Le HCR et ses partenaires veulent mobiliser 1,2 milliard de dollars pour faire face à la plus grande crise de réfugiés en Afrique

Ceci est un résumé des déclarations du porte-parole du HCR Matthew Saltmarsh – à qui toute citation peut être attribuée – lors de la conférence de presse du 18 mars 2022 au Palais des Nations à Genève.

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que 102 autres organisations humanitaires et de développement, lancent un appel en vue de mobiliser 1,2 milliard de dollars. Ces fonds permettront de fournir une assistance humanitaire et une protection indispensables à 2,3 millions de réfugiés sud-soudanais et aux communautés locales en République démocratique du Congo (RDC), en Éthiopie, au Kenya, au Soudan et en Ouganda.

Après pratiquement une décennie de conflit et malgré les efforts déployés pour mettre en œuvre l’accord de paix, le Soudan du Sud reste confronté à des violences sporadiques, à une insécurité alimentaire chronique et à l’impact dévastateur d’importantes inondations. La pandémie de Covid-19 a également mis à rude épreuve les ressources des populations, réduisant considérablement leur capacité à répondre durablement à leurs besoins.

Les pays d’asile sont confrontés à des défis similaires dus à la crise climatique et à la pandémie. Malgré les défis auxquels ils sont eux-mêmes confrontés, les pays d’accueil ont gardé leurs portes ouvertes aux réfugiés. Des fonds sont nécessaires de toute urgence pour aider ces pays à fournir aux réfugiés de la nourriture, un abri et un accès aux services essentiels tels que l’éducation et les soins de santé.

Les gouvernements des cinq pays d’accueil seront soutenus dans leurs efforts pour intégrer les réfugiés sud-soudanais dans leurs systèmes sociaux nationaux. Les réfugiés et les communautés locales recevront une aide pour renforcer leur résilience en identifiant et en diversifiant les sources de revenus. Cette aide est essentielle dans un contexte de sous-financement chronique de l’approvisionnement alimentaire, qui continue d’entraîner des réductions régulières des rations.

Le soutien à la prévention et à la lutte contre la violence sexiste ainsi que la fourniture de prestations en matière de santé mentale et de soutien psychosocial seront également renforcés. Ces mesures font suite à une augmentation inquiétante des cas de dépression signalés l’année dernière, notamment parmi les réfugiés au Kenya et en Ouganda.

Cette crise touche principalement les enfants, deux réfugiés sud-soudanais sur trois étant âgés de moins de 18 ans. Des fonds sont nécessaires pour la protection de l’enfance, notamment pour garantir un enregistrement en bonne et due forme des naissances, ainsi que la réunification des familles. De nombreux enfants affectés par la fermeture des écoles en raison de la pandémie ont besoin d’un soutien supplémentaire.

Pour mieux préserver l’environnement et minimiser les impacts de la crise climatique, le HCR accroît l’utilisation d’énergies propres et engage d’autres investissements respectueux de l’environnement.

La crise des réfugiés au Soudan du Sud reste la plus importante du continent africain. Elle a également été l’une des moins financées en 2021, à hauteur de 21% seulement. La solidarité mondiale et le soutien aux réfugiés doivent être étendus au Kenya, à l’Ouganda, à l’Éthiopie et au Soudan, qui accueillent généreusement les réfugiés du Soudan du Sud.

Le plan régional d’intervention pour les réfugiés du Soudan du Sud pour 2022 vient compléter le plan d'intervention humanitaire dans le pays pour l’année 2022, dont la publication est prévue dans les semaines à venir.

