1,5 million de réfugiés en Turquie soutenus par le plus important programme humanitaire jamais déployé par l'UE

Le filet de sécurité sociale d'urgence, le plus important programme humanitaire jamais déployé par l'UE, a d'ores et déjà prêté main-forte aux 1,5 million de réfugiés les plus vulnérables en Turquie.

Lancé en septembre 2016, ce programme financé par l'UE constitue le plus grand projet humanitaire de l'histoire de l'Union européenne.

À l'occasion de sa visite en Turquie, Christos Stylianides, commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, a déclaré: «1,5 million de réfugiés en Turquie peuvent désormais subvenir à leurs besoins fondamentaux et vivre dans la dignité. En collaboration avec la Turquie, l'Union européenne apporte un réel changement au quotidien des réfugiés les plus vulnérables. Je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. Avec la Turquie, nous continuerons d'apporter cette aide, en veillant tout particulièrement au caractère durable de celle-ci.»

L'aide humanitaire en Turquie continue de procurer des résultats tangibles aux réfugiés les plus vulnérables dans ce pays. Le filet de sécurité sociale d'urgence fournit chaque mois aux réfugiés des transferts en espèces, effectués au moyen d'une carte de débit, afin d'aider ceux-ci à acquérir ce dont ils ont le plus besoin, comme de la nourriture et des médicaments, ou à payer leur loyer. Autre programme emblématique, le programme des transferts conditionnels en espèces pour les dépenses d'éducation a dépassé ses objectifs de départ et soutient à présent les familles de plus de 410 000 enfants fréquentant une école de manière régulière.

Les programmes de l'UE se poursuivront en 2019, où l'accent sera mis sur la poursuite de l'aide aux plus vulnérables et sur la transition durable d'une aide humanitaire vers une réponse à long terme. Les fonds humanitaires de l'UE prévus pour 2019 s'élèveront à 640 millions d'euros, dont 80 millions consacrés au soutien à l'éducation dans les situations d'urgence. Ce financement fait partie de la deuxième tranche de 3 milliards d'euros de la facilité de l'UE en faveur des réfugiés en Turquie et servira à la fois pour l'aide humanitaire et pour l'aide non humanitaire.

Contexte

La facilité en faveur des réfugiés en Turquie a été mise en place en 2015 pour répondre à l'appel du Conseil européen à la mobilisation de fonds supplémentaires substantiels pour aider les réfugiés en Turquie. Cette facilité est dotée d'un budget total de 6 milliards d'euros consacré à des projets humanitaires et non humanitaires, dont 3 milliards d'euros pour 2016-2017 et 3 milliards d'euros pour 2018-2019.

Le programme de filet de sécurité sociale d'urgence est mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial et le Croissant-Rouge turc, en concertation étroite avec les autorités turques. Grâce au financement de l'UE, qui s'élève à près d'un milliard d'euros à ce jour, les réfugiés reçoivent environ 20 euros par mois et par personne, ainsi que des compléments tous les trois mois, pour faire face à leurs besoins élémentaires.

Une autre initiative emblématique, le programme des transferts conditionnels en espèces pour les dépenses d'éducation, aide les enfants réfugiés à s'inscrire dans un établissement scolaire et à poursuivre leur scolarité. Ce programme s'appuie sur le programme de filet de sécurité sociale d'urgence. Il fournit une aide financière aux familles réfugiées dont les enfants poursuivent une scolarité régulière.

Outre l'aide humanitaire, la facilité en faveur des réfugiés en Turquie met l'accent sur l'éducation, la gestion des migrations, la santé, les infrastructures municipales et le soutien socio-économique.