Tunisie : Les réfugiés expulsés de leurs centres d'hébergement et l'ONU suspend son aide

Genève - Les autorités tunisiennes et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés devraient s'efforcer de trouver une solution juste et digne au sort de plus de 250 réfugiés et demandeurs d'asile, dont une soixantaine d'enfants, qui sont bloqués dans le pays depuis des années, a déclaré l'Observatoire Euro-Med des droits de l'homme dans un communiqué.

Plusieurs réfugiés et demandeurs d'asile bloqués en Tunisie ont déclaré à Euro-Med Monitor que leurs conditions humanitaires se sont considérablement détériorées depuis qu'ils ont été expulsés de leur logement et que l'aide financière du HCR qu'ils recevaient a été coupée. La plupart d'entre eux sont maintenant sans abri, incapables de trouver un emploi ou d'accéder à de nombreux services de base.

Une notification fournie par un réfugié et envoyée par le HCR et le Conseil tunisien pour les réfugiés à un certain nombre de réfugiés dans le pays a été obtenue par Euro-Med Monitor : "En vertu des procédures du HCR et du Conseil tunisien pour les réfugiés, nous vous notifions de libérer votre dortoir/maison dans une période ne dépassant pas 15 jours. Le non-respect de cette notification entraînera une action en justice."

La notification précisait que les réfugiés bénéficieraient d'une aide financière de 250 dinars tunisiens par mois pendant trois mois et "d'une orientation vers l'Association tunisienne de gestion et de stabilité sociale pour obtenir des opportunités d'emploi."

Les conditions de vie difficiles ont incité les réfugiés et les demandeurs d'asile à organiser un sit-in en février dernier dans la ville de Zarzis, au sud-est de la Tunisie, avant un autre ce mois-ci devant le siège du HCR dans la capitale, afin de faire pression sur le gouvernement pour qu'il mette fin à leurs souffrances.

Les personnes bloquées dans le pays doivent recevoir une aide d'urgence et des produits de première nécessité, et leurs droits inaliénables doivent être respectés sans aucune autre considération.

La plupart des réfugiés et demandeurs d'asile bloqués en Tunisie sont originaires du Soudan, du Mali, de la Somalie, du Tchad et de l'Éthiopie. Ils ont été introduits clandestinement en Tunisie par la frontière terrestre avec la Libye après l'échec de leurs tentatives d'émigration par la mer depuis la Libye, et y ont été soumis à la détention et aux mauvais traitements.

Al-Rashid Omar, l'un des participants au sit-in, a déclaré : "J'ai migré du Soudan vers la Libye et j'y ai été emprisonné plus d'une fois. J'ai essayé de migrer à travers la Méditerranée, mais je n'ai pas réussi. Je suis arrivé en Tunisie en 2018, mais je ne savais pas que j'allais finir dans cette terrible condition.

"Il y a des années, le HCR nous fournissait un logement dans le centre de Tunis et 70 dollars par mois. Mais l'aide financière a été suspendue en janvier dernier. Ils nous ont notifié que nous devions quitter le logement, alors nous avons organisé un sit-in devant le siège du HCR dans la ville de Zarzis."

Un autre réfugié a déclaré à Euro-Med Monitor : "Nous avons été surpris au début de l'année que l'aide soit coupée et que nous soyons expulsés de nos logements, alors qu'il y a des enfants, des femmes et des patients parmi nous."

Il a également déclaré que les forces de sécurité tunisiennes ont agressé les réfugiés et demandeurs d'asile protestataires à Zarzis et ont restreint leur droit de mouvement pour les empêcher d'organiser le sit-in dans la capitale. Cependant, les réfugiés ont réussi à atteindre la capitale par des routes secondaires et à y organiser le sit-in.

"Nous avons souffert du racisme et de la marginalisation au cours des dernières années, et maintenant nous demandons notre évacuation de Tunisie. Nous n'avons plus confiance dans le HCR après avoir coupé les allocations d'aide et nous avoir expulsés de notre logement. Nous demandons à être expulsés vers un pays tiers".

Des conséquences désastreuses peuvent découler de la poursuite de l'ignorance de ces réfugiés et demandeurs d'asile bloqués en Tunisie. Outre la forte détérioration de leurs conditions humanitaires, ils pourraient être victimes de la criminalité et de la traite des êtres humains, car ils font partie des groupes les plus vulnérables.

Le HCR en Tunisie n'aurait pas dû couper son aide financière et expulser les réfugiés de leur logement, compte tenu de l'absence de mesures alternatives susceptibles de les aider à mener une vie décente.

Youssef Salem, chercheur juridique à Euro-Med Monitor, a déclaré : "Il n'est en aucun cas acceptable de nier les droits des réfugiés protégés par le droit international. Il incombe aux autorités tunisiennes de respecter leurs obligations légales en vertu des conventions qu'elles ont ratifiées, telles que la Convention de Genève de 1951 et son protocole de 1967 et la Convention contre la torture de 1984, qui stipule le non-refoulement des réfugiés et des demandeurs d'asile et la fourniture d'une protection à tous les réfugiés et demandeurs d'asile sur son territoire."

Le HCR devrait fournir des explications claires concernant les allégations de suspension de l'aide et de l'assistance aux réfugiés et demandeurs d'asile bloqués en Tunisie, travailler énergiquement pour apporter un soutien humanitaire à ceux qui en ont désespérément besoin, et évaluer les conditions juridiques des réfugiés pour mettre fin à leurs souffrances.

Les autorités tunisiennes doivent enquêter sur les allégations selon lesquelles le personnel de sécurité a attaqué des réfugiés lors de leur sit-in à Zarzis, traiter de manière responsable la crise des réfugiés et des demandeurs d'asile qui tiennent un sit-in depuis plus de trois mois, leur fournir une protection et une aide humanitaire, et les aider à décider de leur sort de manière à leur garantir une vie digne.