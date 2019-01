Principales afectaciones

De acuerdo al último relevamiento permanecen 2420 personas desplazadas en todo el país. De ese total, 909 son evacuadas y 1511 autoevacuadas.

Cabe aclarar que, al decir persona desplazada, nos referimos a quien abandona su vivienda por riesgo o afectación asociados a un evento adverso. Al decir persona evacuada aludimos a quien es alojado en un centro de evacuación bajo la coordinación integral del Comité Departamental de Emergencias (CDE) y del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED). Y al decir persona autoevacuada aludimos a personas desplazadas que son alojadas en viviendas particulares o campamentos autogestionados.

En Artigas aumentó a 121 el número de personas desplazadas (68 evacuadas y 53 autoevacuadas).

En Durazno se mantiene en 1462 el número de personas desplazadas: 611 evacuadas y 851 autoevacuadas.

Florida registra una situación estable: 9 personas evacuadas en ciudad de Florida y 5 en la localidad de 25 de Agosto, totalizando 14 desplazadas.

En Río Negro se mantiene en 5 el número de personas desplazadas, todas ellas autoevacuadas.

En Salto se han registrado 525 personas desplazadas: 139 evacuadas y 386 autoevacuadas y en Paysandú aumentó a 293 el número de personas desplazadas (82 evacuadas y 211 autoevacuadas).

La Comisión Técnico Mixta de Salto Grande informó hoy que el nivel del Embalse a la hora 08:00 era de 35.69 m. Por otra parte, expresa que los diferentes modelos meteorológicos coinciden en pronosticar abundantes precipitaciones en toda la cuenca para los próximos 3 días, por lo que se prevé un aumento del caudal del Río y de la cota del lago. Las lluvias ocurridas han provocado un aumento de los caudales afluentes que confirma el incremento de los caudales para hoy en 22,000 m3/s.

Con esta maniobra, los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 14.00 y 14.30 respectivamente. La cota del lago continuará incrementándose tendiendo a los 36.00. Persiste la condición de suelos saturados que generan un potencial de escurrimiento muy alto en las cuencas medias e inmediata al embalse.

Situación en Durazno

La situación más compleja sigue siendo la de Durazno donde se concentra el 70% de la población desplazada. El Comité Departamental de Emergencias de ese departamento se reunió hoy lunes por la mañana para analizar la situación generada con la crecida del río Yí.

De acuerdo a las proyecciones meteorológicas para las próximas horas, y para evitar posibles situaciones de riesgo para las personas, el CDE exhorta a no retornar a sus hogares hasta no volver a evaluar la situación mañana martes. Al mismo tiempo, comunica que no realizará traslados hasta nuevo aviso.

El Cecoed recuerda a todos los ciudadanos que en caso de ser necesario deben acudir a Avenida Instrucciones del Año XIII casi Martín Salaberry o comunicarse a los teléfonos 4362 8461, 43632950, 091360922, antes de la hora 20:00, a los efectos de ser registradas.

Si bien el El CDE se mantiene en sesión permanente, está prevista una nueva reunión evaluatoria hoy a las 15.

Acciones de respuesta

En estos momentos la situación continúa bajo control en los departamentos afectados por las inundaciones. Sistema Nacional de Emergencias a través de los CDE de Artigas, Durazno, Florida, Paysandú, Río Negro, Salto y Soriano, continúa coordinando las acciones de respuesta en los departamentos respectivos, en el marco del “Protocolo de Coordinación General del Sistema Nacional de Emergencias”.

Según el Protocolo de Coordinación General, la respuesta se mantiene en el nivel departamental: son los CDE y a través de los CECOED quienes coordinan los procedimientos de evacuación y de atención integral de las personas afectadas.

Las personas desplazadas están recibiendo atención integral: resguardo, protección, alimentación, abrigo, recreación y salud. Respecto al servicio de salud, se realizan rondas médicas diarias y se lleva adelante el monitoreo epidemiológico. Los servicios de agua y energía están garantizados en los lugares donde se encuentran las personas desplazadas. En cuanto a seguridad y vigilancia, la Policía brinda seguridad dentro de los centros de evacuación y en los alrededores. En las zonas inundadas la vigilancia se realiza por medio de un trabajo coordinado con Policía, Prefectura y Bomberos.

Intendencias, Municipios, Bomberos, Policía, Ejército, Ministerios articulan para brindar una respuesta efectiva en la zona afectada.Desde la Dirección Nacional del SINAE se realiza un seguimiento permanente de la situación y se facilitan las ayudas necesarias.

En este sentido vale aclarar que los diferentes Comités Departamentales de Emergencias han manifestado y consideran pertinente hacer saber a la población, que por el momento no son necesarias las donaciones ni se puede recibir ayuda de particulares, puesto que la situación está controlada con los recursos departamentales.

En efecto, el Sistema Nacional de Emergencias como ámbito de articulación del conjunto del Estado uruguayo para garantizar la protección de la vida, los bienes de significación y el medio ambiente en situaciones de emergencia, dispone de todos los recursos técnicos, materiales, logísticos y humanos así como de los planes y protocolos necesarios para asegurar una respuesta efectiva en caso de que la situación se torne más adversa.

Proyecciones

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) mantiene hasta las 15 hs una alerta naranja por persistencia de tormentas y lluvias para el norte del Río Negro.

Ante el riesgo de inundación, se recomienda:

Mantenerse informado/a sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.

Tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (niños/as, personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad, personas enfermas). No dejarlas solas.

Revisar el estado de cunetas y desagües próximos a la vivienda para evitar la acumulación de tierra, hojas, escombros, etc.

Retirar del exterior de la vivienda aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua. Colocar los productos tóxicos (pinturas, insecticidas, etc.) fuera del alcance del agua para reducir el riesgo de contaminación.

Colocar los bienes y objetos de valor en los sitios más altos de la vivienda.

Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.

Tener listo el Bolso de Emergencias.

Prepararse para una eventual evacuación.

Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos.

En caso de tener que circular recordar:

No intentar cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados aunque se conozca el lugar: desplazarse en autos, motos o caballos no disminuye el riesgo de ser arrastrado debido a la cantidad y fuerza de las aguas.

Procurar transitar por rutas principales y en horas diurnas.

Conducir con extrema precaución: Disminuir la velocidad. Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero. Circular con "visión panorámica" atendiendo a lo que sucede alrededor (cables caídos, ramas, etc.). Evitar maniobras bruscas. No frenar abruptamente para disminuir la posibilidad de deslizamiento (acquaplanning).



Si la inundación ocurre, se recomienda: