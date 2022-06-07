Война в Украине: никакой амнистии для виновных в изнасилованиях

Женщины и дети – в числе жертв агрессии России против Украины. Они не только гибнут и получают увечья в результате ракетных обстрелов, но и подвергаются сексуальному насилию. В ООН поступают сообщения о случаях надругательств над детьми в присутствии родителей и других зверствах. Об этом, выступая в Совете Безопасности ООН, рассказала Специальный представитель Генсека по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта.

Прамила Паттен подчеркнула, что в офис Управления ООН по правам человека поступили многочисленные сообщения об изнасиловании женщин, но их число не отражает истинных масштабов таких преступлений, ведь многие жертвы не готовы говорить о том, что с ними случилось.

Жертвы сексуального насилия

«По состоянию на 3 июня Мониторинговая группа Управления Верховного комиссара ООН по правам человека получила сообщения о 124 предполагаемых актах сексуального насилия в условиях конфликта, совершенных в отношении женщин, девочек, мужчин и мальчиков в Чернигове, Днепропетровске, Донецке, Харькове, Херсонской, Киевской, Луганской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Закарпатской и Житомирской областях», – сообщила Прамила Паттен.

По ее словам, из-за активных боевых действий, массовых перемещений внутри страны, нарушений работы служб по оказанию услуг и стигматизации, связанной с сексуальным насилием, предполагаемые жертвы часто не могут или не хотят сообщать правоохранительным органам о том, что с ними случилось. После начала конфликта были закрыты многие службы, в том числе работавшие при поддержке ООН.

«В нынешних условиях многие утверждения о сексуальном насилии, связанном с конфликтом, трудно, если вообще возможно, проверить…», – добавила представитель ООН.

Прамила Паттен сообщила, что 49 из поступивших 124 заявлений о сексуальных надругательствах касаются детей. Большинство жертв составляют женщины. В семи случаях насилию подверглись мальчики, в 19 – мужчины.

Проверка всех заявлений продолжается. Во время визита в Киев Специальный представитель Генсека встречалась с Генеральным прокурором Украины, которая сообщила ей, что в период с 24 февраля по 12 апреля на горячую линию поступали сообщения об изнасиловании, групповых изнасилованиях и беременности после изнасилования. Были сообщения о том, что родителей принуждали смотреть, как насилуют их ребенка, или мужа смотреть акт изнасилования жены.

Специальный представитель Генсека ООН сказала, что из опыта других конфликтов по всему миру понятно, что поступившие сведения – это лишь верхушку айсберга. В ходе боевых действий очень трудно собрать достоверные данные.

Но для того, чтобы международное сообщество отреагировало надлежащим образом, по ее словам, не нужны дожидаться проверки всех жалоб. Даже одного случая достаточно для того, чтобы все стороны приняли превентивные меры.

Амнистия за сексуальные преступления неприемлема

В этой связи Прамила Паттен высоко оценила действия украинских властей, которые подписали с ООН соглашение по предотвращению сексуального насилия в контексте конфликта. На основе этого соглашения будут разработаны планы действий для вооруженных сил, полиции, пограничников и других правительственных сил безопасности и обороны с привлечением к выполнению планов более 100 тысяч добровольцев.

В соглашении также прописано, что жертвы сексуального насилия, а также их дети будут иметь доступ к всесторонним услугам, включая психологическую, юридическую и социально-экономическую помощь.

Представитель ООН полагает, что вопросы сексуального насилия должны рассматриваться в ходе переговоров о прекращении боевых действий.

По ее словам, такие преступления не должны оставаться безнаказанными и, как правило, они находят отражение в конкретных положениях любого мирного соглашения, в том числе тех, которые касаются мер безопасности и механизмов правосудия переходного периода.

Прамила Паттен добавила, что амнистия за преступления, связанные с сексуальным насилием, должна быть исключена и запрещена.

Торговцы людьми пользуются уязвимым положением украинских беженцев

Говоря о борьбе с торговлей людьми в условиях конфликта в целях сексуальной эксплуатации или проституции, Специальный представитель Генсека ООН призвала принимать все меры для повышения осведомленности и обучения военнослужащих, пограничников, полиции и сотрудников иммиграционной службы, а также активизировать действия со стороны соседних и принимающих стран, в том числе институтов Европейского союза.

Специальный представитель напомнила, что женщины и дети, спасающиеся от конфликта, становятся легкой добычей для «торговцев живым товаром». Она рассказала о своих недавних поездках в Польшу и Молдову и посещении приемных пунктов на границе. Говоря о том, что беженцы из Украины получают в соседних странах поддержку со стороны национальных и местных властей, а также частных лиц, представитель ООН подчеркнула, что без проблем в сложившейся ситуации не обойтись. Ведь за последние 100 дней перемещенными лицами стали почти 14 миллионов украинцев, в основном женщины и дети. Примерно 6,8 млн из них бежали за границу. Все эти перемещения, безусловно, чреваты повышением рисков торговли людьми, в том числе в целях сексуальной эксплуатации и проституции.

В этом контексте представитель ООН рассказала о случаях, когда среди добровольцев оказываются «торговцы людьми» и другие преступники, которые пытаются воспользоваться бедственным положением беженцев. Они ходят по приемным пунктам и предлагают молодым девушкам и женщинам услуги по транспортировке, но благодаря хорошей подготовке гуманитарного персонала многие случаи удалось пресечь и вывести мошенников на чистую воду. Но эта проблема требует скоординированного и системного подхода, в том числе, как сказала Прамила Паттен, политической воли европейских лидеров и действий со стороны Совета Безопасности ООН.

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Она подчеркнула, что это только верхушка айсберга, поскольку сексуальное насилие остается самым замалчиваемым преступлением, а жертвы далеко не всегда обращаются за помощью.