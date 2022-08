Vaccination contre la COVID-19 dans la Région africaine de l’OMS - Bulletin mensuel, Juillet 2022

Au 31 juillet 2022, 216 millions de personnes avaient achevé la serie de primovaccination (complètement vaccinées) dans la région africaine, soit 18,5 % de la population de la Région. Trois pays de la Région africaine ont dépassé la cible de 70 % de leurs populations complètement vaccinées : Maurice (75,3 %), Seychelles (77,5 %) et Rwanda (76,1 %). Six pays ont enregistré entre 40 % et 70 % de leur population ayant achevé la série de primovaccination : Botswana (58,4 %), Cabo Verde (52,4 %), Comores (46,5 %), Libéria (44,8 %), Mozambique (40,0 %), et Sao Tomé-et-Principe (45,1 %).

Huit pays n’ont pas encore réussi à administrer la série de primovaccination à plus de 10 % de leur population. Burundi (0,1 %), Cameroun (4,5 %), Madagascar (4,5 %), Malawi (7,6 %), Mali (7,6 %), République démocratique du Congo (2,6 %), et Sénégal (6,3 %).

Des doses de rappel sont administrées aux personnes complètement vaccinées dans 36 des 46 pays de la Région africaine (78 %). Parmi ces 36 pays, 11 % des personnes complètement vaccinées ont reçu au moins une dose de rappel.

Les données issues de 26 pays montrent que 50,4 % des agents de santé ont reçu la série de primovaccination.

Au total, 696 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 ont été livrées dans la Région africaine, dont 66 % par le Mécanisme COVAX. Soit 60 doses pour 100 habitants. En tout, 59 % des doses reçues ont été administrées. Dix-neuf pays sur 46 (41 %) ont administré moins de 50 % des doses reçues.

Le nombre de doses administrées a augmenté de 9 % en juillet 2022 par rapport à juin 2022. En moyenne,