Le HCR et ses partenaires lancent un appel de fonds d’urgence pour aider des milliers de réfugiés fuyant vers l’Ouganda

Ceci est un résumé des déclarations du porte-parole du HCR Boris Cheshirkov – à qui toute citation peut être attribuée – lors de la conférence de presse du 29 avril 2022 au Palais des Nations à Genève.

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et 44 partenaires humanitaires recherchent des fonds d’urgence pour un montant de 47,8 millions de dollars, afin de répondre aux besoins critiques de milliers de réfugiés arrivés en Ouganda cette année, après avoir fui les violences en République démocratique du Congo (RDC) et les affrontements sporadiques au Soudan du Sud.

Depuis janvier 2022, l’Ouganda a généreusement accueilli plus de 35 000 réfugiés. Un tiers d’entre eux sont arrivés ces trois dernières semaines depuis la RDC, après avoir fui d’intenses combats dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.

Alors que les signalements de violences dans l’est de la RDC et au Soudan du Sud se poursuivent, cet appel de fonds renforcera également la capacité de l’Ouganda à accueillir davantage de réfugiés en cas de nouveaux déplacements forcés.

Le HCR coordonne son action avec le Gouvernement ougandais et les partenaires humanitaires pour fournir une aide d’urgence et assurer des prestations de protection aux réfugiés dans les zones frontalières, et s’efforce de les relocaliser dans des installations de réfugiés le plus rapidement possible.

Les besoins en matière de protection, de vivres, d’abris et d’articles ménagers de première nécessité augmentent rapidement. Le financement permettra également de fournir des articles de santé nécessaires d’urgence, ainsi que d’assurer les services de distribution d’eau et d’installer les équipements d’assainissement et d’hygiène nécessaires pour prévenir la propagation du Covid-19 et d’autres maladies.

L’Ouganda accueille déjà plus de 1,5 million de réfugiés - la plus importante population réfugiée sur le continent africain - et reçoit actuellement des milliers de nouveaux arrivants depuis le Soudan du Sud, dans l’État du Nil occidental au nord, et depuis la RDC, dans le sud-ouest de l’Ouganda. Bien que cet afflux ne fasse pas la une de l’actualité, les défis à relever sont importants et croissants.

L’appel d’urgence pour la situation en Ouganda vise à soutenir les efforts coordonnés pour une première réponse d'urgence à l'afflux de 60 000 réfugiés en Ouganda au cours du premier semestre 2022, avec potentiellement 45 000 nouveaux arrivants d'avril à juin 2022.

