Vaccination contre la COVID-19 dans la Région africaine de l’OMS - Bulletin mensuel, Juin 2022

SYNTHÈSE

Le présent bulletin est publié le 30 juin 2022, date à laquelle tous les pays devaient avoir atteint la cible de 70 % de leur population entièrement vaccinée conformément à la Stratégie de l’OMS pour une vaccination mondiale contre la COVID-19 d’ici à la mi-2022. Dans la Région africaine, seuls deux pays ont atteint cette cible : Seychelles et Maurice.

Ce sont deux pays insulaires peu peuplés (1,3 million d’habitants pour Maurice, 98000 pour les Seychelles) et les seuls en Afrique à rentrer dans la catégorie des pays à revenu élevé. Tous deux ont commencé à administrer des vaccins contre la COVID-19 en janvier 2021, avant la plupart des autres pays africains. Huit pays ont entièrement vacciné entre 40 % et 70 % de leur population : Botswana (64,3 %), Cabo Verde (55,3 %), Comores (41,6 %), Lesotho (40,5 %), Libéria (46,0 %), Mozambique (41,9 %), Rwanda (66,8 %) et Sao Tomé-et-Principe (44,4 %). Neuf pays (Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Madagascar, Malawi,

Mali, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie et Sénégal) n’ont pas encore dépassé le seuil de 10 % de personnes entièrement vaccinées.

Vingt-six pays comptaient moins de 10 % de personnes entièrement vaccinées en fin décembre 2021. Au 30 juin 2022, neuf d’entre eux avaient dépassé le seuil de 20 % de personnes entièrement vaccinées. Le pourcentage de personnes entièrement vaccinées a augmenté entre fin décembre 2021 et fin juin 2022, passant de 3,4 % à 33,0 % en Éthiopie, de 3,5 % à 24,5 % en Zambie, de 4,4 % à 24,4 % en Ouganda, de 4,8 % à 23,7 % en Sierra Leone, de 7,5 % à 23,1 % au Ghana, de 9,9 % à 22,2 % au Bénin, de 8,6 % à 22,1 % en République centrafricaine, de 5,7 % à 21,0 % en Côte d’Ivoire et de 7,8 % à 20,1 % en Guinée. Au Tchad et en Guinée-Bissau, la progression entre fin janvier 2022 et le 26 juin 2022 a été de 0,5 % à 12,7 % et de 1,2 % à 17,4 %, respectivement. Étant donné que la plupart de ces pays partent d’un niveau très bas, leurs résultats sont impressionnants.

En fin décembre 2021, 14 pays comptaient entre 10 % et 30 % de personnes entièrement vaccinées.

Trois de ces pays avaient dépassé le seuil de 40 % de personnes entièrement vaccinées au 30 juin 2022 : Libéria (de 4,9 % à 46,0 %),

Mozambique (de 17,3 % à 45,1 %) et Sao Tomé-et-Principe (de 23,4 % à 44,4 %).

Depuis juin 2022, le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (OMS/AFRO) a poursuivi la mise en œuvre de l’initiative des équipes multipartenaires d’appui aux pays (MP-CST) dans neuf des 10 pays qui figurent encore sur la liste des pays prioritaires, et il se prépare à déployer des experts au Mali et dans les quatre nouveaux pays prioritaires (Gambie, Libéria,

Malawi et Niger).

Ce numéro du Bulletin décrit la voie suivie par Maurice pour franchir la barre des 70 % de personnes entièrement vaccinées, ainsi que les enseignements tirés d’une campagne de vaccination réussie.

L’expérience de Family Health International (FHI) 360 dans le cadre de son projet sur la santé et la nutrition de la mère et l’enfant financé par USAID en utilisant l’approche des fourgonnettes mobiles pour la vaccination contre la COVID-19 est également examinée. Il ressort de cette expérience que le modèle de fourgonnette mobile est efficace du point de vue des coûts et des résultats que d’autres modèles de proximité pour rapprocher les services de vaccination des populations — sur leur lieu de travail, à leur domicile et lors des déplacements.