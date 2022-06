Les équipes de Handicap International assistent les personnes blessées et traumatisées par un conflit violent

Lyon, le 16 juin 2022. La guerre en Ukraine dure depuis maintenant 4 mois et on estime à plus de 24 millions le nombre de personnes aujourd’hui dans le besoin. Handicap International se mobilise pour aider les populations civiles qui subissent, en première ligne, les conséquences de cette guerre. Près de 70 personnes sont présentes en Ukraine pour apporter leur expertise en matière de réadaptation et de soutien psychologique, et garantir un accès à des articles de première nécessité.

Apporter des soins de réadaptation et du soutien psychologique

Depuis le début du conflit, plus de 8 000 pertes civiles ont été dénombrées, dont plus de 4 200 blessés. Ces chiffres sont probablement très loin de la réalité. Face à ces estimations alarmantes, Handicap International déploie de l’aide dans le secteur médical : des équipes qualifiées réalisent des soins dans le domaine de la réadaptation physique et fonctionnelle à Tchernivtsi dans diverses structures (centres collectifs, orphelinats, etc.) et dans des établissements de santé, à Lviv et Dnipro. L’organisation a également formé une cinquantaine de soignants à la rééducation spécialisée (brûlures et amputations) pour renforcer les capacités hospitalières et pouvoir répondre à l’augmentation croissante des besoins en termes de soins d’urgence.

Le soutien psychologique et l’assistance psychosociale font aussi partie des domaines d’interventions prioritaires des équipes de Handicap International, qui interviennent dans plusieurs structures hébergeant des personnes déplacées. Une hotline est, en outre, assurée 24 heures sur 24 pour fournir un soutien psychologique dans tout le pays, en collaboration avec l’Université de psychologie médicale de Tchernivtsi et un organisme d’aide psychologique local.

Contribuer à assurer une aide humanitaire rapide et accessible

Une partie de la population ukrainienne a été contrainte de quitter son logement et vit maintenant dans des centres collectifs ou est hébergée par la population locale. Handicap International œuvre pour leur garantir l’accès à des articles d’hygiène et du matériels

spécialisés (savon, chaises percées, literie adéquate, etc.) en prenant en compte les besoins des populations les plus vulnérables comme les personnes âgées et les personnes handicapées. Un soutien financier est aussi fourni à des institutions qui travaillent à répondre aux besoins fondamentaux des populations (nourriture, eau et médicaments). La plateforme logistique de l’organisation prend en charge entre 7 et 10 convois d’articles de première nécessité par semaine et permet l’acheminement rapide d’articles humanitaires à destination des populations touchées par le conflit. Deux centres logistiques opérationnels ont déjà été mis en place à Vinnytsia et à Dnipro. Handicap International a ainsi pu assurer la fourniture de près de 40 convois depuis Dnipro, jusqu’à une distance proche du front (Kharkiv, Kramatorsk).

Préparer les populations à faire face aux risques des engins non explosés

Ravagée par les bombardements et l'utilisation illégale de mines terrestres, l'Ukraine est fortement contaminée par les restes explosifs de guerre et les mines terrestres. Les populations courent un risque accru de se retrouver face à des engins explosifs laissés sur place, ou d’être exposées à des bombardements et à des tirs d’artillerie.

HI prévoit de lancer une campagne de sensibilisation aux risques liés aux munitions explosives dans quelques semaines à Tchernivtsi et à Dnipro à destination des populations.

« Nous voulons leur apprendre à reconnaître, à adopter le bon comportement et à signaler ces menaces. » Celine Cheng, spécialiste de l'éducation aux risques liés aux munitions explosives HI

A propos de Handicap International

Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près de 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l'organisation. Handicap International est l'une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.

