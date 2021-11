Des combats dans l’est de la République démocratique du Congo forcent 11 000 personnes à fuir en Ouganda

Ceci est un résumé des déclarations du porte-parole du HCR Shabia Mantoo – à qui toute citation peut être attribuée – lors de la conférence de presse du 09 novembre 2021 au Palais des Nations à Genève.

Une intensification des combats dans l’est de la République démocratique du Congo a forcé au moins 11 000 personnes à fuir vers l’Ouganda depuis dimanche soir, selon le HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. Il s’agit du plus important afflux de réfugiés en une seule journée dans le pays depuis plus d’un an. Les combats entre les milices et les forces armées congolaises se déroulent dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu et la grande majorité des personnes qui ont traversé la frontière sont des femmes et des enfants.

Quelque 8000 demandeurs d’asile ont franchi la frontière en passant par la localité de Bunagana et 3000 autres au poste frontière de Kibaya, dans le district de Kisoro. Ces deux postes sont situés à environ 500 km au sud-ouest de la capitale ougandaise, Kampala. Les nouveaux arrivants ont indiqué au personnel du HCR que des combats se déroulaient dans les villages de Binja, Kinyarugwe et Chanzu. De nombreuses personnes sont arrivées avec des ustensiles de cuisine, des matelas, des vêtements et du bétail, rassemblés à la hâte au moment de leur fuite.

Le HCR et le Bureau du Premier ministre ougandais, qui gère plusieurs installations de transit pour les demandeurs d’asile le long de la frontière congolaise, répondent à l’urgence en coordination avec les autorités locales et de district. Le HCR a déjà relocalisé environ 500 demandeurs d’asile dans le centre de transit voisin de Nyakabande, qui peut accueillir jusqu’à 1 500 personnes.

À Nyakabande, les demandeurs d’asile sont soumis à un test de dépistage du Covid-19. Ils sont également enregistrés et reçoivent de l’eau, de la nourriture, des abris collectifs et d’autres articles tels que des couvertures. Un système est en place pour identifier et prendre rapidement en charge les personnes ayant besoin d’une aide d’urgence. Plusieurs partenaires répondent également à l’urgence, notamment les ONG Care and Assistance for Forced Migrants (CAFOMI), Medical Teams International, Save the Children. La Croix-Rouge ougandaise et le Programme alimentaire mondial figurent également parmi les partenaires qui interviennent sur le terrain.

Les frontières de l’Ouganda sont fermées aux demandeurs d’asile en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, mais le gouvernement a une fois de plus appliqué une exception humanitaire et accordé un passage sûr aux personnes en quête de sécurité.

Le HCR félicite l’Ouganda d’avoir autorisé l’entrée sur son territoire des personnes en quête de refuge. Cependant, nous craignons que les capacités et les services locaux ne soient bientôt dépassés et nous demandons des ressources urgentes pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Jusqu’à présent cette année, le HCR n’a reçu que 45% du financement de ses opérations en Ouganda, un pays qui accueille plus de réfugiés que tout autre pays d’Afrique. Seuls trois pays au monde accueillent plus de réfugiés.

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez svp contacter :

A Kinshasa, Johannes Van Gemund, gemund@unhcr.org, +243 817 009 484 A Goma, RDC, Sanne Biesmans, biesmans@unhcr.org, + 243 829 968 603 A Pretoria, Helene Caux, caux@unhcr.org, +27 82 376 5190 A Genève, Shabia Mantoo, mantoo@unhcr.org, + 41 79 337 7650 A Kampala, Rocco Nuri, nuri@unhcr.org, +256 (0) 775 827388 A Nairobi, Faith Kasina, kasina@unhcr.org, +254 113 427 094