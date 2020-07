Déclaration de Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, sur les modifications apportées par les États-Unis à leur politique d’asile

Genève – Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est préoccupé par les changements qu'il est prévu d'apporter au système d'asile des États-Unis. Nous craignons que la proposition intitulée « Procédures en matière d'asile, de suspension d'expulsion, et d’examen de la crainte fondée et de la crainte raisonnable » (Procedures for Asylum and Withholding of Removal, Credible Fear and Reasonable Fear Review), qui circule actuellement pour commentaires, ne marque une rupture par rapport aux politiques et pratiques humanitaires défendues depuis longtemps par les États-Unis et ancrées dans le droit international.

Depuis des décennies, les États-Unis sont à l’avant-garde dans le domaine de la protection des réfugiés, dont dépendent la vie et la liberté de nombreuses personnes. Le pays assure l’accès à l’asile sur son territoire, offre des places de réinstallation aux réfugiés extrêmement vulnérables installés dans d’autres pays et est le plus grand bailleur de fonds pour les programmes humanitaires en faveur des réfugiés dans le monde.

Toutefois, les changements contenus dans le texte proposé, combinés aux différentes mesures restrictives adoptées ces dernières années, auraient pour conséquence que de nombreuses personnes qui fuient les persécutions ne pourraient pas demander ou obtenir de protection aux États-Unis.

L’obligation d’octroyer l’asile à ceux qui fuient les conflits armés, la violence ou les persécutions renvoie à des valeurs fondamentales ancrées dans de nombreuses traditions juridiques et constitue un aspect essentiel du droit international moderne. Nous avons exhorté nos interlocuteurs au sein du gouvernement des États-Unis - et de tous les gouvernements du monde - à garder ce fait à l’esprit au moment d’évaluer l’opportunité de leurs décisions politiques.

Les principes intemporels de la compassion humaine et du devoir moral ont toujours inspiré le système d’asile américain. Au HCR, nous attachons une grande importance à notre partenariat de longue date avec le gouvernement et le peuple des États-Unis. Comme toujours, nous demeurons disposés à apporter l’expertise technique que nous avons acquise dans le monde entier afin d’aider les États-Unis à trouver des solutions aux défis auxquels ils sont confrontés aujourd’hui pour maintenir un système d’asile sûr, équitable et humain.

