Ukraine: Points forts du projet - Distribution de semences dans les régions affectées par le conflit à l’est de l’Ukraine (OSRO/UKR/602/FRA)

Objectif:

Renforcer durablement la sécurité alimentaire et générer des revenus pour les populations affectées par le conflit, grâce au rétablissement de la production agricole.

Partenaires:

Le Ministère de la politique agraire et de l'alimentation, les autorités administratives régionales de Luhansk et Donetsk Oblasts, les organisations non gouvernementales, et les associations et coopératives de fermiers.

Bénéficiaires: 10 142 ménages.

Activités réalisées:

Réalisation de la plus grande opération de distribution de semences à l’est de l’Ukraine, depuis le début du conflit.

Fourniture à 10 142 ménages affectés par le conflit de 113 tonnes de semences améliorées (81 700 kg de semences de maïs et 31 177 kg de semences de tournesol).

Réalisation d’un contrôle de conformité des entreprises avec les exigences et valeurs de la FAO.

Mise en place d’inspection et de contrôle de qualité des semences distribuées.

Organisation logistique de la distribution des semences aux ménages bénéficiaires.

Distribution de brochures sur les bonnes pratiques maraîchères.

Réalisation d’une étude afin de mesurer les impacts de la distribution, à l’aide d’enquêtes de terrain et d’entretiens avec les ménages bénéficiaires.

Résultats: