UN Human Rights Office to release its new report on Ukraine [EN/UK/RU]

UN Human Rights Office to release its new report on Ukraine

UZHHOROD (25 March 2022) -- UN Human Rights will release a briefing note, prepared by the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU), on the human rights situation in the country following the Russian Federation's military attack against Ukraine on 24 February 2022.

Matilda Bogner, Head of Mission, will present UN Human Rights findings at a press conference at 10:00 on Monday, 28 March 2022, at the Uzhhorod Press Club (15/4 Zhupanatska Street, Uzhhorod).

The briefing note includes findings up to 21 March 2022 and will be issued alongside the 33rd periodic report on the human rights situation in Ukraine, which covers the period from 1 August 2021 to 31 January 2022. The press conference will focus solely on the briefing note and the grave human rights concerns that HRMMU has recorded since the Russian Federation's military attack on 24 February.

The press conference will be in English, with interpretation into Ukrainian and sign language. Any journalists attending the press conference should seek accreditation in advance by emailing consultant.girniak@un.org

A live stream will be available: in English and Ukrainian. You are invited to watch it online, with the possibility of raising questions in a chat box. The recordings of the presentation will be also available in English and Ukrainian.

*Background: The UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) was deployed in 2014. It operates at the invitation of the Government of Ukraine to monitor, report and advocate on the human rights situation in the country, with a particular focus on the conflict area in eastern Ukraine and the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, occupied by the Russian Federation. Since 24 February 2022, when the Russian Federation began its armed attack on Ukraine, the Mission has been closely monitoring its impact on human rights across the country. Every day, human rights officers speak to victims and witnesses of human rights violations in all corners of the country. *

For more information or interviews, please contact: Kateryna Girniak at +380504868364 or e-mail consultant.girniak@un.org

Управління ООН з прав людини публікує нову доповідь по Україні

In English below / На русском языке ниже

УЖГОРОД (25 березня 2022 року) -- Управління Верховного Комісара ООН з прав людини оприлюднить інформаційну довідку, підготовлену Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), про ситуацію з правами людини в країні після військового нападу Російської Федерації на Україну 24 лютого 2022 року.

Голова Місії Матільда Богнер презентуватиме висновки Управління Верховного Комісара ООН з прав людини на пресконференції в Ужгородському пресклубі (вул. Жупанацька, 15/4, Ужгород) у понеділок, 28 березня о 10:00.

Інформаційна довідка містить висновки у період з 24 лютого до 21 березня 2022 року та буде опублікована разом із 33-ю періодичною доповіддю про ситуацію з правами людини в Україні, яка охоплює період з 1 серпня 2021 року по 31 січня 2022 року. Пресконференція буде присвячена виключно іноформаційній довідці і серйозним порушенням прав людини, які ММПЛУ зафіксувала після військового нападу Російської Федерації 24 лютого.

Пресконференція проходитиме англійською мовою з перекладом на українську мову та мову жестів. Журналістам, які бажають відвідати пресконференцію, необхідно заздалегідь отримати акредитацію, написавши на адресу consultant.girniak@un.org

Онлайн трансляція конференції буде доступна англійською та українською мовами. Ви також зможете задати запитання у вікні чату. Запис презентації буде доступний англійською та українською мовами.

Довідкова інформація: Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) розпочала роботу у 2014 році. Місія працює на запрошення Уряду України для моніторингу, звітування та адвокації щодо ситуації з правами людини в країні, з особливим акцентом на зону конфлікту на сходу України та Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, окупованих Російською Федерацією. З 24 лютого 2022 року, коли Російська Федерація розпочала збройний напад на Україну, Місія уважно стежить за її впливом на права людини по всій країні. Щодня правозахисники та правозахисниці спілкуються з жертвами та свідками порушень прав людини в усіх куточках країни.

За додатковою інформацією чи інтерв'ю звертайтесь до Катерини Гірняк за номером +380504868364 або електронною поштою consultant.girniak@un.org

Управление ООН по правам человека публикует новый доклад по Украине

УЖГОРОД (25 марта 2022 года) -- Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека опубликует информационную записку, подготовленную Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), о ситуации с правами человека в стране после военного нападения Российской Федерации на Украину 24 февраля 2022 года.

Глава Миссии Матильда Богнер представит выводы Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека на пресс-конференции в Ужгородском пресс-клубе (ул. Жупанацкая, 15/4, Ужгород) в понедельник, 28 марта в 10:00.

Информационная записка содержит выводы в период с 24 февраля до 21 марта 2022 года и будет опубликована вместе с 33-м периодическим докладом о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 1 августа 2021 года по 31 января 2022 года. Пресс-конференция будет посвящена исключительно иноформационной записке и серьезным нарушениям в области прав человека, зафиксированным ММПЧУ после военного нападения Российской Федерации 24 февраля.

Пресс-конференция будет проходить на английском языке с переводом на украинский язык и язык жестов. Журналистам, которые хотят посетить пресс-конференцию, необходимо заранее получить аккредитацию, написав по адресу consultant.girniak@un.org

Онлайн-трансляция конференции будет доступна на английском и украинском языках. Вы также можете задать вопросы в окне чата. Запись презентации будет доступна на английском и украинском языках.

Справочная информация: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) начала работу в 2014 году. Миссия работает по приглашению Правительства Украины для мониторинга, отчетности и адвокации о ситуации с правами человека в стране, с особым акцентом на зону конфликта на востоке Украины и Автономную Республику Крым и город Севастополь, оккупированных Российской Федерацией. С 24 февраля 2022 года, когда Российская Федерация начала вооруженное нападение на Украину, Миссия внимательно следит за ее влиянием на права человека по всей стране. Каждый день правозащитники и правозащитницы общаются с жертвами и свидетелями нарушений прав человека во всех уголках страны.

За дополнительной информацией или интервью обращайтесь к Катерине Гирняк по номеру +380504868364 или по электронной почте consultant.girniak@un.org