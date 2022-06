Le marquage électronique des demandeurs d'asile au Royaume-Uni ne fera qu'exacerber leurs souffrances

Genève - Un nouveau programme britannique qui équipe certains migrants et demandeurs d'asile de balises GPS pour suivre leurs mouvements est un outil complètement inutile, disproportionné et partial qui marque des personnes innocentes en déplacement comme des criminels, a averti l'Observatoire Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme dans une déclaration lundi.

Dans le cadre du plan pilote d'un an qui a débuté le mercredi 15 juin, certaines des personnes arrivant au Royaume-Uni par ce que le gouvernement considère comme des "méthodes illégales" ou des "itinéraires inutiles et dangereux" - dans de petits bateaux ou à l'arrière de camions, par exemple - seront marquées électroniquement.

Selon le site web du gouvernement britannique, il existe deux types d'étiquettes : celles qui sont utilisées pour surveiller la localisation d'une personne et celles qui servent à contrôler les conditions de son couvre-feu. Les deux types d'étiquettes sont généralement placés autour de la cheville.

En vertu de ce dispositif, toute personne marquée peut être soumise à un couvre-feu, exclue de certains lieux, invitée à se présenter régulièrement aux autorités, placée en détention ou poursuivie en justice.

Cette mesure est intervenue juste après la décision du 14 juin de la Cour européenne des droits de l'homme d'accorder une mesure provisoire d'urgence pour interrompre un vol affrété qui aurait déporté des demandeurs d'asile au Royaume-Uni vers Kigali, suite au récent protocole d'accord entre le gouvernement britannique et le gouvernement de la République du Rwanda.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a défendu ce programme, affirmant qu'il s'agissait d'une mesure visant à empêcher les gens de "disparaître" dans le reste du pays, bien que rien ne prouve que les demandeurs d'asile et les migrants aient tendance à s'enfuir au Royaume-Uni.

Au contraire, les données montrent que ce type de surveillance et de criminalisation peut avoir des effets dévastateurs sur des personnes qui ont déjà subi des persécutions et d'autres abus. Par exemple, le fait de subir des périodes, même courtes, de détention ou d'isolement de la communauté sans soins ni soutien appropriés peut avoir des effets néfastes sur la santé physique et mentale, notamment un risque accru d'automutilation et de suicide, ce qui peut compliquer et retarder davantage la résolution de la procédure d'asile ou de migration.

Ce risque n'est toutefois pas sérieusement pris en compte par les autorités britanniques, car même les personnes ayant directement subi des tortures, des traitements inhumains et dégradants au cours de leur parcours migratoire peuvent être étiquetées.

Selon les directives actuelles, les agents chargés du traitement des dossiers sont tenus d'évaluer différents facteurs lorsqu'ils décident si une personne doit être marquée électroniquement ou non ; ainsi, la mesure ne doit pas être appliquée aux enfants ou aux femmes enceintes. Un autre élément qu'ils doivent prendre en compte est le fait qu'une plainte pour torture ait été acceptée par le ministère de l'intérieur britannique, or les directives indiquent explicitement qu'un tel facteur "n'interdit pas en soi d'imposer une telle condition", tout en précisant qu'"il peut toujours être approprié de maintenir une surveillance électronique en raison d'autres facteurs pertinents".

"Les personnes en déplacement ont souvent été victimes de diverses formes de persécution et d'abus : surveillance illégale, détention arbitraire ou impossibilité de vivre librement [tout en conservant] leur identité personnelle, par exemple", a déclaré Muhammed Shehada, chef des programmes et de la communication d'Euro-Med Monitor. "Ils devraient avoir droit à un devoir de diligence accru et non à l'imposition d'une balise GPS attachée à leur cheville, criminalisant leur corps et leurs choix. Dans sa volonté aveugle et draconienne de criminaliser les migrants et les demandeurs d'asile entrant au Royaume-Uni de manière "irrégulière", le gouvernement britannique oublie qu'à l'heure actuelle, la "manière irrégulière" est la seule manière pour eux d'arriver".

L'Observatoire Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme appelle le Royaume-Uni à mettre fin à ce plan coercitif et invasif, et à respecter l'article 8 (qui prévoit un droit au respect de la vie privée et familiale) et l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l'homme ; de prendre en compte les effets psychologiques disproportionnés et dévastateurs que ce projet inutile pourrait avoir sur les personnes en déplacement, en particulier sur celles qui sont déjà vulnérables ; de veiller à ce que tout traitement des données personnelles des migrants et des demandeurs d'asile respecte pleinement leur dignité humaine, leur intégrité et leurs droits fondamentaux ; et de leur fournir des voies sûres et légales pour entrer au Royaume-Uni.