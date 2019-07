Soluciones estratégicas para afrontar la crisis migratoria en Estados Unidos y México

Washington y Ciudad de México — Con las detenciones de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños en la frontera de México y Estados Unidos triplicándose a lo largo del último año, y las deportaciones desde México aumentando más de 50 por ciento de mayo a junio, los gobiernos de México y Estados Unidos han buscado formas de aminorar la crisis migratoria y controlar los flujos irregulares desde Centroamérica.

Hasta ahora, las soluciones han sido enfocadas en la contención y el endurecimiento de los controles migratorios en el plazo inmediato, y en el caso de los Estados Unidos restringir el acceso al asilo. Sin embargo, un nuevo comentario de expertos del Migration Policy Institute (MPI) y El Colegio de México (COLMEX) deja claro que, para poder tener éxito, ambos países deben considerar esfuerzos de cooperación a largo plazo.

El 7 de junio, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron una serie de medidas que resultaron en un descenso de las llegadas, entre ellas incrementando el control migratorio en México y expandiendo los Protocolos de Protección a Migrantes que a la fecha ha causado que casi 20 mil solicitantes de asilo permanezcan en México mientras que su solicitud se resuelve en los Estados Unidos.

Es probable que las medidas sean difíciles de mantener debido a una debilidad institucional crónica y a estructuras de política pública poco planificadas en ambos países, argumentan los Presidentes de MPI y COLMEX, Andrew Selee y Silvia Giorguli en un análisis en coautoría con los colegas Claudia Masferrer y Ariel Ruiz Soto.

“Es probable que los flujos migratorios vuelvan a aumentar si no se replantean las políticas e instituciones migratorias en las dos naciones”, escriben. “Aunque el acuerdo bilateral de junio pudo haber disminuido la llegada de nuevos migrantes, las soluciones de mediano y largo plazo requerirán de nuevas herramientas.”

A partir de un reporte que será publicado próximamente por un grupo de estudio convocado por El Colegio de México y el Migration Policy Institute (MPI) sobre la migración México-Estados Unidos, este comentario ofrece cinco recomendaciones a ambos países considerando soluciones de mediano y largo plazo para disuadir la migración irregular y, al mismo tiempo, garantizar que aquellos que busquen protección tengan un proceso justo:

Replantear la condición de asilo y reformar cómo las decisiones de asilo se toman en ambos países, con el fin de asegurar procedimientos prontos y justos.

Fortalecer las instituciones migratorias restructurando la principal agencia de migración en México y actualizando los recursos y la infraestructura fronteriza de las agencias migratorias estadunidenses.

Desarrollar un enfoque regional y coordinado para enfrentar las redes de contrabando de personas.

Crear vías legales para la migración en ambos países.

Invertir en desarrollo y seguridad pública.

“Moverse hacia soluciones de largo plazo requerirá emplear distintas herramientas – cambiar procesos de asilo, invertir en agencias migratorias, enfrentar redes de contrabando, crear vías legales para la migración, y enfocar la ayuda al desarrollo de forma más inteligente – en lugar de continuar con medidas de corto plazo,” escriben los autores.

Con el próximo lunes marcando el fin del periodo de los 45 días propuesto por la administración del Presidente Trump para evaluar el éxito del acuerdo del 7 de junio, que fue negociado ante la amenaza de la imposición de aranceles en Estados Unidos a productos mexicanos, este comentario resalta la importancia de que ambos países trabajen juntos en esquemas de cooperación.

“Estados Unidos y México deben romper con el ciclo de amenazas de la Casa Blanca seguidas de respuestas de corto plazo de la administración de López Obrador, y comenzar una conversación madura entre países, reconociendo que cada uno tiene interés en gestionar la migración de una manera que sea inteligente, efectiva, humana y, sobre todo, justa.”

