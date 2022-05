L'élimination des mines en Ukraine pourrait prendre des décennies ; Le travail pour les trouver, les cartographier et les enlever a déjà commencé

Pour publication immédiate - 13 mai 2022 - Genève. Le conflit armé en cours en Ukraine a déclenché des crises humanitaires de grande ampleur, avec des rapports faisant état de milliers de victimes civiles, de l'utilisation de mines et autres engins explosifs, et de la situation des réfugiés qui connaît la croissance la plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale. Les mines antipersonnel et anti-véhicules, ainsi que les autres munitions non explosées ou abandonnées laissées en Ukraine menacent la vie de millions de personnes, entravent la reconstruction et rendent dangereux le retour des populations à leur vie quotidienne antérieure. Il faudra des années pour les éliminer.

Alors que les efforts de déminage humanitaire à grande échelle sont impossibles pendant le conflit, la coordination pour aider les autorités ukrainiennes à localiser, identifier et, si possible, retirer les engins explosifs est déjà en cours.

Cartographie urgente des risques liés aux mines en vue d'une action coordonnée

Les autorités nationales ukrainiennes indiquent qu'elles ont déjà localisé, enregistré et retiré près de 80 000 mines et engins explosifs. Cette entreprise massive est étroitement soutenue par la cellule de gestion de l'information de la lutte antimines (IM), coordonnée par le Centre International de Déminage Humanitaire de Genève (GICHD), où les autorités nationales sont rejointes par des agences des Nations Unies et des organisations internationales et locales de lutte antimines. En réponse à l'afflux de rapports sur les engins explosifs, la cellule de gestion de l'information agit comme un centre d'information sur la lutte antimines, rassemblant des données provenant de diverses sources nationales et internationales, y compris les réseaux sociaux.

Le système ukrainien de gestion de l'information dans la lutte antimines (IMSMA), utilisé dans le pays depuis 2012, en est la pierre angulaire. Cet outil, développé par le GICHD, est devenu une plateforme de coordination d'urgence, permettant à la cellule IM d'agréger, d'interpréter et de partager le flot de données entre les partenaires et les sources, afin de cartographier les zones où les menaces existent et de définir les actions possibles. Pendant cette phase d'urgence, l'accès coordonné à des données actualisées aide les autorités nationales à cibler les ressources et à prendre des mesures stratégiques.

À plus long terme, la cartographie des zones minées, basée sur des données, constitue la base d'opérations de déminage humanitaire efficaces et efficientes. L'identification des zones et de l'étendue de la contamination permet d'accélérer le processus de rétablissement afin que les gens puissent retourner chez eux et utiliser leurs terres en toute sécurité.

Aider les civils dans les zones contaminées par les mines à réduire les risques

Alors que les efforts de lutte antimines sont en cours, les civils ukrainiens ont un besoin urgent de comprendre comment reconnaître les engins explosifs dans leurs communautés, ce qu'il faut faire si des engins explosifs sont trouvés, et comment réduire leurs risques.

"10 à 30% des armes explosives utilisées, larguées, tirées ou lancées n'explosent pas comme prévu et de nombreux autres engins explosifs sont abandonnés à divers endroits", estime le groupe consultatif sur l'éducation aux risques des engins explosifs (EREE), un groupe international d'experts du GICHD, d'agences des Nations Unies, d'organisations internationales et d'ONG, dans les questions et réponses sur l'EREE pour l'Ukrainerécemment publiées. Cela signifie qu'une grande partie des mines et autres engins explosifs utilisés pendant le conflit resteront une menace pour les civils après la fin des combats, en particulier pour les enfants.

Les acteurs travaillant sur le terrain en Ukraine jouent un rôle crucial dans la sensibilisation aux risques encourus par les communautés locales. Grâce au groupe de travail EREE dirigé par l'UNICEF en Ukraine, le GICHD contribue aux informations sur l'éducation aux risques et aux bonnes pratiques disponibles dans ce pays. Ce soutien est important pour aider à s'aligner sur les bonnes pratiques les plus récentes et à identifier les menaces d'engins explosifs en temps réel.

Identification des engins explosifs

Outre la quantité d'engins explosifs en Ukraine, la variété de ces derniers constitue un défi supplémentaire pour les opérateurs de la lutte antimines sur le terrain. Identifier correctement les engins explosifs est la première étape pour les traiter de la manière la plus sûre possible.

Rédigée en trois semaines afin de fournir des conseils urgents aux opérateurs menant des activités de lutte contre les mines en Ukraine, la première édition du Guide des engins explosifs pour l'Ukraine publiée par le GICHD (GICHD's Explosive Ordnance Guide for Ukraine*) *identifie plus de 100 engins explosifs distincts, tels que des mines antipersonnel et anti-véhicules, des sous-munitions explosives et des grenades, trouvés en Ukraine depuis le début du conflit. Le GICHD continuera à mettre à jour le guide au fur et à mesure que de nouveaux engins explosifs seront identifiés, afin d'aider les opérateurs à gérer les risques auxquels ils sont confrontés dans leur travail.

Planification de la réponse à long terme en vue de la reconstruction

Alors que l'Ukraine approche du troisième mois depuis l'escalade du conflit armé, un soutien technique et financier accru est nécessaire pour soutenir les efforts actuels et préparer une réponse à plus long terme.

"Le déminage humanitaire en Ukraine doit se concentrer sur les capacités nationales et les programmes menés par les autorités nationales", explique le directeur du GICHD, l'ambassadeur Stefano Toscano. Les efforts actuels dans le pays s'appuient sur des bases nationales solides qui existent en Ukraine depuis des décennies, remontant à la fin de la seconde guerre mondiale. Ces capacités doivent être renforcées davantage pour répondre à l'ampleur de la contamination par les engins explosifs actuellement présents, afin de soutenir les efforts de reconstruction plus larges.

Le GICHD continuera à travailler à long terme aux côtés des autorités nationales et des organisations internationales pour faire face à l'impact des engins explosifs en Ukraine. Aujourd'hui, l'accent est mis sur un soutien ciblé pour sauver des vies et prévenir les pertes et les blessures. Demain, nos efforts conjoints seront une condition préalable à la reconstruction et au développement durable.

Le GICHD est reconnaissant du soutien généreux de ses donateurs et tient à souligner les contributions de l'Office of Weapons Removal and Abatement du Département d'Etat américain, ainsi que des gouvernements suisse et néerlandais, qui rendent possible notre travail en Ukraine*. *