los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (CECOED) se registraron afectaciones de diversa entidad en distintos puntos del territorio nacional. En el Departamento de Flores hubo 4 viviendas afectadas con voladuras parciales de techo. En Nueva Helvecia, Colonia se reportó la voladura del techo de en 3 viviendas de Mevir, y los principales daños se debieron a la caída de árboles y columnas en el Barrio Estación de la ciudad. Similares daños se reportan en las ciudades de Juan Lacaze, Nueva Palmira y Rosario.

Parte del techo de la escuela del Pueblo Clara de Tacuarembó sufrió daños a raíz del viento. Personal de la Intendencia trabaja en estos momentos en el Barrio Matutina de la capital departamental y asiste en la caída de columnas en la Ruta 31.

En la ciudad de Paysandú, se contabilizaron 20 árboles caídos y los barrios San Félix, Casablanca y Aeropuerto aún se mantienen sin energía eléctrica.

Salto como reporta como principal daño la voladura del techo de un establecimiento comercial en la zona de Termas de Daymán.

En la localidad de Bolívar, Canelones se voló el techo de la escuela y de algunos galpones de productores.

En Solís, Maldonado se reportan varios árboles caídos, mientras que en Punta del Este, una columna del alumbrado público cayó sobre un automóvil.

Dos viviendas de la ciudad de Florida sufrieron daños en el techo, como así también en la Escuela N°88 “Las Piedritas”. En Cardal, se reportó la voladura del techo de un galpón y de 4 viviendas. En el Departamento de Río Negro en los accesos a la ciudad de San Javier se encuentran desbordados como así también el acceso sur a Nuevo Berlín.

Proyecciones

Hasta las 15:25 horas, rige alerta naranja por persistencia de tormentas y lluvias para el departamento de Artigas y para algunas localidades de Rivera y Salto.

Asimismo rige alerta amarilla para localidades de Cerro Largo, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó.

Recomendaciones

• Mantenerse informado/a sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.

• Tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (niños/as, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas). No dejarlas solas.

• Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.

• Retirar del entorno (jardines, balcones, etc.) objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles.

• Cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores. Evitar permanecer cerca de ellas.

• Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda.

• Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos.

SINAE agradece a medios y comunicadores/as por el apoyo en la difusión de los comunicados y recomendaciones que hacemos en casos de emergencias

• Solicitamos a medios y comunicadores reiteren las recomendaciones de no cruzar caminos o puentes que estén desbordados por ríos o arroyos, aunque se conozca el lugar.

• Desplazarse en autos, motos o caballos no disminuye el riesgo de ser arrastrados/as debido a la cantidad y fuerza de las aguas.