La détention par l'Ukraine de dizaines de migrants pendant la guerre est inhumaine et injustifiable

Zhuravychi - Les migrants noirs et bruns toujours enfermés dans un centre de détention pour immigrés en Ukraine sans possibilité de libération courent un risque grave d'être attaqués en raison de la négligence des fonctionnaires, a averti l'Observatoire Euro-Med des Droits de l'Homme dans une déclaration aujourd'hui. Cette négligence est un nouveau reflet de l'épouvantable double standard en matière de protection des civils en temps de guerre.

Au moins 45 personnes semblent rester confinées dans le centre d'hébergement pour migrants de Zhuravychi, une ancienne caserne de l'armée située dans une forêt de pins dans la province de Volyn, au nord-ouest de l'Ukraine. La caserne a été transformée en centre de détention pour migrants en 2007 grâce à des fonds de l'Union européenne.

Nombre de ces personnes sont des migrants qui ont tenté de franchir la frontière polonaise, mais ont été interceptés par les gardes-frontières polonais et remis directement aux autorités ukrainiennes. À l'issue d'une procédure judiciaire sommaire, sans aucun conseil juridique ni possibilité de demander l'asile, ils ont été condamnés à des peines allant de six à 18 mois pour franchissement irrégulier.

Depuis plus d'une décennie, l'Ukraine agit comme un garde-frontière pour le reste de l'Europe, empêchant les migrants en quête de sécurité d'entrer dans la zone de l'UE. Même aujourd'hui, au milieu des hostilités actuelles, elle semble continuer à jouer ce rôle.

Les conditions dans le centre de détention de Zhuravychi étaient déjà difficiles avant le conflit, mais elles se sont considérablement dégradées depuis le 24 février. À la suite de l'invasion russe à grande échelle du pays, tous les migrants détenus ont été déplacés dans l'un des deux bâtiments du complexe, libérant le second pour les soldats ukrainiens.

Le centre ne dispose d'aucun abri anti-aérien ou anti-bombe, et les prises de courant dans les cellules ne fonctionnent plus, ce qui rend la communication avec le monde extérieur et l'échange d'informations de plus en plus difficiles. Dans le même temps, les migrants se trouvant dans le centre de détention pouvaient certainement entendre les bruits de tirs d'artillerie et d'explosions, tout en n'ayant aucune idée de l'identité de l'auteur ou de la distance à laquelle il se trouve.

Quelques jours après le début de l'invasion russe, un groupe de détenus s'est rassemblé dans la cour du centre pour protester contre leurs conditions de vie et demander leur libération, mais les gardiens ont réprimé la manifestation par la force et ont même frappé certains détenus avec des matraques.

Selon plusieurs détenus, les gardes ukrainiens leur ont dit qu'ils pourraient quitter Zhuravychi s'ils participaient à l'effort de guerre ukrainien. Dans ce cas, disent ces détenus, ils auraient tous reçu immédiatement la citoyenneté ukrainienne et des papiers, mais personne n'a accepté l'offre.

Jusqu'à présent, il semble que cinq hommes et une femme aient été libérés, et ce uniquement grâce aux fonctionnaires de leur ambassade qui sont intervenus et ont facilité leur voyage en toute sécurité vers la frontière polonaise.

Bien que le centre de détention soit situé près de Lutsk - une ville qui a récemment fait l'objet d'attaques répétées - et non loin de la frontière biélorusse, le centre de Zhuravychi semble toujours fonctionner et détenir des dizaines d'Afghans, de Pakistanais, d'Indiens, de Soudanais et de Bangladais, uniquement en raison de leur statut d'immigrés clandestins.

"Il n'y a aucune justification pour garder des personnes déjà déplacées piégées dans un centre de détention au milieu d'une zone de guerre", a déclaré Michela Pugliese, chercheuse en migration et asile d'Euro-Med Monitor. "Nous demandons aux autorités européennes et ukrainiennes de les considérer comme les civils vulnérables qu'ils sont, d'écouter leur panique aveugle et de permettre leur évacuation et leur passage en toute sécurité vers les pays voisins, exactement comme [ils le feraient] pour n'importe quel Ukrainien fuyant les mêmes bombes ".

Euro-Med Monitor appelle d'urgence les autorités ukrainiennes à libérer immédiatement les civils toujours piégés dans le centre de détention de Zhuravychi et à leur permettre de contacter leur ambassade ou consulat.

En outre, Euro-Med Monitor demande à la Commission européenne de soutenir le passage en toute sécurité de ces migrants vers la Pologne ou ailleurs en Europe en fonction des préférences individuelles, tout comme les réfugiés ukrainiens protégés par la directive sur la protection temporaire ; de leur garantir le même accueil et la même protection au sein de l'UE ; et d'étendre les garanties fournies par la directive sur la protection temporaire à tous ceux qui fuient le conflit, y compris les migrants sans papiers et les personnes au statut juridique incertain qui sont coincés dans un dangereux vide juridique.