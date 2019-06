Regain de violences en RDC ; Installations de réfugiés surchargées en Ouganda

Ceci est un résumé des déclarations du porte-parole du HCR Andrej Mahecic – à qui toute citation peut être attribuée – lors de la conférence de presse du 25 juin 2019 au Palais des Nations à Genève.

25 juin 2019

Environ 7500 réfugiés de RDC sont arrivés en Ouganda depuis début juin, ce qui met à rude épreuve les installations de réfugiés déjà surchargées.

De nouveaux affrontements entre les groupes rivaux Hema et Lendu au nord-est de la République démocratique du Congo (RDC) ont poussé jusqu’à 311 personnes par jour à fuir en exil via la frontière ougandaise. C’est plus du double du nombre d’arrivées de réfugiés en Ouganda survenu en mai (145 par jour).

Les récents arrivants témoignent d’une brutalité extrême. Des groupes armés auraient attaqué des villages, incendié et pillé des maisons et tué des hommes, des femmes et des enfants. La plupart des personnes fuient vers l’Ouganda via le lac Albert depuis la province d’Ituri, où 300 000 personnes seraient déplacées depuis début juin.

Certains réfugiés arrivent avec de nombreux effets personnels, craignant de ne pas pouvoir rentrer chez eux avant un certain temps. D’autres ont fui un danger imminent avec à peine davantage que les vêtements portés ce jour-là. Près des deux tiers des personnes déracinées sont des enfants de moins de 18 ans.

Selon les réfugiés, d’autres personnes pourraient également arriver bientôt en Ouganda. Cependant, certains seraient empêchés de quitter la RDC par des groupes armés, tandis que d’autres auraient du mal à payer le prix de la traversée en bateau - une somme équivalente à moins de 6 dollars.

En Ouganda, les installations de transit et de réception sont surpeuplées. Les nouveaux arrivants sont d’abord transférés dans un centre de transit à Sebagoro, un petit village de pêcheurs au bord du lac, pour un examen médical. Puis les réfugiés sont ensuite transportés vers le centre d’accueil de Kagoma, à quelques kilomètres de là. Le centre accueille actuellement quelque 4600 nouveaux arrivants, soit 1600 de plus que la capacité initiale d’accueil.

Plusieurs centaines de réfugiés ont reçu des parcelles de terrain à proximité du camp de réfugiés de Kyangwali. Cependant, le rythme des nouveaux arrivants signifie que les besoins dépassent de loin l’aide humanitaire qui peut être assurée.

Les abris et les articles de première nécessité sont la priorité urgente. De plus, des autobus et des camions sont nécessaires pour transporter les réfugiés depuis les centres d’accueil non loin des points de passage de la frontière vers les zones d’installation. De nombreux réfugiés ont besoin de soins psychosociaux immédiats pour gérer les traumatismes.

Alors que des installations de dépistage sont en place dans les points de collecte, les centres de transit et d’accueil, les installations sanitaires sont rudimentaires et doivent être modernisées. Les cliniques ont besoin de davantage de médecins et de médicaments.

Les écoles déjà surpeuplées et en sous-effectif nécessitent un soutien important pour répondre aux besoins éducatifs des nouveaux arrivants.

Le HCR appelle la communauté internationale à verser des fonds supplémentaires. Alors que nous approchons de la fin juin, le HCR et ses partenaires travaillant sur l’aide aux réfugiés en Ouganda ont reçu 150 millions de dollars, soit seulement 17 pour cent du total des 927 millions de dollars nécessaires.

