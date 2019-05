2500 tonnes de matériel de secours pour l’est de l’Ukraine

La Suisse poursuit son aide humanitaire en faveur de l’est de l’Ukraine. Avec le 10e transport de matériel de secours dans la région en conflit depuis 2015, l’Aide humanitaire de la DDC fournit une fois de plus des biens d’importance vitale à la population civile des deux côtés de la ligne de contact. Conformément aux principes humanitaires, les actions directes de la Suisse apportent un soutien aux personnes, quel que soit le côté où elles se trouvent.

Le premier des six transports partiels a atteint sa destination, Donetsk, le 27 mai 2019. Il se compose de 21 camions chargés de sulfate d’aluminium. Au total, l’Aide humanitaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC) va envoyerdans la zone de conflit 2500 tonnes de matériel de secours à bord de 130 camions. Le matériel comprend des fournitures médicales et des produits chimiques pour le traitement de l’eau potable. La valeur totale du matériel acheminé s’élève à 2,7 millions de francs.

L’équipement médical ainsi que les pièces de rechange et le matériel de consommation dont neuf hôpitaux des régions de Donetsk et de Louhansk ont un besoin urgent permettront aux personnes touchées par le conflit d’avoir un meilleur accès aux traitements vitaux. Avec les produits chimiques pour la purification de l’eau, la station hydraulique de Donetsk WodaDombass pourra approvisionner en eau potable de qualité suffisante jusqu’à quatre millions de personnes dans toute la région de Donetsk, c’est-à-dire des deux côtés de la ligne de contact, pendant une année supplémentaire.

En concertation avec le gouvernement ukrainien et en coordination avec les organisations humanitaires internationales, la Suisse a déjà transporté 9500 tonnes de matériel de secours dans la zone de conflit entre avril 2015 et octobre 2018. Les biens acheminés dans le cadre de l’opération en cours constituent la dixième livraison de matériel de secours. Ce soutien a grandement contribué à éviter les maladies transmissibles par l’eau et permis de sauver des centaines de vies grâce au relèvement des normes hospitalières.

