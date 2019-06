Bidibidi en Ouganda : le deuxième plus grand camp de réfugiés au monde

Le camp de Bidibidi en Ouganda abrite désormais plus de 220 000 réfugiés

La guerre civile sud-soudanaise

Le Soudan du Sud est le plus jeune pays du monde, après avoir fait sécession de la République du Soudan le 9 juillet 2011. Mais depuis décembre 2013, ce petit pays de 13 millions d’habitants est plongé dans l’une des pires guerres civiles entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar – un conflit ethnique des plus violents. Si l’Ouganda accueille un million de Sud-Soudanais, les réfugiés ont également trouvé refuge en Éthiopie, au Kenya, en République démocratique du Congo (RDC) et en République centrafricaine.

En 2017, la crise sud-soudanaise avait déraciné plus de 4 millions de personnes, dont 2,1 millions ont été forcées de fuir vers les pays voisins en abandonnant tout derrière eux. Au Soudan du Sud, 1,9 million sont des déplacés internes. 63% des réfugiés ont moins de 18 ans. Plus de 65 000 enfants ont traversé la frontière seuls, séparés de leurs parents et de leurs proches.

86% des réfugiés vivant dans le camp de Bidibidi sont des femmes et des enfants. Elles ont marché avec leurs enfants pendant des jours, la peur et la faim au ventre. Elles ont quitté leurs maisons après l’attaque des soldats de l’armée régulière ou des milices qui nettoient les villages.

Souvent dépouillées et violées sur le chemin, ces femmes arrivent brisées à la frontière ougandaise. Elles sont accueillies par le Haut-Commissariat aux Réfugiés qui les prend en charge.

L’Ouganda accueille désormais plus d’un million de réfugiés et demandeurs d’asile sud-soudanais, tous réfugiés dans les districts de Kiryandono, Adjumani, Lamwo, Moyo, Yumbe et Arua.

Vision du Monde répond à la crise des réfugiés

À travers le partenariat international World Vision, Vision du Monde répond à cette crise dans la région de West Nile en Ouganda depuis 2014 en fournissant aux 800 000 réfugiés dès leur arrivée

Une assistance alimentaire

Des abris pour la nuit

Des kits d’hygiène et un accès aux installations sanitaires

Des familles d’accueil pour les enfants non accompagnés, ainsi qu’une assistance particulière

Cette aide se caractérise également par des programmes de protection des enfants. Il s’agit notamment de mettre en place :

Des espaces amis des enfants accueillant des enfants de tous âges dans un environnement sécurisé et inclusif. Les enfants peuvent alors bénéficier d’un soutien psychologique, apprendre, jouer et retrouver un moment d’insouciance.

Des ateliers de construction de la paix

Un travail de sensibilisation contre les mariages précoces

Des programmes d’éducation

Vision du Monde vient en une aide aux enfants séparés de leurs proches. Les enfants réfugiés nécessitent une protection particulière car ils sont souvent victimes de la disparition de leur famille, d’une détresse psychologique, d’abus et d’exploitation tels que le travail des enfants et les violences sexuelles. Le manque d’accès à l’éducation expose les adolescentes et les jeunes aux mariages et aux grossesses précoces, aux drogues et à la prostitution. C’est pour cette raison que Vision du Monde intègre l’éducation au cœur de ses programmes de protection des enfants.